В треугольнике негативных трендов

Экономика Беларуси застряла в треугольнике негативных трендов (стагнация, рецессия, дефолт) и выдыхается в условиях структурного и циклического кризисов. Прогнозы международных финансовых институтов отражают риски, которые не позволяют Беларуси формировать парадигму активного экономического роста. Низкие темпы роста ВВП в среднесрочной перспективе стали проблемой на пути страны к цифровой и инновационной экономике.

Рецессия

Белорусская экономика находится в состоянии глубокой рецессии. Однако темпы сокращения ВВП начинают постепенно замедляться: в январе - октябре падение составило 2,8% гг (отношение к аналогичному периоду 2015 г.), благодаря динамике в промышленности и сельском хозяйстве.

В январе-октябре сокращение промышленного производства достигло 1,5% гг (в январе-сентябре - 1,7% гг). Обрабатывающая промышленность показала снижение объемов производства на 1,2% гг (месяцем ранее - 1,3% гг), промышленные услуги (снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом) - на 2,8% гг (в январе-сентябре - 3,6% гг).

В 2016 г. Россия и Беларусь не смогли урегулировать нефтегазовый конфликт, который оказал большое давление на состояние национальной экономики. В этом году ожидается падение ВВП до 3%, значительная доля в котором приходится на нефтегазовый фактор. Компромисс по вопросам поставок нефти позволит Беларуси обеспечить определенную траекторию роста в промышленности.

Сельское хозяйство формально показало рост по итогам января-октября на 3,8% гг (в январе-сентябре - 1,9% гг). Общий намолот зерна в 2016 г. составил 7 млн т, что стало худшим результатом начиная с 2010 г. По сравнению с 2015 г. урожайность зерновых и зернобобовых снизилась почти на 16%. Такие результаты во многом связаны с ухудшением финансового состояния сельхозпредприятий и вынужденным сокращением закупок удобрений.

Аутсайдер среди европейских стран и СНГ

В 1998-2007 гг. Беларусь была одним из лидеров по темпам роста среди небольших стран Европы и СНГ. По прогнозу МВФ, в 2017 г. у нее будут отрицательные показатели.

Реальный ВВП отдельных стран, годовое процентное изменение

Среднее значение Прогноз Страна 1998-2007 гг. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2021 г. СНГ 6,2 5,3 -6,3 4,7 4,7 3,5 2,1 1,1 -2,8 -0,3 1,4 2,4 Беларусь 7,3 10,3 0,1 7,7 5,5 1,7 1,0 1,7 -3,9 -3,0 -0,5 1,8 Украина 5,8 2,2 -15,1 0,3 5,5 0,2 0,0 -6,6 -9,9 1,5 2,5 4,0 Казахстан 8,1 3,3 1,2 7,3 7,5 5,0 6,0 4,3 1,2 -0,8 0,6 4,6 Россия 5,8 5,2 -7,8 4,5 4,0 3,5 1,3 0,7 -3,7 -0,8 1,1 1,5 Словакия 4,9 5,7 -5,5 5,1 2,8 1,5 1,4 2,5 3,6 3,4 3,3 3,7 Словения 4,3 3,3 -7,8 1,2 0,6 -2,7 -1,1 3,1 2,3 2,3 1,8 1,5 Чехия 3,7 2,7 -4,8 2,3 2,0 -0,8 -0,5 2,7 4,5 2,5 2,7 2,2

В этом году ВВП Беларуси составит (по среднегодовому курсу) порядка 47 млрд в долларовом эквиваленте (в 2015 г. - 54,6 млрд), а в 2017 г. продолжит снижаться.

Евгений КАЧУРОВСКИЙ, президент международного некоммерческого фонда «Новая экономика»

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