Ценовой компромисс на интеллектуальной платформе

Важнейшим событием на старте нового строительного сезона обещает стать официальная презентация первого отечественного программного комплекса по технологии Building Information Modeling (BIM).

Для обывателей, далеких от современной архитектурно-строительной практики, это можно объяснить как переход от стандарта компьютерных коммуникаций 3D к функциональным возможностям платформы 4D (базы знаний нормативов расхода ресурсов и текущих цен). В то же время для профессионалов - проектировщиков и сметчиков, инженерного корпуса и специалистов УКСов - первый белорусский BIM-продукт является революционным скачком на принципиально новый уровень ведения бизнеса в строительстве.

Геннадий ПУРС, директор РУП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», кандидат экономических наук

Существует привычный порядок, когда авторы строительных проектов представляют заказчику объемную графическую визуализацию с привязкой объекта к местности, инженерным коммуникациям и т.д. Сегодня эта картина дополняется важной опцией: актуальным исчислением цены на строительно-монтажные работы (СМР) на основании достоверных данных, полученных в режиме реального времени. Бесспорная экономическая константа в уравнении позволяет уравновесить многие переменные - как пыл поборников архитектурных экспрессий, так и скупость сторонников бюджетного минимализма при создании зданий и сооружений. Любое движение зодчего и заказчика отныне получает объективный экономический знаменатель. Первые электронные ключи доступа к инновационному продукту переданы 10 ведущим проектным институтам республики для начала эксплуатации в тестовом режиме.

- Геннадий Анатольевич, почему BIM-технологии не вошли в белорусскую практику еще вчера, одновременно с внедрением новой строительной техники, модернизацией предприятий стройиндустрии?

- В Англии, Литве и других странах, где мы изучали логику строительных коммуникаций, можно было позаимствовать только матричную форму продукта, но не его информационное содержание. Наполнение базы, отработка методов сбора сведений по многим направлениям и анализ достоверности порой достаточно противоречивых источников, определение уровня допустимой математической погрешности и, наконец, собственные натурные исследования на реальных строительных площадках - все это исключительно внутренние задачи, от решения которых напрямую зависят рейтинг доверия и практическая ценность разработки.

Фактически сегодня завершается очередной период многолетней трансформации системы цено­образования в строительстве. В свое время мы были вынуждены использовать нормативную базу, унаследованную от СССР. В первые годы независимого развития Беларуси стоимость СМР определялась в базовых ценах 1991 г. (затем - 2006 г.) с применением расчетных повышающих коэффициентов. Недостатки данного метода давно стали очевидными - это, прежде всего, нарастающая погрешность в расчетах, коэффициенты не учитывали темпы развития отрасли и ее государственное регулирование. Поэтому был начат планомерный переход от индексно-базисного к ресурсному методу и использованию неизменных договорных (контрактных) цен.

Законодательно процесс был урегулирован Указом от 11.08.2011 г. №361 «О совершенствовании порядка определения стоимости строительства объектов и внесении изменений в некоторые указы Президента Рес­публики Беларусь». В результате с 1 января 2012 г. Беларусь отказалась от разработки сметной документации в базисном уровне цен, которые определяются в ценах текущего периода на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР). Сейчас по ресурсному методу в стране строятся 3/4 объектов, а часть долгостроев будет завершена по старой схеме, но погоды в общей статистике они уже не делают.

Параллельно совершенствовались и средства автоматизации. Действующий программный комплекс РСТЦ «Смета» до сих пор остается достаточно востребованной и жизнеспособной си­стемой. Более того, со сменой технологических поколений не отказываемся от прежних наработок. Ежемесячные совещания с представителями заинтересованных организаций-пользователей, сбор претензий и устранение недочетов позволили прийти к достаточно сбалансированным техническим решениям. Однако назрела необходимость в разработке нового программного комплекса, удовлетворяющего современным требованиям к строительству.

- Ваш опыт в данной сфере стал во многом эталоном для других стран СНГ. Насколько он применим на общем экономическом пространстве Содружества?

- Разумеется, сохраняя отечественные приоритеты, ставим перед собой задачу законодательной гармонизации - с прицелом на получение долгосрочных обоюдных экономических выгод. Так, презентация первой отечественной разработки в области BIM неслучайно пройдет в мае в рамках внеочередного заседания в Минске возглавляемой мной Комиссии по ценообразованию в строительной деятельности при Межправительственном совете по сотрудничеству в строительной деятельно­сти государств-участников СНГ. И особо подчеркну: она будет представлена в качестве универсального продукта для использования в международной хозяйственной практике. В процессе ее создания было изучено и переработано множество национальных и международных нормативно-правовых документов, отшлифованы принципы взаимодействия и обновления информационных баз. В конечном итоге экспорт проектных и строительно-монтажных работ в странах СНГ обретает новый стимул в виде прозрачных общепринятых правил игры.

- Если не углубляться в технические тонкости процесса ценообразования, какие зримые выгоды получили белорусские инвесторы, рядовые потребители строительных услуг в 2016 г.?

- Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве (РНТЦ) - инструмент Министерства архитектуры и строительства Беларуси (МАиС) в вопросах установления правил в системе ценообразования в строительстве. Два года назад его руководство поставило задачу совершенствования базы НРР - основы системы ценообразования, которая насчитывает свыше 46 тыс. нормативов. За это время наши специалисты пересмотрели большинство из них: сегодня 13% - новые нормативы, около 70% - усовершенствованные. В основном база НРР пополнялась с помощью разработанных типовых технологических карт по новым видам работ. Особо хотим поблагодарить руководителей МАиС за выделение финансовых средств, необходимых для этого важного проекта.

