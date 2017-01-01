Залог успеха - инвестиции в будущее

«Бумажная фабрика» Гознака Беларуси при поддержке международных финансовых организаций завершает серию масштабных инвестиций в экологические проекты.

Как рассказал генеральный директор УП «Бумажная фабрика» Гознака Александр МЕЛЬНИКОВ, европейские принципы «зеленой» экономики приняты к исполнению на одном из самых уникальных и потому закрытых предприятий отрасли - ведущем производителе защищенных бланков для государственных и корпоративных документов.

- Предприятие за последние годы освоило прак­тически полный ассортимент защищенной продукции, в том числе впервые в истории страны - бумаги для национальных паспортов Республики Беларусь. Единственное исключение составляет банкнотная бумага, выпуск которой для собственных нужд экономически нецелесообразен. Для этого потребуются значительные финансовые средства на модернизацию бумажного и полиграфического производства. Переход к «зеленым» технологиям знаменует новое стратегическое направление развития фабрики, которая без всяких натяжек достигла мирового уровня как по качеству продукции, так и по инновационному потенциалу основных фондов.

В экологических начинаниях мы опираемся на партнерскую поддержку со стороны Програм­мы развития ООН в рамках проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике», который финансируется Евросоюзом. Речь идет об организации производства офисной, писчей и печатной бумаги из вторичных ресурсов. Отмечу, что многие крупные зарубежные компании активно используют бумагу из вторсырья во внутреннем офисном документообороте - это весомый вклад в сохранение лесных богатств, свидетельство приверженности принципам социально ответственного бизнеса.

- Европейские инициативы подобного рода обычно реализуются на основе софинансирования. Скажите, каков вклад белорусской стороны?

- На первом этапе задействуются наши ресурсы согласно плану «Технического переоснащения технологического потока БДМ-1 с установкой современного оборудования для подготовки бумажной массы из макулатуры». На реализацию первого этапа проекта фабрикой затрачено порядка 1,75 млн евро.

Среди программных целей - снижение себестоимости конечного продукта за счет замещения целлюлозы вторичным волокнистым сырь­ем, увеличение объемов его переработки с параллельным повышением качества конечного продукта.

Прежде на фабрике не применялись специализированные технологические линии для переработки вторичного сырья. Макулатура перерабатывалась на потоке, предназначенном для беленой целлюлозы, что усложняло процесс выработки бумаги. В итоге уже через 2-3 дня из-за ухудшения качества приходилось переходить на производство бланочно-этикеточной, а порой и упаковочной продукции. Теперь независимо от продолжительности цикла переработки получаем необходимый результат.

После реализации первого этапа проекта на предприятии было установлено специализированное оборудование для переработки вторичного волокнистого сырья: гидроразбиватель высокой концентрации, установка для предварительного сортирования, вихревой очиститель, аппараты для тонкого сортирования макулатурной массы и необходимое вспомогательное оборудование для функционирования новой линии, включая систему автоматизации (АСУТП).

Только за июнь-декабрь 2015 г. фабрика на новом технологическом потоке переработала 1 665 т макулатуры, получив суммарный экономический эффект за счет изменения ассортимента выпускаемой продукции - 1 651 млн руб.

Важно отметить, что за рубежом закупалось только оборудование, которое содержало патентованные элементы и ноу-хау. Остальные комплектующие были подобраны специалистами фаб­рики с максимальным использованием белорусских изделий.

- Какие мероприятия запланированы на втором этапе проекта - уже с привлечением средств ПРООН?

- В конечном итоге в Борисове будет создана первая в Беларуси технологическая линия по изготовлению писчей, печатной и офисной видов бумаги путем расширенного использования макулатуры, в том числе марок МС-2А и МС-7Б при условии малой запечатки ее красками светлых оттенков, которую не удавалось вовлечь в полноценный вторичный оборот. Это реальная альтернатива беленой целлюлозе, требующей при производстве больших материальных и энергетических затрат. Планируемая экономия оценивается в 9,8 млн руб. в год. Сокращая удельный вес первичного волокна, мы также получим немало сопутствующих экономических и экологических выгод.

Справка «Директора» В 1902 г. в Борисове была создана бумажная фабрика «Папирус», которая освоила выпуск желтой оберточной бумаги из древесной массы - сырья собственного производства. Впоследствии она была преобразована в Борисовский бумажно-лесохимический завод. В 1992 г. решением правительства из состава завода выделена и передана в ведомство Комитета госзнаков при Совмине «Бумажная фабрика Гознака Беларуси». В этом статусе предприятие было зарегистрировано 31 мая 2002 г. Сегодня УП «Бумажная фабрика» Гознака практически полностью обеспечивает потребности республики в документной бумаге, выпускает широкую номенклатуру изделий бытового и хозяйственного назначения.

В целом производительность технологического потока по переработке макулатуры будет повышена до 50 т/сут при снижении себестоимости вторичной бумаги на 5-15% и расходов на топливно-энергетические ресурсы на 259,9 млн руб. в год.

- Как уже сообщалось, УП «Бумажная фабрика» Гознака реализует еще один инвестиционный проект по вводу когенерационного оборудования. Как он согласуется с перестройкой макулатурного потока?

- После ввода в эксплуатацию в 2015 г. макулатурного потока бумагоделательной машины №1 производству нужно до 9 т пара в час и до 2,1 МВт электроэнергии. Кроме того, определенных расходов требуют отопление и горячее водоснабжение производственных помещений. Для этих целей используются 2 паровых котла LOOS и Buderus общей производительностью 12 т пара в час.

В моменты пиковых нагрузок в зимний период при выпуске наиболее энергоемких видов бумаги общий расход пара достигает 11 т в час. Отраслевое законодательство (СНиП «Котельные установки») требует наличия резервных мощностей. В нашем случае - это около 4 т пара в час, иначе невозможно гарантировать непрерывность производственного процесса, особенно в аварийных ситуациях.

В котельной используется не новое оборудование, поэтому после 10 лет непрерывной работы значительно увеличилась частота аварийных отказов. С каждым годом необходимо все больше времени на его сервисное обслуживание и ремонт. Знаете, чем чревата остановка самого производительного котла LOOS всего на 3 сут? Это примерно 100 т бумаги, которую предприятие могло бы выпустить...

Специалисты предприятия предложили оптимальный вариант: в ООО «Промэнергокомплекс» был заказан проект модернизации котельной с установкой когенерационного оборудования мощностью 2 МВт с утилизацией уходящих газов. Другими словами, в результате мы не просто получим резерв парогенерирующих мощностей в требуемом объеме, но и удовлетворим потребности фабрики в электроэнергии. При этом планируется заметное снижение себестоимости выпускаемой продукции.

В этом ключе наше движение в сторону «зеленой» экономики и программы обеспечения собственной энергетической безопасности имеют один, но очень важный общий знаменатель - все планы сверстаны в расчете на быструю и гарантированную окупаемость инвестиций.

Иван ЗАИМКА