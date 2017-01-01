Осторожно: ценовой демпинг!

Почему тендеры в Беларуси из рыночного инструмента, облегчающего поиск надежного поставщика, превращаются в фикцию или поощряют недобросовестную конкуренцию?

Практически все госзакупки в Беларуси, а также закупки товаров (работ, услуг) за счет кредитов под госгарантии, закупки предприятиями с долей госсобственности в уставном капитале и т.д. проходят через конкурсные торги, или тендеры. Учитывая огромную долю государства в национальной экономике, можно сказать, что как минимум 80% мало-мальски значимых закупок осуществляется у нас именно таким образом. Теоретически конкурсная процедура определения поставщиков - безусловный плюс, поскольку она является рыночным инструментом и предусматривает максимальную открытость информации и равный доступ к участию в конкурсе всех желающих. В белорусских реалиях тендер, к сожалению, не всегда выполняет свою функцию - поиска надежного поставщика, который может предложить оптимальный по цене и качеству товар (работу или услугу). Почему так происходит? Попробуем разобраться.

Встречают по одежке…

Месяц назад бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского (БСПН) направил в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а также в Министерство экономики аналитическую записку «О совершенствовании законодательства по противодействию недобросовестной конкуренции в виде демпинга». В ней констатируются участившиеся случаи ценового демпинга в ходе конкурсных торгов на приобретение товаров (работ, услуг) за счет бюджетных средств. По данным БСПН, в последнее время в тендерах нередко побеждают компании, которые снижают цены на работы в 3-4 раза относительно стартовой сметной стоимости. Что, скорее всего, связано с нарушением технологий, а также с использованием подрядчиками разного рода «серых» схем, в том числе - уклонения от уплаты налогов.

Основная проблема, по мнению авторов аналитической записки, заключается в несовершенстве белорусского законодательства. В действующем Законе №94-З от 12 декабря 2013 г. «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» имеется лишь одна статья достаточно общего характера, запрещающая недобросовестную конкуренцию. А в проекте подготовленного Минэкономики нового Закона о внесении изменений и дополнений в этот закон хотя и содержится целая глава под названием «Недобросовестная конкуренция», состоящая из 8 статей, однако в них не содержится даже упоминания о ценовом демпинге.

- В Законе Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг) в качестве главного критерия при проведении открытого конкурса (статья 39 «Оценка и сравнение предложений») при государственной закупке товаров (работ, услуг) устанавливается: «цена предложения». Удельный вес этого критерия должен составлять не менее 40% суммы всех учитываемых критериев. Тем самым снижение цены предложения (разовая выгода), зачастую, в ущерб качеству товара (услуги), долговечности, безопасности, стоимости технического обслуживания, ремонта и др. становится приоритетным по сравнению с долгосрочными издержками, - отмечает автор аналитической записки директор БСПН Жанна Тарасевич. - Таким образом, по существу, ценовой демпинг не только ограничивается, но даже поощряется.

В связи с этим БСПН предложил дополнить действующее законодательство рядом норм. В том числе:

- ввести законодательное определение демпинга, например, по образцу Германии, где к демпингу относятся факты продаж по нерентабельным ценам, если они применяются постоянно в течение более 3-х недель;

- ввести обязательную процедуру проверки необычайно низкой цены предложения, если отрыв стоимости от ближайшего конкурента или от калькуляции заказчика составляет более 10-20 %. В таких случаях участника конкурса можно обязать дать пояснения, а заказчика - проанализировать их и при выявлении демпинга исключить предложение из конкурса;

- ввести в качестве основного критерия выбора победителя принцип соотношения цены и качества, который должен учитывать издержки жизненного цикла товара (услуги), в том числе расходы на обслуживание, утилизацию и т.д.

- Полагаем, что главным критерием определения победителей конкурса должно быть предложение с наилучшим соотношением цены и качества, - считает Ж.Тарасевич. - Соотношение цены и качества, по нашему мнению, должно учитывать издержки жизненного цикла товара (услуги), такие как обслуживание, утилизация и т.д. К качественным параметрам следовало бы отнести, прежде всего, гарантийные сроки службы товара (услуги), минимальные затраты на обслуживание и ремонт в период гарантийного срока, экологические и социальные аспекты товара (услуги).

