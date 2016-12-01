Антикризисный управляющий vs налоговая инспекция

Судебная практика доказывает, что принципиальная позиция антикризисного управляющего позволяет в судебном порядке пресечь неправомерные действия участников процесса, в том числе налогового органа, и восстановить нарушенные права клиента.

Суть спора

Определением суда в отношении ИООО «Р» возбуждено производство по делу об экономической состоятельности (банкротстве).

ИООО «Р» обратилось в налоговый орган с заявлением о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС. В результате доначисления налогов и пени по акту налоговой проверки налоговым органом вынесено решение, в соответствии с которым ИООО «Р» доначислено 598 158 818 неденоминированных рублей (далее - н/д руб.).

После этого налоговым органом было вынесено решение о частичном возврате произведенных ИООО «Р» переплат по налогам и сборам.

Налоговый орган также направил требование кредитора в указанной сумме, которое было включено в реестр требований ИООО «Р», в том числе:

- 376 098 285 н/д руб. - в третью очередь;

- 222 060 533 н/д руб. - в пятую очередь.

Затем он уведомил ИООО «Р» о проведенном зачете в сумме 598 347 292 н/д руб.

Позиция заявителя в суде первой инстанции

В поданной жалобе заявитель посчитал действия налогового органа о зачете суммы переплаты в счет уплаты налогов и пени (далее - действия налогового органа) незаконными, исходя из следующего.

Согласно ст. 141 Закона «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон) требования кредиторов погашаются в соответствии с очередностью, установленной реестром требований кредиторов. Требования по обязательным платежам удовлетворяются в третью очередь, за исключением отнесенных ко второй и пятой группам очередности.

Ч. 2 ст. 146 Закона содержит положения о том, что требования о взыскании неустойки, пени, возникших до открытия конкурсного производства, учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения задолженности пятой очереди.

Заявитель также указал на то, что согласно реестру требований кредиторов ИООО «Р» на дату принятия налоговым органом решения о зачете переплаты в счет погашения задолженности по налогам, у предприятия существовали обязательства перед кредиторами второй очереди. Кроме того, на момент принятия решения о зачете переплаты в счет уплаты пени у ИООО «Р» была задолженность перед кредиторами четвертой и пятой очереди.

Позиция налогового органа в суде первой инстанции

Представитель налогового органа просил суд отказать заявителю в удовлетворении жалобы из-за отсутствия оснований. Действия налогового органа основаны на положении ст. 91 Закона, которая закрепляет возможность проведения зачета налогов и пени в соответствии с налоговым законодательством, с момента открытия конкурсного производства до завершения ликвидационного производства, без наличия в плане ликвидации должника - юридического лица соответствующего положения о проведении такого зачета.

Кроме того, действия налогового органа соответствуют требованиям пп. 6, 7 ст. 103 Особенной части Налогового кодекса (далее - Особенная часть НК).

В частности, п. 6 ст. 103 Особенной части НК гласит, что если сумма налоговых вычетов превышает общую сумму исчисленного НДС, соответствующая разница подлежит вычету в первоочередном порядке из общей суммы НДС в следующем отчетном (налоговом) периоде либо возврату плательщику.

Согласно п. 7 ст. 103 Особенной части НК разница между суммой налоговых вычетов и общей суммой исчисленного НДС подлежит зачету в счет текущих платежей по налогам; погашения задолженности и пени по налогам и иным обязательным платежам в бюджет, а также в некоторых других случаях.

С учетом этого подлежала зачету вся сумма задолженности ИООО «Р» без учета очередности погашения требований кредиторов, установленной ст.ст. 141, 144 Закона.

Евгений ЕРОХИН, юрист

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