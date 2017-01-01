Чиновник и директор «в одном флаконе»

Кадровая политика по назначению чиновников и директоров предприятий в Беларуси не соответствует задаче вывода экономики страны из кризиса, так как отбор кандидатов на эти должности осуществляется не по тем качествам, которые обеспечивают эффективность их деятельности.

В последнее время кадровая проблема в нашей стране, судя по вниманию, которое уделяется ей органами власти, вышла едва ли не на первое место. Так, Президент Беларуси на состоявшейся 10 ноября 2016 г. встрече с тогдашним главой Администрации президента Александром Косинцом потребовал наладить более эффективную работу с кадрами. При этом Александр Лукашенко отметил, что у Администрации слишком большая задолженность по проработке кадровых вопросов, и по определяющим предприятиям страны фактически нет руководителей.

Стандарты буржуазности

Характеристики, которые приходится слышать при представлении новых чиновников экономического блока и руководителей крупных предприятий, как правило, содержат похожие формулировки: «опытный хозяйственник, преданный государству человек, который пришел с низовых звеньев, прошел все ступеньки карьерной лестницы»... Нередко среди человеческих качеств при этом также упоминаются: коллективизм, профессионализм, неравнодушие, надежность и т.д. Все перечисленные выше качества без сомнения - положительные. Однако являются ли они именно теми качествами, которые требуются для обеспечения успеха не только отдельного человека как руководителя, но и общества в целом?

Ответ на подобные вопросы пытались найти многие ученые. Например, Макс Вебер в своей книге «Протестантская этика и дух капитализма» отметил особое значение для развития капиталистического общества нравственных норм, принятых в протестантизме. О влиянии этики на экономику рассуждал и один из основоположников концепции социально-рыночной экономики Вильгельм Рёпке в книге «Гуманная экономика. Социальные рамки свободного рынка». Там он описал моральные качества, которые, по его мнению, присущи буржуазности.

Это, в частности, индивидуальный успех и ответственность, абсолютные стандарты и принципы, основанная на собственности независимость, благоразумие и бесстрашие, расчетливость и склонность к сбережениям, семейное чувство, уважение к ценности денег, понимание естественного порядка вещей и твердая шкала ценностей. Рёпке не пояснил, что именно он имел в виду под стандартами, принципами и ценностями, но в приведенном списке явно не хватает принципов, провозглашенных в период Великой французской буржуазной революции: свободы, равенства и братства. Кстати, они упоминаются и в Декларации независимости США.

Указанные выше этические нормы и принципы - это не просто красивые слова, а то, что обеспечивает успех капиталистической системе и само существование капиталистической экономики.

Утопия и реальность

Но что произойдет, если качества людей в какой-либо стране не соответствуют буржуазным стандартам? В современной экономической теории данная проблема не рассматривается, хотя попытки ее исследования предпринимались, причем не только экономистами. В частности, этим занимался Федор Михайлович Достоевский. В романе «Преступление и наказание» он описал 6 типов личности в зависимости от нравственной оценки ими способов обогащения и поведения в экономике.

К первому типу относится Порфирий Петрович, который следил за соблюдением законов, но не интересовался прибылью. Ко второму принадлежит Разумихин. Он зарабатывал средства честным трудом, причем они ему были нужны для обычной жизни, цели составить капитал у него не стояло. Третий тип представлен в образе Лужина, который стремился создать капитал, действуя в рамках закона. Он нуждался в нравственном оправдании своих действий (в романе рассуждал в духе идей Адама Смита), хотя и был способен на неблаговидные поступки. Четвертый тип - люди вроде Раскольникова, который считал себя вправе пожертвовать интересами другого человека (вплоть до убийства) ради получения денег для каких-то благих целей. К пятому типу относится Свидригайлов - человек, готовый пойти на преступление ради получения денег для себя лично. И последний, шестой тип личности - Лебезятников, который стремился разрушить сложившуюся систему нравственности и общественного порядка, даже не имея от этого материальной выгоды.

Из указанных типов личности буржуазному духу в наибольшей степени соответствуют Лужин, а также отчасти Разумихин и Порфирий Петрович. При этом Лужину свойственны качества, связанные со стремлением к богатству, а Разумихину и Порфирию Петровичу - скорее присуще следовать принципам равенства, свободы и братства. Поэтому из людей типа Лужина получаются хорошие директора, а из Разумихиных и Порфириев Петровичей - государственные служащие.

Представим, что произойдет с законами экономики без людей, похожих на Лужина. Если в обществе будут люди только положительных качеств - типа Порфирия Петровича и Разумихина, то в нем вообще не возникнет капитализм, потому что капитал и прибыль там никому не нужны. Люди такого типа постараются организовать справедливое распределение общественных благ, которые будут создавать своим собственным трудом. То есть в этом случае реализуется концепция утопического социализма (утопического в нашем случае - значит, существующего в силу определенных качеств человека, а не как этапа на соответствующем уровне развития производительных сил и производственных отношений, что соответствует научному определению социализма в марксизме).

Совсем другая экономика получится в обществе, которое состоит из людей типа Лебезятникова, Свидригайлова и Раскольникова. Здесь капитализма тоже не будет: все будут беспрерывно воевать друг с другом, обманывать, убивать и разрушать. В этом случае мир застрял бы где-то в первобытно-общинном или рабовладельческом строе. Реализовалась бы антиутопия.

Данные идеализированные примеры показывают, насколько важно, чтобы в обществе большинство людей относились к типу Лужина, разделяя принципы буржуазной этики. В реальном мире идет постоянная борьба между людьми разных типов за влияние на все общество. Как это происходит, и насколько важно - показали недавние события в США. Барак Обама с его стремлением нести в мир принципы равенства и свободы, физически истребляя тех людей, которые ему не нравятся, явно относится к людям типа Раскольникова. Хиллари Клинтон, пожалуй, можно отнести к типу Свидригайлова - она пытается делать то же, что и Барак Обама, но не из идейных соображений, а ради личной выгоды. А Дональд Трамп - явный Лужин. Все эти люди являются сторонниками рыночной экономики и на словах принимают американские принципы, но между ними колоссальная пропасть, связанная с разными этическими представлениями.

Конечно, описанных Достоевским 6 типов личности недостаточно для полного понимания того, что происходит в реальной экономике. Требуется ввести еще 12 типов, соответствующих этическим нормам не по отношению к обогащению, а к власти и знаниям. Подробное описание этих типов приведено в моей книге «Природа и причины российских кризисов. Белый лебедь: истинная правда в экономической теории», но мы рассмотрим только 2 типа из этих 12, которые соответствуют буржуазной этике.

Такие буржуазные этические нормы как понимание естественного порядка вещей, традиций и преемственности поколений, семейное чувство можно обобщенно назвать социальной адекватностью. Это качество относится к уму человека. А общие принципы - свобода, равенство и братство - к группе качеств, которые принято называть рыцарскими. Это характеристика отношения человека к власти. Таким образом, рыночная экономика предполагает наличие у людей склонности к индивидуальному обогащению, социальную адекватность и рыцарские качества. Только когда в обществе преобладают такие люди, экономические законы работают эффективно и приводят к его процветанию.

Владимир ТАРАСОВ