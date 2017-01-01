Правила диктует сильнейший?

В последнее время Россия все чаще пытается заставить Беларусь играть по своим правилам. Вот уже несколько месяцев двум странам не удается договориться по цене на газ.А теперь Москва и Минск, судя по всему, оказались на пороге очередной «молочной войны».

А судьи кто?

В последнее время все большую остроту в отношениях союзников приобретает проблема блокирования поставок в Россию белорусских продуктов питания под предлогом якобы их неудовлетворительного качества. Однако Президент Александр Лукашенко полагает, что истинная причина выставления барьеров на пути наших качественных и достаточно дешевых товаров в другом: они бьют по карманам российских олигархов от сельского хозяйства.

20 сентября 2016 г. на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой он заявил: «Они давят на правительство (там связи, вы знаете не хуже меня, какие), а правительство дает команду «фас» разного рода чиновникам - от Россельхознадзора и т.д. Они у нас три предприятия открывают для поставок - пять закрывают, пять открывают - шесть потом закрывают. Идет неприкрытое давление... Я почему открыто об этом говорю? Потому что уже надоело, это уже через край, дальше так продолжаться не может».

Подобной точки зрения придерживаются не только официальные власти. Отмечая, что в последние годы у белорусских мясомолочных предприятий регулярно возникают затруднения с поставками своей продукции на российский рынок, независимые эксперты связывают эти проблемы с обострением кризисных явлений в политических отношениях между Минском и Москвой.

Между тем белорусские молокопродукты в РФ отнюдь не лишние. В конце 2015 г. Россельхознадзор заявил, что 78,3% реализуемого у них сыра - фальсификат. Согласно исследованиям «Росконтроля», до 75% продаваемого в крупных сетях сыра и 58% сливочного масла - подделка. При этом местным производителям гораздо дешевле заплатить штраф и продолжать гнать суррогаты, чем выпускать качественные продукты.

Растут надои на бумаге…

Но и это еще не все: около трети общего объема официально производимого в России сырого молока (порядка 30 млн т) существует только на бумаге. Об этом недавно заявил председатель правления Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Андрей Даниленко.

Согласно расчетам специалистов союза, реальный объем выпускаемого молока в РФ составляет около 20 млн т, т.е. остальное - виртуальная продукция. Причем по частному сектору, согласно оценке «Союзмолока», объемы завышаются на 30%. Более того, из 30 млн т молока на перерабатывающие предприятия поступают лишь 12 млн т.

Так же считает и исполнительный директор другой лоббистской организации - Молочного союза России Людмила Маницкая. По ее словам, согласно статистике, растут надои в регионах, в которых просто невозможно столько прибавлять. В то же время традиционные регионы молочного производства топчутся на месте или уходят в минус.

Бум производства «бумажного» молока Л. Маницкая связывает с тем, что государство выдает субсидии на каждый килограмм товарной продукции. Хотя, по ее мнению, такая поддержка молочной отрасли является неэффективной, потому что основывается только на валовых объемах производства молока и не учитывает его качественные параметры - показатели по жиру и белку.

Таким образом, представители крупнейших отраслевых союзов российских производителей товарного молока по сути ведут открытую компанию по дискредитации действующей системы господдержки молочного животноводства. В чем причина и каковы цели подобной стратегии?

В России официальная статистика учитывает три категории производителей молока: сельскохозяйственные организации, фермерские и личные подсобные хозяйства. По данным Росстата, в 2015 г. на долю сельхозпредприятий приходилось 47,8% надоев молока (14,7 млн т), на долю фермеров - 6,6% (2 млн т) и личных подсобных хозяйств - 45,6%, или 14 млн т. Итого - 30,8 млн т.

Наиболее корректными, согласно общему мнению, являются данные по производству молока в сельхозпредприятиях, их легко проверить, сопоставив с объемами, отгружаемыми на переработку. Данные по фермерским хозяйствам контролировать труднее: Росстат показывает ежегодный прирост надоев в среднем на 5-6%, что уже вызывает сомнение.

Но больше всего нареканий вызывает статистика производства молока в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Вот где происходит «чудо чудное»: с 1990-х гг. и до недавних пор Минсельхоз РФ показывал в них стабильный рост надоев.

Претензии предъявляются и к товарности молока в ЛПХ. По данным «Союзмолока», за 2014 г., доля товарного (т.е. реализованного) продукта у сельхозкомпаний в общем объеме производства составляла 94%, у фермеров и ИП - 69%, у хозяйств населения - 34%.

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих

Исправить положение должна «Программа повышения эффективности работы племенного молочного скотоводства», которую недавно представил Национальный союз производителей молока. В ней предлагается изменить систему господдержки молочной отрасли в пользу высокоэффективных предприятий, которыми априори являются крупные сельхозкомпании, а малопродуктивные личные подсобные хозяйства «снять с довольствия».

Против нее категорически возражают многие отраслевые эксперты. По их подсчетам, реализация программы приведет к тому, что в 2025 г. общая численность поголовья молочного стада в России сократится на 27% - с 7,3 до 5,3 млн голов.

Александр АЛЕСИН

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