…провожают по цене

С мнением руководства авторитетного бизнес-союза сложно не согласиться. Действительно, ставка преимущественно на цену и страну происхождения (лозунг «Купляйце беларускае» никто не отменял) девальвирует само понятие конкурсных торгов. Порой, даже если организатор тендера очень хочет остановить выбор на более качественном предложении, сделать это совсем непросто. В любой момент он рискует столкнуться с обвинением в нанесении ущерба предприятию или нецелевом использовании средств из-за закупки более дорогого товара, работы или услуг. Таких дел КГК уже завел немало. А можно получить и более серьезное обвинение - в коррупции, и потом доказывай: ты украл или у тебя украли…

Нередко директора госкомпаний предпочитают идти по пути меньшего сопротивления и из вполне понятного желания сэкономить. Хотя выбор «дешевого» поставщика не только не дает гарантии, что заключенный по итогам тендера договор будет выполнен качественно и в срок, но порой наоборот - оборачивается неэффективным расходованием бюджетных средств. О том, как это происходит в строительной отрасли, журналу «Директор» рассказал глава представительства немецкой компании UZIN UTZ AG в Республике Беларусь Иван Рак:

- Наша компания занимается наиболее трудоемким видом строительно-монтажных работ: устройством полов, стоимость которых в среднем составляет 26-31% общей стоимости СМР. Сейчас в Беларуси строится много паркингов, транспортно-логистических центров, торговых и промышленных объектов, где на полы приходятся значительные динамические нагрузки. Мы выходим на такие тендеры с европейскими технологиями и часто просто не в состоянии конкурировать по цене с белорусскими компаниями. Почему? Все очень просто: в нашем сегменте сэкономить можно только на качестве. Низкая цена означает, что из технологии промышленного пола убираются определенные элементы. Например, можно отказаться от использования блокирующих влагу и не позволяющих отслаиваться покрытию грунтовок, заменить дробеструйную обработку бетона шлифовкой или установить абсолютно нереальные сроки выполнения работ, но все это приведет к резкому падению качества работ и закончится дополнительными затратами на переделку или периодические ремонтные работы.

Как говорят специалисты, пожалуй, самые большие проблемы тендеры создают именно в строительстве. По разным подсчетам, на начало 2015 г. в строительной отрасли Беларуси работало порядка 10 тыс. средних и крупных компаний, около 15 тыс. малых и микропредприятий и не менее 18-20 тыс. ИП. И вся эта разношерстная компания, толкаясь локтями и демпингуя в меру сил, пытается выжить на рынке. Поскольку строительные конкурсы являются открытыми, то в них наравне с крупными компаниями могут участвовать фирмы, практически не имеющие опыта, со штатом в несколько человек! Схема проста: выиграв тендер, такой генподрядчик максимально удешевляет проект и размещает субподряды в других организациях. Так проект превращается в «тришкин кафтан», в котором постоянно что-то рвется: срываются сроки, требуются переделки, не говоря о том, что объект строится по устаревшим технологиям и не выдерживает критики по качеству.

- В результате система тендеров в ее нынешнем виде наносит вред, - считает И.Рак. - Она отсекает ведущие европейские компании от участия в большинстве строительных проектов, консервируя на рынке устаревшие строительные технологии. Порой в конкурсной документации наших белорусских конкурентов можно встретить такие сказочно высокие показатели по техническим характеристикам, которых нет ни у одной из ведущих мировых компаний. И мне хочется спросить: если вы и в самом деле можете все это обеспечить, почему тогда белорусские производители не делают полы по всему миру?!

Барьер для некомпетентности

Хотелось бы сказать еще об одном механизме, позволяющем облегчить выбор надежного поставщика. Это - саморегулирование, которое широко используется в России, в том числе в строительстве, и совершенно неразвито в нашей стране. Рассчитывать на выигрыш тендера в России, не являясь членом саморегулируемой организации (СРО) практически нереально. Так, в строительстве там всем заправляет ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), которая объединяет 269 СРО из 85 субъектов Российской Федерации. На практике - это свыше 123 тыс. строительных компаний, т.е. половины, работающих в данной сфере. Аналогичные объединения есть у проектировщиков и т.д. Подобная форма самоорганизации бизнеса также широко применяется в Евросозе и прекрасно себя зарекомендовала.

Казалось бы, какая разница? Между тем, суть идеи саморегулируемых организаций - именно в повышении качества работ (услуг), снижении рисков для заказчика, а также в борьбе с демпингом. СРО сами устанавливают «правила игры» на рынке, в том числе в плане организации и проведения тендерных процедур. Они выявляют на рынке фирмы-однодневки, чья компетентность сомнительна, и доводят эту информацию до заказчиков, организуют обучение и переподготовку сотрудников компаний - своих членов. Но самое важное: стать членом СРО и тем самым получить входной билет на рынок, совсем непросто - нужно не только подтвердить свою компетентность, но и внести солидный денежный взнос. В зависимости от вида и объема работ, которые готова выполнять организация, ей придется уплатить от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов российских рублей. Фишка в том, что эти деньги формируют компенсационные фонды - своего рода страховка, которая покрывает возможные претензии клиентов к работам и услугам членов СРО. То есть и клиент, и строительные компании оказываются значительно более защищенными.

Константин КОРЖЕВИЧ