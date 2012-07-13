Ростки «зеленой» экономики

В конце 2016 г. правительство приняло Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 г. (Национальный план). Как не отстать от мирового тренда, что для этого надо знать и делать руководителям предприятий нам рассказала первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, Ия МАЛКИНА.

- Насколько, на ваш взгляд, важно для страны и предприятий внедрение принципов «зеленой» экономики?

- Основные направления «зеленой» экономики - повышение энергоэффективности во всех сферах экономической деятельности, развитие возобновляемой энергетики и экологически безопасного транспорта, обеспечение потребностей в безопасном и качественном продовольствии и воде, строительство новой промышленной и информационной инфраструктуры. Ее основу составляют инновационные энергоэффективные или «зеленые» технологии, кардинально меняющие продукцию и потребительское поведение.

Надо активнее продвигать в стране концепцию «зеленой» экономики и уделять достаточное внимание экологическим аспектам, чтобы облегчить доступ белорусской продукции к западным рынкам сбыта.

Создание (перепрофилирование) собственных производств позволит внедрить инновационные разработки, обладающие высокой добавленной стоимостью, повысить конкурентоспособность отечественной продукции, сократить топливные затраты и увеличить энергоэффективность, создать новые рабочие места, завоевать рынок ЕАЭС и выйти на рынки Евросоюза, Азии, Африки и Южной Америки.

- Расскажите о приоритетных направлениях развития, содержащихся в Национальном плане.

- Разработанный Минприроды совместно с другими ведомствами Национальный план утвержден постановлением Совмина от 21.12.2016 г. №1061. Это - «дорожная карта» на ближайшую перспективу для выстраивания связей между секторами экономики с учетом региональных особенностей и важнейших мировых приоритетов.

Стратегическая цель - повышение качества жизни населения за счет роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития.

В Национальном плане определены основные направления развития «зеленой» экономики в Беларуси:

создание электротранспорта (инфраструктуры) и городской мобильности;

реализация концепции «умных» городов, развитие строительства энергоэффективных жилых домов и повышение энергоэффективности жилищного фонда;

снижение энергоемкости валового внутреннего продукта, повышение энергоэффективности, в том числе за счет внедрения энергоэффективных технологий и материалов;

повышение потенциала использования возобновляемых источников энергии;

создание условий для производства органической продукции;

развитие экологического туризма и др.

Мероприятия Национального плана согласуются с приоритетными направлениями развития «зеленой» экономики, основываются на действующих госпрограммах и предусматривают выполнение международных обязательств Беларуси.

- Ия Витальевна, Минприроды предлагает обеспечить дополнительные преференции для предприятий и организаций, внедряющих принципы «зеленой» экономики. На какой стадии находится согласование данной инициативы?

- Для перехода к «зеленой» экономике необходимы стимулирующие меры: льготное кредитование и налогообложение проектов по модернизации, субсидирование производителей энергии, получаемой из альтернативных источников, системы «зеленой» сертификации и т.д.

На первом этапе будут реализованы мероприятия Национального плана, предусматривающие систему стимулирования организаций. Так, прорабатывается вопрос о внесении изменений в Закон от 13.07.2012 г. «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». В частности, при определении победителей конкурсов предлагается учитывать использование участниками «зеленых» технологий.

Планируется создание нормативных правовых актов по экологической сертификации продукции. Разрабатывается проект Закона «О производстве и обращении органической продукции», ведется подготовка предложений о совершенствовании законодательства по развитию низкоуглеродных технологий, стимулированию производств по переработке отходов. Предлагается развивать систему сертификации климатической нейтральности организаций в различных отраслях экономики.

- Евросоюз намерен продолжить поддержку в Беларуси проектов в рамках «зеленой» экономики. Как идет этот процесс?

- Доноры Евросоюза уделяют повышенное внимание внедрению «зеленых» технологий в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, производстве экологически чистых материалов и предоставлении принципиально новых услуг, направленных на повышение качества жизни. Данные направления являются приоритетными для европейских партнеров при оказании финансовой поддержки.

Так, сегодня реализуются два проекта, направленные на совершенствование правовых основ развития «зеленой» экономики и практическое внедрение ее принципов на отдельных территориях и производствах. Сумма поддержки - более 12 млн евро.

Первый проект финансируется напрямую за счет средств ЕС, второй - через Программу развития ООН в Беларуси. Причем по сравнению с другими государствами, стоящими в очереди за этими грантами, мы имеем один из самых высоких коэффициентов освоения выделенных средств.

В рамках данных проектов в Беларуси анализируется европейское и национальное законодательство в области госзакупок, экологической маркировки продукции, органического сельского хозяйства, экологических инноваций и услуг. И хотя они реализуются только с 2015 г., уже есть первые результаты. Приобретены туристические автобусы, которые будут курсировать по территории республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» и Несвижского дворцово-паркового комплекса. В Борисове на «Бумажной фабрике» Гознака осуществляется инновационный проект по производству офисной бумаги из вторичных ресурсов для госорганов и госпредприятий.

На базе республиканского ландшафтного заказника «Налибокский» создан питомник для искусственного выращивания птиц тетеревиных видов для реализации в другие особо охраняемые природные территории и за рубеж. Также предусмотрены мероприятия по поддержке сети экологических информационных центров на базе заказников «Прибужское Полесье» и «Свитязянский», создание в Бресте на базе УП «Коммунальник» комплекса по переработке древесных отходов в биотопливо и производство в ОАО «Житковичихимсервис» высокоэффективных органических удобрений путем глубокой переработки сапропеля.

Кроме того, в 2015 г. был проведен конкурс инициатив среди неправительственных организаций по реализации «зеленых» пилотных проектов. Сейчас осуществляются 16 из них по направлениям: экологический туризм, сохранение биоразнообразия и устойчивое использование биоресурсов и земель, обращение с отходами и расширение использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), энергоэффективность, органическое сельское хозяйство и др.

Новое направление, которое поддерживает Минприроды - развитие «зеленых» устойчивых городов, в том числе в рамках добровольной международной инициативы Евросоюза «Соглашение мэров» по энергии и климату. К нему уже присоединились 23 города Беларуси.

Кроме того, началась реализация проекта Глобального экологического фонда по поддержке «зеленого» градостроительства в Беларуси на примере Полоцка, Новополоцка и Новогрудка.

Марина НОСОВА