Свет и тепло для большого города

О деятельности предприятия, без которого на карте Беларуси, возможно, никогда не появился бы город с красивым названием Светлогорск, рассказал в своем интервью «Директору» руководитель филиала «Светлогорская ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго» Анатолий ЛИПСКИЙ.

- Анатолий Евгеньевич, поскольку наша беседа проходит в канун вашего профессионального праздника, уместно задать вопрос об итогах уходящего года...

- Для всех белорусских энергетиков этот год был знаменательным прежде всего потому, что 15 мая исполнилось 85 лет Белорусской энергосистеме. Светлогорская ТЭЦ несколько моложе, тем не менее, она фактически является прародителем нашего города. Все началось 4 октября 1958 г., когда на Василевичской ГРЭС - так до 1979 г. называлось наше предприятие - состоялся пуск первого энергоблока. А город появился тремя годами позже - в 1961 г.

Сегодня мы являемся единственным источником теплоснабжения города - кроме ТЭЦ здесь нет ни одной котельной. А также отпускаем тепловую энергию в виде пара ОАО «СветлогорскХимволокно», ОАО «Светлогорский ЦКК» и другим промышленным предприятиям. Технически в этом нет никаких проблем: установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 155 МВт, а тепловая - 721,5 Гкал/ч. Хотя, конечно, тот факт, что альтернативы ТЭЦ в Светлогорске нет, накладывает на предприятие дополнительную ответственность, поскольку мы должны обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии и тепла предприятиям, учреждениям и населению 70-тысячного города.

- ТЭЦ постоянно реконструируется и модернизируется. И одним из важных этапов этой реконструкции стал ввод в эксплуатацию в 2012 г. 1-й очереди оборотной системы технического водоснабжения. Об этом проекте в свое время много писали. Все ли получилось так, как было задумано?

- Действительно, в 2013 г. мы полностью перешли от прямоточной системы технического водоснабжения на оборотную с вентиляторными градирнями. Что собой представляет прямоточная система? Это забор воды из реки Березины, использование ее в технологическом цикле и сброс уже подогретой на 8°С обратно в реку. Эта вода уже считается сточной, так как ее показатели, в частности, по температуре, изменились. Соответственно, за забор и сброс воды предприятие должно платить экологический налог. Кроме того, при сбросе воды по 19 показателям проводится контроль ее качества. Все это в итоге входит в себестоимость производства электрической и тепловой энергии.

Поэтому было принято решение о переводе производства на оборотное водоснабжение с использованием градирен итальянской фирмы SPIG. Хочу подчеркнуть, что этот проект был реализован без остановки предприятия! Что это дало? Первое - примерно в 6 раз позволило уменьшить забор воды, а во-вторых, позволило полностью прекратить сброс отработанной воды в реку. Несмотря на то что проект был недешевым и обошелся примерно в 80 млрд руб. (неденоминированных), в итоге получился двойной эффект: улучшилась экологическая обстановка, а также существенно снизились издержки предприятия. Сегодня эта система успешно работает.

- Светлогорская ТЭЦ - одно из немногих предприятий отрасли, которое использует местное топливо - так называемый попутный газ. Что это дает с точки зрения эффективности производства?

- Как известно, первую белорусскую нефть добыли у нас, в Гомельской области. В то время еще не было Белорусского газоперерабатывающего завода (БГПЗ), который был построили позднее в Речицком районе. Поэтому встал вопрос: что делать с газом, который получается при добыче нефти в качестве «попутного» продукта? Сжигать его в факелах, как это до сих пор делают в некоторых странах, особенно на удаленных месторождениях, нерационально. Первоначально он полностью направлялся на наше предприятие, а с появлением БГПЗ основной объем попутного газа перерабатывается уже там. Тем не менее, сегодня в топливном балансе Светлогорской ТЭЦ попутный (подчеркиваю - белорусский!) газ составляет примерно 60%.

Причем в межотопительный период попутного газа для работы предприятия нам хватает практически полностью, и только зимой мы дополняем его российским природным газом. Белорусский газ примерно на 10% дешевле российского, что в масштабе предприятия дает неплохой экономический эффект. Кроме того, минимизируется объем валютных платежей.

- Какие проекты в области модернизации планируется реализовать на Светлогорской ТЭЦ в ближайшей перспективе?

- Предприятие у нас немолодое - недавно ему исполнилось 58 лет. Поэтому, естественно, тема модернизации остается для нас актуальной. В этом году, например, мы заменили очередную партию воздушных выключателей на современные элегазовые. Сейчас ведем работу по закупке нового барабана для котла взамен старого, выработавшего свой ресурс. Кроме того, наша уполномоченная отраслевая организация Белэнергоснабкомплект проводит сейчас процедуру закупки для нас турбопривода питательного насоса. Суть в том, что обычно для привода этого насоса используется достаточно мощный высоковольтный двигатель мощностью 3 МВт. Мы же хотим использовать вместо электродвигателя турбину, которая будет приводить в действие насос, и при этом - использовать вырабатываемый нами пар, что позволит сэкономить электроэнергию.

Подобные энергосберегающие мероприятия уменьшают себестоимость, а значит, помогают предприятию развиваться, проводить модернизацию, решать социальные вопросы. Кроме того, уменьшая свои затраты, мы способствуем росту эффективности наших потребителей. Ведь для многих из них доля энергетической составляющей в производстве продукции - весьма значительна.

- На таком крупном предприятии как ваше производство нельзя отделить от социальной сферы. Расскажите, пожалуйста, о том, как решаются социальные вопросы.

- В филиале «Светлогорская ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго» работают 530 человек. Большим плюсом является то, что у предприятия есть собственное малосемейное общежитие. Благодаря этому, мы можем привлекать молодых специалистов либо других сотрудников, в которых заинтересованы, и хотя бы временно решать их жилищную проблему. Нередко наличие недорогого жилья является основным аргументом для людей при трудоустройстве.

Но, конечно, к нам идут работать не только по этой причине. Кроме того, что на Светлогорской ТЭЦ - один из самых высоких в районе уровень зарплат, у нас действует коллективный договор, которым предусмотрено довольно большое количество льгот для работников - то, что сейчас принято называть социальным пакетом. Например, разнообразные выплаты к праздникам, при найме жилья, заключении брака, рождении ребенка и др. Отдельная категория социальной поддержки - пенсионеры. Каждый из них, кто отработал на ТЭЦ не менее 10 лет, получает право на ежемесячную доплату к основной пенсии за счет предприятия. Подобный механизм выплат предусмотрен для лиц, награжденных государственными и отраслевыми наградами. В целом материальную поддержку у нас получают свыше 350 неработающих пенсионеров.

Учитывая так что, видимо неслучайно, что сегодня у нас нет ни одной вакансии! Как директор могу сказать, что у нас хороший профессиональный и сплоченный коллектив. И в преддверии Дня энергетика хочу пожелать всем работникам Светлогорской ТЭЦ успехов в профессиональной деятельности, здоровья и благополучия.

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