Проценты по «зеленому депозиту»

Законы развития лесного хозяйства Беларуси во многом напоминают принципы работы национальной финансовой системы. Разница лишь в том, что капитализация долгосрочных вкладов осуществляется в тиши банковских кабинетов, а взыскание процентов по «зеленому депозиту» проходит под рев моторов спецтехники, треск бензопил и удары топоров.

Но при всем богатстве и производительной мощи современных технологий заготовки древесины речь идет исключительно о процентах, рассказывает директор ГЛХУ «Богушевский лесхоз» Александр Измайлович. Основной лесной капитал неприкосновенен и продолжает вегетативный рост с перспективой повышения фактической объемной и биржевой стоимости в будущем.

- Охотно принимаю банковские аналогии, в этом плане стоит вспомнить некоторые контрольные рубежи развития лесной отрасли. Отправной точкой, согласно статистике отраслевого министерства, служит 1887 г., когда площадь лесных насаждений превышала 40% территории страны. Тогда ярко описанные в литературе «плытагоны» активно эксплуатировали водные артерии Витебщины для экспорта древесины, в том числе и в страны Западной Европы.

Но после двух мировых войн, сопровождавшихся грабительскими вырубками, и периодов послевоенного восстановления основной капитал достиг исторического минимума в 1945 г. - 21,5%. Только в 2015 г. мы приблизились к показателям конца XIX в. - 39,5%.

Разумеется, для профессионального анализа ситуации стоит сделать поправку на качество и объемы сырья, пригодного для строительства, глубокой деревообработки, мебельной промышленности или, скажем, топлива для нужд местного ЖКХ. Мы готовы удовлетворить любой платежеспособный спрос. Общая площадь лесного фонда ГЛХУ «Богушевский лесхоз» на 1 января 2016 г. составляла 72,4 тыс. га, в том числе площадь покрытых лесом земель - 65,1 тыс. га. Расчетная лесосека по лесхозу - 101,2 тыс.куб. м.

- Ваш лесхоз готов продавать больше?

- Безусловно, только в ходе утилизации ветрового бурелома после июльского урагана в Червенском районе Минской области командированные бригады уже обработали около 12,5 тыс. куб. м древесины. Это солидная прибавка к объемам собственной плановой заготовки. Предприятие вполне устраивают современные биржевые цены, и мы готовы к увеличению экспортных квот, в том числе и по пиломатериалам собственного производства. Более того, настаиваем на этом для реализации инвестиционных программ.

- Некоторые государственные проекты предполагали слияние операторов сырьевых угодий и крупнейших деревообрабатывающих организаций в единую корпорацию.

- Остаюсь убежденным сторонником сохранения ведомственного, а фактически - конкурентного баланса между Минлесхозом, концерном «Беллесбумпром» и многочисленными частными переработчиками. Так, к примеру, контракты с ОАО «Витебскдрев» по поставкам хвойных пород древесины или лиственного сырья для «Витебсклеса» формируют значительную доходную часть нашего бюджета. Но в то же время экономические службы предприятия, банки-кредиторы отслеживают финансовое состояние большого количества контрагентов с частной или преобладающей государственной формой собственности. Понятно, что речь идет о платежеспособности, это стандартная процедура любой сделки в Беларуси. Лично мне непонятно, почему организации с одинаковыми технологиями, сопоставимыми кадровыми ресурсами, а иногда и государственными льготами демонстрируют откровенно негативную динамику развития по сравнению с конкурентами?

Охотничьи угодья ГЛХУ «Богушевский лесхоз» расположены в юго-восточной части Сенненского района Витебской области. Общая площадь - 23 тыс. га. Численность основных охотничьих животных в 2016 г.: лось - 100, олень благородный - 50, косуля – 90, бобр - 150 особей. Доходы охотхозяйственной деятельности в 2016 г. составят около 31,5 тыс. руб. Имеется охотничий комплекс «Домик охотника в д. Кичино», который привлекает внимание не только охотников, но и любителей семейного отдыха. К 2020 г. планируется увеличить доходность от охотхозяйственной деятельности до 45 тыс. руб.

Тем не менее мы нередко оказываем поддержку развивающимся производствам в рамках госпрограмм льготного отпуска лесного сырья. Но это не предполагает встречные инвестиции на восстановление и репродукцию лесных насаждений. Превращаясь в донора дружественного и смежного ведомства, лесхозы должны получать адекватную компенсацию.

В этом году лесхоз обеспечил вывоз 63 тыс. куб. м древесины. К 2020 г. планируется ежегодное увеличение объемов на 3 тыс. куб. м, чтобы в итоге получить не менее 75 тыс. куб. м. Производство пиломатериалов в 2016 г. достигло 5,5 тыс. куб. м.

К сожалению, сложившийся уровень дисциплины расчетов, особенно с предприятиями местного ЖКХ и сельхозорганизациями, не позволяет сформировать достаточный объем собственных оборотных средств для финансирования полноценных программ расширенного воспроизводства основных фондов.

- Кто принимает решение о закупке новой техники для лесхоза: вышестоящие организации или специалисты предприятия?

- Это наша прерогатива, но и средства для обновления парка спецмашин мы обязаны аккумулировать на своих счетах. Например, лесозаготовительный комбайн - харвестер (выполняет валку, обрубку сучьев, подтрелевку, раскряжевку и сортировку древесины) заменяет 30-40 «бойцов» с ручными бензопилами.

В 2016 г. проведено лесовосстановление на площади 189 га. В 2015 г. в соответствии с планом Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения о внедрении финского метода в лесхозе построена теплица (400 кв. м). Засеяно 1 730 кассет на 60,5 тыс. сеянцев ели с закрытой корневой системой для лесокультурного производства. Осуществлен высев в две ротации 3 480 кассет для выращивания 122 тыс. сеянцев ели с закрытой корневой системой.

В процессе общения с мировыми лидерами в нашей сфере - финскими коллегами - мы немало узнаем о взаимопроникновении технологий лесозаготовки. Так, подготовка специалиста для работы на харвестере в этой стране занимает 2-3 года, что соответствует высшему техническому образованию. Финны в личных беседах недоумевали, почему в Беларуси, чтобы работать на столь сложном комбайне, достаточно 1,5-2-месячной подготовки?

Как руководитель являюсь убежденным сторонником повышения интеллектуального уровня сотрудников, сегодня - это самый продуктивный ресурс для повышения эффективности лесопользования.

Заслуживает внимания линейка лесозаготовительной техники «Амкодора» - в последнее время у них появились средства транспортировки повышенной проходимости на базе шасси МАЗ. Привлекает комплексный подход к обеспечению отрасли, но конечное решение в ходе тендерных торгов при выборе шведской, немецкой или белорусской техники - за нами. Пусть это будет главным конкурентным стимулом для поставщиков лесхозов.

- Скажите, сфера лесозаготовки у нас остается исключительно государственной монополией?

- В перспективе планируется увеличение объема заготовки древесины многооперационными машинами до 30% общего объема. В том числе за счет привлечения услуг сторонних работников для заготовки и вывоза древесины с увеличением их доли до 25%. Вполне могут быть востребованы и совместные предприятия - с предпочтением организаций полного комплекса услуг (заготовка, трелевка и вывоз).

Владислав ПЛАТУН

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