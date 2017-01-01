Брестские строители выходят на внешние рынки

КУП «Брестжилстрой» является крупнейшим строительным предприятием Брестской области, специализирующимся на крупнопанельном домостроении. О том, с какими результатами брестские строители завершили 2016 г., а также о планах на 2017 г. рассказывает генеральный директор предприятия Александр Романюк.

- Александр Иванович, чем запомнился вам 2016 г., если говорить о деятельности предприятия?

- Подводя итоги года, прежде всего хотелось бы отметить выполнение предприятием практически всех запланированных показателей. В 2016 г. КУП «Брестжилстрой» ввело в эксплуатацию 110 тыс. кв.м жилья (1 719 квартир), из них 55% - долевое жилье и 45% - социальное и арендное жилье в рамках госзаказа. Объем строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами, в 2016 г. составил 85,5 млн руб. или 114% к уровню 2015 г. в сопоставимых ценах. Экспорт услуг достиг более 5 млн долл. При этом очень важно, что нам удалось сохранить число рабочих мест на предприятии. Среднесписочная численность сохранена на уровне 2015 г. и составляет 2 290 человек.

Выручка от реализации в 2016 г. составила около 97,7 млн рублей, что почти на 9 млн руб. больше, чем в 2015 г. (88,9 млн руб.). В расчете на одного среднесписочного работника выручка составила 42 тыс. 600 руб., или 110% к 2015 г., в том числе на одного строителя - 63,1 тыс. руб. (в 2015 г. - 55,7 тыс. руб.). Благодаря росту финансовых показателей, обеспечена рентабельность продаж по итогам года на уровне 8%., при этом чистая прибыль превысила 4,5 млн руб. Хочу подчеркнуть, что почти вся полученная прибыль направляется на финансирование мероприятий по обновлению и модернизации основных фондов. Так, общие расходы по модернизации и перевооружению завода КПД в Бресте составили 2,4 млн руб. Эти мероприятия позволяют улучшать качество и увеличивать объемы выпускаемой продукции и оказываемых услуг при одновременном снижении затрат на их производство.

- КУП «Брестжилстрой» является одним из лидеров в строительной отрасли по внедрению энергоэффективных технологий. В конце прошлого года предприятие стало победителем республиканского профессионального конкурса «Лидер энергоэффективности-2016» в номинации «Энергоэффективное здание». Расскажите о работе, которая ведется в этой области.

- В целях нивелирования негативного влияния роста цен на энергоносители на себестоимость продукции, в течение 2016 г. КУП «Брестжилстрой» был реализован ряд мероприятий по снижению энергозатрат

Так, при общем показателе энергопотребления предприятия 3 тыс. 317 т условного топлива (в том числе на производственные нужды - 3170 т у.т.) реализация мероприятий программы по энергосбережению на 2016 г. позволила сэкономить более 244 т у.т. на сумму 1 млн 18 тыс. 400 руб. при капитальных вложениях чуть более 139 тыс. руб. За 9 месяцев целевой показатель по энергосбережению, связанный с экономией энергоресурсов, достигнутый за счет реализации программы, составил 10,5% при плановом годовом задании - 5%. Мероприятия по снижению энергозатрат проводятся и в нашем Ганцевичском филиале: при общих энергозатратах 405 т у.т. экономический эффект там составил более 66 т у.т. (25 тыс. 400 руб.).

Кроме того, как вы уже отметили, в ноябре прошлого года КУП «Брестжилстрой» стало победителем республиканского конкурса «Лидер энергоэффективности-2016» в номинации «Энергоэффективное здание» за реализацию проекта строительства 120-квартирного жилого дома в микрорайоне «ЮВМР-4» г. Бреста.

- В прошлом году предприятие сделало серьезный рывок в области экспорта строительных услуг. За счет чего удалось добиться такого результата?

- Действительно, рост экспорта услуг является одним из важнейших показателей в работе КУП «Брестжилстрой». Для нашего предприятия, которое ранее было задействовано в основном в сфере строительства жилья за счет средств, выделяемых государством, тема экспорта услуг была совершенна новой. Поэтому пришлось фактически с нуля включаться в гонку за получением иностранных заказчиков. В конце 2015 г. был создан филиал КУП «Брестжилстрой» в г. Калининграде, одновременно на предприятии организована служба маркетинга и внешнеэкономической деятельности.

В результате в 2016 г. КУП «Брестжилстрой» смогло реализовать за пределами Республики Беларусь ряд инвестиционных проектов.

Так, в Калининграде мы выполняли работы по устройству ростверка, кирпичной кладки и кладки газосиликатных блоков на очень важном объекте - строящемся стадионе на 35 тыс. зрительских мест, который будет принимать соревнования Чемпионата мира по футболу в России в 2018 г.

В Московской области участвовали в строительстве жилого микрорайона в северо-восточной части г. Люберцы, а также производили монтажные и пусконаладочные работы внутренних систем электроснабжения жилого дома. В г. Гусеве Калининградской области в настоящее время ведем строительно-монтажные работы на объектах многоквартирной жилой застройки по ул. Московской.

Перспективным направлением является также сотрудничество с Фондом жилищного и социального строительства Калининградской области. В октябре текущего года КУП «Брестжилстрой» было подписано соглашение с данным Фондом о взаимодействии при строительстве жилого комплекса по ул. Левитана в Калининграде. Согласно этому соглашению планируется осуществить строительство 5 многоквартирных жилых домов с общим количеством квартир - 540. Проект планируется завершить в IV квартале 2018 г. Перед проектировщиками была поставлена задача: разработать жилые дома с малогабаритными квартирами, на которые, надо отметить, имеется хороший спрос как в Российской Федерации, так и у нас - в Республике Беларусь. Вся проектная документация должна быть подготовлена в апреле 2017 г.

В целом на территории РФ предприятием было получено выручки 23 млн. 786 тыс. 829 росс. руб., или 376 тыс. долл.

- В настоящее время ваше предприятие реализует первый этап проекта «Строительство социального жилья» с технико-экономической помощью Правительства Китайской Народной Республики. Когда будет принято решение о второй очереди этого проекта?

- В августе 2016 г. КУП «Брестжилстрой» заключило договор с ООО «Аньхойская Внешнеэкономическая Строительная Корпорация» на строительство жилых многоквартирных домов в период с августа 2016 г. по март 2017 г. Всего за это время планируется построить:

- 80-квартирный жилой дом (КПД-26) в микрорайоне «ЮЗМР-2» в г. Бресте;

- 80-квартирный жилой дом (КПД-8) в микрорайоне «ЮВМР-4» в г. Бресте;

- два 80-квартирных жилых дома в районе Загорский в г. Пинске.

За 2016 г. нами уже выполнено 54% строительно-монтажных работ по данной программе. И, надеемся, что в апреле 2017 г. положительно решится вопрос по возведению второй очереди домов в рамках этого проекта: 72-квартирного жилого дома по ул. Рябиновой в Бресте и КПД-7 в Пинске.

- Помимо этого проекта, какие цели и задачи стоят перед коллективом предприятия в 2017 г.?

- Наши задачи на будущий год достаточно четко сформулированы. Основные из них: доведение экспорта услуг до 5,3 млн долл.; снижение затрат на 1%; рентабельность продаж - не ниже 5%; рост объемов производства - 102,2%. Что касается конкретных проектов, то кроме китайского одним из важнейших направлений 2017 г. для предприятия будет начало строительства в квартале жилой застройки по ул. Левитана в Калининграде.

Николай Загорский

КУП «Брестжилстрой»

224028, г. Брест, ул. Гоздецкого, 11

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