На основании расчетных данных с применением базы НРР-2017 зафиксировано снижение стоимости по 20 построенным объектам на 4-6%. Согласитесь, это неплохой результат экономии финансовых средств для бюджетного строительства. Скажу больше, средняя цена квадратного метра жилья, объектов социальной инфраструктуры остается практически неизменной на протяжении двух лет со стабильно позитивным прогнозом на ближайшую перспективу. Безусловно, здесь сказываются многие макроэкономические факторы, положительное влияние масштабных инвестиций в модернизацию ведущих комбинатов индустриального домостроения. Регулятивная и методическая роль РНТЦ скорее направлена на поиск компромисса между заказчиком и подрядчиком.

- В самом деле, подрядными организациями, как и другими субъектами хозяйствования, движет «имманентное стремление к максимизации прибыли» - так об этом сказано в учебниках экономики. Инновации при этом служат одним из инструментов для достижения своих целей…

- Я прекрасно понял и принял вашу мысль как иллюстрацию коммерческих устремлений одного из участников строительного процесса. Но, с другой стороны, есть встречный интерес заказчика к получению определенного набора услуг по приемлемой цене, что не всегда возможно в исключительно рыночных условиях.

Более надежную и продуктивную почву для компромисса формирует экспертная оценка проектов, технологических приемов, современных машин и механизмов. Это особенно важно при возведении объектов, финансируемых из государственного и местных бюджетов. Специалисты РНТЦ скрупулезно, на основании взаимосвязанных факторов определяют четкий баланс интересов, при котором производителю гарантирована достаточная прибыль для расширенного воспроизводства, а потребителю - надлежащее качество объектов и сооружений.

Советская система ценообразования, сложившаяся в условиях директивного планирования в строительстве, оказалась абсолютно непригодной для рыночной экономики. 1 декабря 1990 г. в качестве головной организации по сметно-экономическим вопросам в Беларуси был создан Минский научно-технический центр технико-экономических и ресурсных расчетов в строительстве АП «Белпроект». Его правопреемником стал РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве». В РНТЦ ведется работа по совершенствованию национальной системы ценообразования с учетом современных тенденций развития экономических отношений, исходя из опыта европейских стран и отдельных государств СНГ. Ее модернизация невозможна без внедрения и дальнейшего совершенствования технологии автоматизированного выпуска сметной и ресурсной документации, поэтому одним из ведущих направлений деятельности центра является разработка комплекса программных продуктов, предназначенных для сопровождения инвестиционного строительного процесса.

Не будет преувеличением сказать, что мы имеем дело с гонкой на опережение. К примеру, эксплуатация производительных экскаваторов позволяет выполнять поставленные задачи в более короткие сроки с меньшими затратами трудовых ресурсов, горюче-смазочных материалов и т.д. по сравнению с устаревшими моделями землеройной техники. Соответственно сокращается себестоимость выемки кубометра грунта при строительстве котлованов или вертикальной планировке площадок. Несмотря на соблазн полностью переориентировать сэкономленные средства в фонды собственного потребления, мы ориентируем участников строительного процесса на удешевление конечной стоимости условного квадратного метра возводимого объекта, разрабатывая новые расценки, соответствующие паритетной стоимости современного оборудования, машин и механизмов.

Здесь наблюдается определенное сходство с постоянной эволюцией средств нападения и защиты в вооруженных силах стран мира. Чтобы преодолеть оборону противника, вначале развивают средства нападения, а после полного изучения их характеристик совершенствуют систему обороны.

Так и в строительной отрасли. В первую очередь применяются новые технологии и только потом разрабатываются соответствующие технологические карты и нормативы. Правда, в нашем случае достижение баланса преду­сматривает не равенство разрушительных потенциалов, а синергию созидательных возможностей.

Применение старых нормативов при оценке работ, проводимых по новой технологии с большей производительностью труда, приводит к перерасходу бюджетных средств. А это недопустимо. Чтобы реализовать полный цикл «технология - цена», нам пришлось создать в центре отдел по разработке технологических карт, в который вошли опытные специалисты-технологи. Затем экономисты разрабатывают нормативы для постоянного пополнения нашей базы.

- Выше вы упомянули о влиянии макроэкономических факторов, но для читателей особый интерес представляет соотношение между среднемесячной заработной платой в республике и стоимостью квадратного метра жилья.

- Взаимосвязь этих показателей находится на особом контроле правительства. От их паритета, как известно из мировой практики, напрямую зависит нормальное развитие жилищного рынка. Постоянный мониторинг данных Белстата, а также областных и городских исполкомов позволяет утверждать, что их соотношение не вышло за рамки коэффициента 1,2, преду­смотренного Указом от 6.06.2014 г. №270 «О реализации программ государственного заказа на строительство жилья».

Таким образом, падение фактических объемов жилищного строительства, связанное с дефицитом финансовых ресурсов, не привело к дисбалансу сложившейся системы ценообразования. Основные драйверы развития - производственные мощности, созданные и модернизированные в 2009-2012 гг., сохраняют высокий потенциал. Только в столице проектные возможности ОАО «МАПИД­» и ОАО «Минский ДСК» позволяют возводить порядка 650 тыс. кв. м жилья в год. Максимальная загрузка крупных домостроительных комбинатов во всех регионах республики даст возможность прогнозировать и сохранить ценовые параметры в зоне доступности для подавляющего большинства граждан. Благо применяемые сегодня конструктивные и планировочные решения вплотную приблизили характеристики строений эконом-класса к потребительским качествам элитного жилья.

Владислав ПЛАТУН