Экономика Беларуси застряла в треугольнике негативных трендов (стагнация, рецессия, дефолт) и выдыхается в условиях структурного и циклического кризисов. Прогнозы международных финансовых институтов отражают риски, которые не позволяют Беларуси формировать парадигму активного экономического роста. Низкие темпы роста ВВП в среднесрочной перспективе стали проблемой на пути страны к цифровой и инновационной экономике.
Рецессия
Белорусская экономика находится в состоянии глубокой рецессии. Однако темпы сокращения ВВП начинают постепенно замедляться: в январе - октябре падение составило 2,8% гг (отношение к аналогичному периоду 2015 г.), благодаря динамике в промышленности и сельском хозяйстве.
В январе-октябре сокращение промышленного производства достигло 1,5% гг (в январе-сентябре - 1,7% гг). Обрабатывающая промышленность показала снижение объемов производства на 1,2% гг (месяцем ранее - 1,3% гг), промышленные услуги (снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом) - на 2,8% гг (в январе-сентябре - 3,6% гг).
В 2016 г. Россия и Беларусь не смогли урегулировать нефтегазовый конфликт, который оказал большое давление на состояние национальной экономики. В этом году ожидается падение ВВП до 3%, значительная доля в котором приходится на нефтегазовый фактор. Компромисс по вопросам поставок нефти позволит Беларуси обеспечить определенную траекторию роста в промышленности.
Сельское хозяйство формально показало рост по итогам января-октября на 3,8% гг (в январе-сентябре - 1,9% гг). Общий намолот зерна в 2016 г. составил 7 млн т, что стало худшим результатом начиная с 2010 г. По сравнению с 2015 г. урожайность зерновых и зернобобовых снизилась почти на 16%. Такие результаты во многом связаны с ухудшением финансового состояния сельхозпредприятий и вынужденным сокращением закупок удобрений.
Аутсайдер среди европейских стран и СНГ
В 1998-2007 гг. Беларусь была одним из лидеров по темпам роста среди небольших стран Европы и СНГ. По прогнозу МВФ, в 2017 г. у нее будут отрицательные показатели.
Реальный ВВП отдельных стран, годовое процентное изменение
|Среднее значение
|Прогноз
|Страна
|1998-2007 гг.
|2008 г.
|2009 г.
|2010 г.
|2011 г.
|2012 г.
|2013 г.
|2014 г.
|2015 г.
|2016 г.
|2017 г.
|2021 г.
|СНГ
|6,2
|5,3
|-6,3
|4,7
|4,7
|3,5
|2,1
|1,1
|-2,8
|-0,3
|1,4
|2,4
|Беларусь
|7,3
|10,3
|0,1
|7,7
|5,5
|1,7
|1,0
|1,7
|-3,9
|-3,0
|-0,5
|1,8
|Украина
|5,8
|2,2
|-15,1
|0,3
|5,5
|0,2
|0,0
|-6,6
|-9,9
|1,5
|2,5
|4,0
|Казахстан
|8,1
|3,3
|1,2
|7,3
|7,5
|5,0
|6,0
|4,3
|1,2
|-0,8
|0,6
|4,6
|Россия
|5,8
|5,2
|-7,8
|4,5
|4,0
|3,5
|1,3
|0,7
|-3,7
|-0,8
|1,1
|1,5
|Словакия
|4,9
|5,7
|-5,5
|5,1
|2,8
|1,5
|1,4
|2,5
|3,6
|3,4
|3,3
|3,7
|Словения
|4,3
|3,3
|-7,8
|1,2
|0,6
|-2,7
|-1,1
|3,1
|2,3
|2,3
|1,8
|1,5
|Чехия
|3,7
|2,7
|-4,8
|2,3
|2,0
|-0,8
|-0,5
|2,7
|4,5
|2,5
|2,7
|2,2
В этом году ВВП Беларуси составит (по среднегодовому курсу) порядка 47 млрд в долларовом эквиваленте (в 2015 г. - 54,6 млрд), а в 2017 г. продолжит снижаться.
Евгений КАЧУРОВСКИЙ, президент международного некоммерческого фонда «Новая экономика»
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