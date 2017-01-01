Как уберечь секреты фирмы

Роль и место информационных технологий в современной жизни трудно переоценить. Поэтому обеспечение информационной безопасности - одна из наиболее актуальных проблем не только для общества и государства, но и для бизнеса.

Информация - бесценный товар…

«Кто владеет информацией, тот владеет миром». Авторы этой крылатой фразы знаменитые братья Ротшильды 200 лет назад заработали на Лондонской бирже 40 млн фунтов стерлингов, удачно воспользовавшись задержкой информации о поражении Наполеона в битве при Ватерлоо...

«Стремительное развитие информационных технологий рождает новые риски и угрозы, требующие адекватного ответа, - подчеркнул директор Научно-исследовательского института технической защиты информации Александр ГОРБАЧ. - Некоторые государства пытаются воспользоваться своими преимуществами в информационной сфере для достижения конкретных экономических и военно-политических целей. Так, похищение ценной информации, которое, как показывают недавние разоблачения в мировых СМИ, для ряда стран становится инструментом государственной политики, а информационные технологии - новым специфическим оружием. В этих условиях постоянно возрастает актуальность защиты информации».

Речь идет о безопасности информационных ресурсов госорганов, компаний, банков, персональных компьютеров и т.д. Ведь убытки от использования в корыстных или других целях информации о каком-либо объекте могут быть огромными. Для непосредственного решения этих задач применяются различные способы и методы.

Информационная безопасность - комплекс организационных мер и технических средств, принятых для предотвращения несанкционированного использования, злоупотребления, изменения сведений, фактов и данных, а также отказа в доступе к ним.

Справка «Директора» Государственное предприятие «НИИ ТЗИ» ведет свою историю с мая 1987 г. как правопреемник Государственного научно-исследовательского и конструкторско-технологического института по техническому обслуживанию средств вычислительной техники. Нынешнее название институт получил после очередной реорганизации в 2000 г., когда НИИ ТЗИ указом главы государства был определен головной научно-исследовательской организацией страны в области технической защиты информации. В 2008 г. его учредителем стал Оперативно-аналитический центр при Президенте Беларуси. Сегодня в организации работают более 170 высококвалифицированных специалистов.

Неслучайно уровень развития систем защиты информации в стране служит показателем ее технического развития. Так, Беларусь занимает 36-е место по индексу развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в рейтинге Международного союза электросвязи по итогам 2015 г., опережая страны СНГ и ряд европейских государств. При этом неотъемлемый фактор развития ИКТ - обеспечение защиты обрабатываемой информации.

Разработкой программного и аппаратного обеспечения в сфере защиты информации в стране занимаются около 100 организаций и предприятий. Ведущим среди них уже более 20 лет является НИИ ТЗИ, который выполняет функции головной организации-исполнителя госпрограмм в области технической защиты информации в Беларуси и Союзном государстве.

В интересах безопасности

«Мы работаем в достаточно специфической области - выполняем научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере технической и криптографической защиты информации, - отметил руководитель НИИ ТЗИ. - Создаем защищенные информационные системы, средства защиты информации (специального и общего применения) и контроля ее защищенности. Разрабатываем и реализуем государственные и межгосударственные программы в области технической и криптографической защиты информации».

Справка «Директора» Основные научно-технические подразделения НИИ ТЗИ: центр испытаний средств защиты информации и аттестации объектов информатизации; отделы разработки технических средств защиты информации; отдел безопасности информационных вычислительных систем; Гомельский филиал института.

Институт выполняет большой объем работ по хозяйственным договорам с предприятиями и организациями страны и зарубежными заказчиками в области технической защиты информации, в том числе из России, Азербайджана, Вьетнама, Италии и Казахстана. Освоен выпуск новых высокотехнологичных конкурентоспособных видов техники для обеспечения технической и криптографической защиты информации и средств ее обработки (аппаратно-программные комплексы шифрования данных «Река» и «Авангард», технические средства защиты информации «Рокот», «Птичь» и ГЭМШ, инновационная защищенная система хранения информации с новыми возможностями в области защиты информации Boole Server, комплекс программных средств организации защищенного канала передачи данных, средства криптографической защиты информации «Сигма» и др.).

Как отметил А.Горбач, научные разработки и аппаратные средства защиты информации института соответствуют самому высокому уровню. НИИ ТЗИ аккредитован Госкомитетом по науке и технологиям и НАН Беларуси как научная организация, а Госстандартом - как испытательная лаборатория. Его коллектив применяет новейшие технологии защиты информации, задействуя собственную производственную базу. Сегодня практически на всех гособъектах Беларуси используются разработанные и изготавливаемые институтом технические средства защиты информации.

НИИ ТЗИ активно участвует в реализации совместных программ в области защиты информации в рамках Союзного государства, выступает организатором ежегодной научно-практической конференции «Комплексная защита информации». В 2015 г. юбилейная конференция прошла в Минске, а в прошлом году - в Смоленске. Участники мероприятий обменялись ценным опытом научных исследований и разработок, обсудили актуальные вопросы информационной безопасности в Союзном государстве, проблемы противодействия киберпреступности, новые идеи и подходы к обеспечению безопасности информационных технологий и др. Этим актуальным вопросам будет посвящена и очередная конференция, которую планируют провести в мае в Полоцке.

Задачи диктует время

Коллектив института в преддверии своего 30-летия не стоит на месте, настойчиво покоряя все новые рубежи. Так, постановлением Совмина принято решение о формировании новой Государственной научно-технической программы защиты информации в Беларуси. Успешно реализованы две крупные союзные научно-технические программы, направленные на обеспечение информационной безопасности. Подготовлена концепция новой программы «Совершенствование системы защиты информационных ресурсов Союзного государства и государств - участников Договора в условиях нарастания угроз в информационной сфере» на 2016-2020 гг. (Паритет-2020) с учетом современных рисков и угроз информационной безопасности.

«Мы и впредь будем приумножать накопленный научно-технический потенциал. Уверенность в том, что у нас все получится, дают многолетний опыт, высочайшая профессиональная подготовка сотрудников, их трудолюбие, целеустремленность и настойчивость в достижении поставленных целей», - подытожил директор НИИ ТЗИ А. Горбач.

Борис Алексеев