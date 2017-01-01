Залог успеха - инвестиции в будущее

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Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2017

«Бумажная фабрика» Гознака Беларуси при поддержке международных финансовых организаций завершает серию масштабных инвестиций в экологические проекты. 

Александр МЕЛЬНИКОВКак рассказал генеральный директор УП «Бумажная фабрика» Гознака Александр МЕЛЬНИКОВ, европейские принципы «зеленой» экономики приняты к исполнению на одном из самых уникальных и потому закрытых предприятий отрасли - ведущем производителе защищенных бланков для государственных и корпоративных документов.

- Предприятие за последние годы освоило прак­тически полный ассортимент защищенной продукции, в том числе впервые в истории страны - бумаги для национальных паспортов Республики Беларусь. Единственное исключение составляет банкнотная бумага, выпуск которой для собственных нужд экономически нецелесообразен. Для этого потребуются значительные финансовые средства на модернизацию бумажного и полиграфического производства. Переход к «зеленым» технологиям знаменует новое стратегическое направление развития фабрики, которая без всяких натяжек достигла мирового уровня как по качеству продукции, так и по инновационному потенциалу основных фондов.

В экологических начинаниях мы опираемся на партнерскую поддержку со стороны Програм­мы развития ООН в рамках проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике», который финансируется Евросоюзом. Речь идет об организации производства офисной, писчей и печатной бумаги из вторичных ресурсов. Отмечу, что многие крупные зарубежные компании активно используют бумагу из вторсырья во внутреннем офисном документообороте - это весомый вклад в сохранение лесных богатств, свидетельство приверженности принципам социально ответственного бизнеса.

- Европейские инициативы подобного рода обычно реализуются на основе софинансирования. Скажите, каков вклад белорусской стороны?

- На первом этапе задействуются наши ресурсы согласно плану «Технического переоснащения технологического потока БДМ-1 с установкой современного оборудования для подготовки бумажной массы из макулатуры». На реализацию первого этапа проекта фабрикой затрачено порядка 1,75 млн евро.

Среди программных целей - снижение себестоимости конечного продукта за счет замещения целлюлозы вторичным волокнистым сырь­ем, увеличение объемов его переработки с параллельным повышением качества конечного продукта.

Бумажная фабрика Гознака

Прежде на фабрике не применялись специализированные технологические линии для переработки вторичного сырья. Макулатура перерабатывалась на потоке, предназначенном для беленой целлюлозы, что усложняло процесс выработки бумаги. В итоге уже через 2-3 дня из-за ухудшения качества приходилось переходить на производство бланочно-этикеточной, а порой и упаковочной продукции. Теперь независимо от продолжительности цикла переработки получаем необходимый результат.

После реализации первого этапа проекта на предприятии было установлено специализированное оборудование для переработки вторичного волокнистого сырья: гидроразбиватель высокой концентрации, установка для предварительного сортирования, вихревой очиститель, аппараты для тонкого сортирования макулатурной массы и необходимое вспомогательное оборудование для функционирования новой линии, включая систему автоматизации (АСУТП).

Только за июнь-декабрь 2015 г. фабрика на новом технологическом потоке переработала 1 665 т макулатуры, получив суммарный экономический эффект за счет изменения ассортимента выпускаемой продукции - 1 651 млн руб.

Важно отметить, что за рубежом закупалось только оборудование, которое содержало патентованные элементы и ноу-хау. Остальные комплектующие были подобраны специалистами фаб­рики с максимальным использованием белорусских изделий.

- Какие мероприятия запланированы на втором этапе проекта - уже с привлечением средств ПРООН?

- В конечном итоге в Борисове будет создана первая в Беларуси технологическая линия по изготовлению писчей, печатной и офисной видов бумаги путем расширенного использования макулатуры, в том числе марок МС-2А и МС-7Б при условии малой запечатки ее красками светлых оттенков, которую не удавалось вовлечь в полноценный вторичный оборот. Это реальная альтернатива беленой целлюлозе, требующей при производстве больших материальных и энергетических затрат. Планируемая экономия оценивается в 9,8 млн руб. в год. Сокращая удельный вес первичного волокна, мы также получим немало сопутствующих экономических и экологических выгод.

Справка «Директора»

В 1902 г. в Борисове была создана бумажная фабрика «Папирус», которая освоила выпуск желтой оберточной бумаги из древесной массы - сырья собственного производства. Впоследствии она была преобразована в Борисовский бумажно-лесохимический завод.

В 1992 г. решением правительства из состава завода выделена и передана в ведомство Комитета госзнаков при Совмине «Бумажная фабрика Гознака Беларуси». В этом статусе предприятие было зарегистрировано 31 мая 2002 г.

Сегодня УП «Бумажная фабрика» Гознака практически полностью обеспечивает потребности республики в документной бумаге, выпускает широкую номенклатуру изделий бытового и хозяйственного назначения.

В целом производительность технологического потока по переработке макулатуры будет повышена до 50 т/сут при снижении себестоимости вторичной бумаги на 5-15% и расходов на топливно-энергетические ресурсы на 259,9 млн руб. в год.

- Как уже сообщалось, УП «Бумажная фабрика» Гознака реализует еще один инвестиционный проект по вводу когенерационного оборудования. Как он согласуется с перестройкой макулатурного потока?

- После ввода в эксплуатацию в 2015 г. макулатурного потока бумагоделательной машины №1 производству нужно до 9 т пара в час и до 2,1 МВт электроэнергии. Кроме того, определенных расходов требуют отопление и горячее водоснабжение производственных помещений. Для этих целей используются 2 паровых котла LOOS и Buderus общей производительностью 12 т пара в час.

Бумажная фабрика Госзнака

В моменты пиковых нагрузок в зимний период при выпуске наиболее энергоемких видов бумаги общий расход пара достигает 11 т в час. Отраслевое законодательство (СНиП «Котельные установки») требует наличия резервных мощностей. В нашем случае - это около 4 т пара в час, иначе невозможно гарантировать непрерывность производственного процесса, особенно в аварийных ситуациях.

В котельной используется не новое оборудование, поэтому после 10 лет непрерывной работы значительно увеличилась частота аварийных отказов. С каждым годом необходимо все больше времени на его сервисное обслуживание и ремонт. Знаете, чем чревата остановка самого производительного котла LOOS всего на 3 сут? Это примерно 100 т бумаги, которую предприятие могло бы выпустить...

Специалисты предприятия предложили оптимальный вариант: в ООО «Промэнергокомплекс» был заказан проект модернизации котельной с установкой когенерационного оборудования мощностью 2 МВт с утилизацией уходящих газов. Другими словами, в результате мы не просто получим резерв парогенерирующих мощностей в требуемом объеме, но и удовлетворим потребности фабрики в электроэнергии. При этом планируется заметное снижение себестоимости выпускаемой продукции.

В этом ключе наше движение в сторону «зеленой» экономики и программы обеспечения собственной энергетической безопасности имеют один, но очень важный общий знаменатель - все планы сверстаны в расчете на быструю и гарантированную окупаемость инвестиций.

Иван ЗАИМКА

 