Каждому - по труду

Увеличение размера заработной платы должно соответствовать темпам роста производительности труда. Увеличение доходов граждан является одной из приоритетных задач экономической политики большинства государств. При этом закономерно, что рост доходов физических лиц способствует повышению всеобщего благосостояния.

Рост доходов: плюсы и минусы

Для понимания сути проблемы следует отметить, что к доходам относятся различного рода социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии и др.), доходы от предпринимательской деятельности, проценты по депозитам и прибыль от финансовых операций. Вне зависимости от разнообразия и источников выплат лидирующая позиция в структуре доходов физических лиц традиционно принадлежит заработной плате. Таким образом, совокупный рост доходов в стране означает, прежде всего, увеличение заработной платы наемных работников. Повышение данного параметра, как и всех других экономических индикаторов, должно быть экономически оправданно.

Если в экономике долгое время наблюдаются необоснованно высокие темпы роста заработной платы, то это может привести к разбалансировке денежного рынка. Дело в том, что при неизменности других показателей эффективности экономики увеличение заработной платы, повышает издержки предприятий. Рост производственных затрат находит свое отражение в динамике цен - наблюдается инфляция издержек. Повышение цен ограничивает возможности реализации продукции и замедляет рост или сокращает реальные доходы населения. Продолжение политики стимулирования приводит только к раскручиванию инфляционной спирали. Если цены будут искусственно сдерживаться, то последствия такой меры могут обернуться ростом убытков компаний, дефицитом продукции, ухудшением качества выпускаемых товаров и оказываемых услуг.

Необоснованное повышение заработной платы отразится также и на стабильности национальной валюты. Быстрый рост доходов населения может опережать возможности производителей наращивать производство. В результате будет возрастать импорт потребительских товаров. Увеличение доли импортной составляющей в совокупном потреблении может быть связано также с переориентацией потребителей с отечественных товаров на более дорогие и качественные импортные аналоги. При ограниченности золотовалютных резервови повышении спроса на иностранную валюту будет наблюдаться девальвация национальной денежной единицы. Таким образом, чрезмерный рост заработной платы приводит к раскручиванию инфляционной спирали и девальвации национальной валюты.

На самом деле стимулировать потреблениеможеттолько рост реальных доходов. Если увеличение номинальных заработных плат отстает от роста цен, то повышения реальных доходов не наблюдается и, соответственно объем розничного товарооборота остается неизменным или может даже сократиться.

Конечно, сам по себе рост доходов населения не провоцирует рост цен. При формировании экономически благоприятных условий увеличение заработной платы будет стимулировать рост объемов производства. К таким условиям относится, прежде всего, повышение реальных доходов населения соразмерно производительности труда. Рост производительности означает сокращение издержек производства на одного работника. Производительность, например, может увеличиваться за счет сокращения числа работников при сохранении объема выпуска продукции. Однако наиболее предпочтительным является положительная динамика производительности за счет внедрения новых технологий.

Политика доходов: опыт Беларуси

Что касается ситуации в Республике Беларусь, то, если взять за базовый 2000 г., можно отметить постепенное увеличение разрыва между динамикой реальной заработной платы и производительностью труда.

Однако в 2011 г.из-за скачка цен произошло относительное сокращение реальной заработной платы. Потребительские цены тогда возросли более чем на 100%, что стало причиной снижения реальных доходов населения. Кризис 2011 г. во многом обусловлен расширением внутреннего спроса, который не в полной мере был обеспечен увеличением производства. Быстрый рост заработной платы привел к повышенному спросу не только на отечественные, но и на импортные товары. Дополнительными источниками повышения обеспеченности граждан являлись социальные выплаты и льготы, которые предоставляло государство большей части населения (квази-доходы). Среди основных можно выделить субсидирование со стороны государства услуг ЖКХ, регулирование цен на социальнозначимые товары и льготирование проезда в общественном транспорте. Ряд льгот предоставлялись также в сфере жилищного строительства. Доля льготного строительства жилья в общем объеме жилищного строительства достигала 80%. Таким образом, с одной стороны, наблюдался рост государственных расходов и отрицательного сальдо торгового баланса, а с другой - повышение инвестиционной активности и потребления. При ограниченности валютных резервов вполне закономерно, что в 2011 г. произошла корректировка на денежном рынке. Курс белорусского рубля значительно снизился, а цены выросли в среднем в два раза. Это привело к тому, что разрыв между ростом реальной заработной платы и производительностью труда несколько сократился.

Анастасия ЛУЗГИНА, кандидат экономических наук, Центр экономических исследований «БЕРОК»