Крутой поворот

После четырех месяцев роста белорусский рубль впервые снизился к валютной корзине, причем одновременно подорожали все валюты, входящие в ее состав. Подобный одновременный рост валют последний раз наблюдался в июне.

Корзина дорожает

В ноябре стоимость доллара США выросла с 1,9065 до 1,9719 (+3,43%). Европейская валюта подорожала с 2,0820 до 2,0902 (+0,39%). Российский рубль прибавил в цене с 3,0306 до 3,0362 бел. руб. за 100 росс. (+0,18%). В результате валютная корзина в целом выросла за ноябрь на 1,19%. Всего за 11 месяцев текущего года доллар вырос на 6,19%, евро - на 2,97, а российский рубль - на 18,91%. Корзина за это время прибавила 11,68%.

По данным Нацбанка, в ноябре субъекты хозяйствования-резиденты продали на чистой основе 54,5 млн долл. (после продажи 120,7 млн в октябре). Население продало наличной и безналичной валюты на сумму 159,3 млн долл. (после продажи 205,1 млн в октябре). Чистая продажа валюты физическими лицами наблюдается 10-й месяц подряд. Эта сумма сложилась из чистой продажи наличной валюты на 204,9 млн долл. и чистой покупки безналичной валюты на 45,6 млн. По сравнению с предыдущим месяцем население сократило чистую продажу наличной валюты и увеличило покупку безналичной. В результате граждане по совокупности остались чистыми продавцами, продолжая играть решающую роль в балансе спроса и предложения на валютном рынке страны, однако продолжили сокращать продажи по сравнению с рекордными для этого года показателями августа.

В октябре сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса впервые с мая оказалось отрицательным: -135,8 млн долл. (по сравнению с +239,7 млн долл. в сентябре). Если сентябрь был лучшим месяцем с начала года, то октябрь оказался худшим. Сальдо внешней торговли услугами традиционно было положительным и составило +256,3 млн долл. (+404,7 млн в сентябре). Сальдо внешней торговли товарами оказалось в привычной отрицательной зоне: -392,1 млн долл. (после -165,0 млн в сентябре), что также является худшим результатом с начала года. По всей видимости, на итогах внешней торговли начало сказываться снижение поставок нефти Россией из-за спора по оплате газа.

Изменение валютной корзины и ее составляющих с начала 2016 г., %

По данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты населения в ноябре выросли на 69,7 млн руб. - до 2 887,5 млн (+2,5%). При этом 13-й месяц подряд снижаются срочные валютные депозиты населения - на этот раз на 48,8 млн долл. - до 7.021,5 млн (-0,7%). Пятый месяц подряд приток рублевых вкладов имеет реальный характер, т.е. превышает величину начисленных процентов, однако в пересчете по текущему курсу сильно уступает оттоку вкладов валютных. Хотя по сравнению с октябрем приток срочных рублевых вкладов замедлился, так же, как и отток валютных.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре вырос на 0,8%, а с начала года - на 10,1%. В годовом исчислении за последние 12 месяцев рост цен составил 11,4% против 11,0% месяцем ранее.

ЕЦБ и ФРС поддержали доллар

В ноябре доллар США вырос ко всем основным валютам, кроме британского фунта. Пара EUR/USD снизилась за месяц на 3,5% - до 1,0588 (-2,5% с начала года), GBP/USD - выросла на 2,2% - до 1,2504 (-15,1%), USD/CHF также выросла на 2,8% - до 1,0171 (+1,8%), USD/JPY - выросла на 9,2% - до 114,44 (-4,8%).

В декабре разнонаправленная политика двух основных финансовых регуляторов, ЕЦБ - на смягчение монетарной политики, а ФРС - на ее ужесточение, получила свое подтверждение. По итогам заседания 8 декабря ЕЦБ принял решение продлить действие программы выкупа активов с рынка на свой баланс, которая должна была закончиться в марте, до конца 2017 г. При этом объем выкупа будет снижен с 80 млрд до 60 млрд евро в месяц. Причиной урезания объема является наметившийся спад дефляционных рисков. Изначально участники рынка восприняли такое решение, как сигнал к предстоящему в конце 2017 г. сворачиванию программы выкупа. Но руководитель европейского регулятора Марио Драги на специально созванной пресс-конференции заявил о возможном расширении программы в случае, если траектория по инфляции не будет выходить к целевым 2%. Нынешний прогноз ЕЦБ предполагает инфляцию 1,3% в 2017 г. и 1,5% в 2018 г. Кроме того, ЕЦБ может выкупать активы с доходностью ниже депозитной ставки ЕЦБ (-0,4% годовых). Финансовые рынки отреагировали на это ослаблением евро.

В случае сворачивания QE (количественного смягчения) пострадают, прежде всего, периферийные страны еврозоны, которым постоянно требуется выпускать новый долг для финансирования бюджетных дефицитов. Ведь снижения долговой нагрузки в виде отношения долга к ВВП в последние годы так и не произошло. Возможно, продление программы выкупа связано с предстоящими в 2017 г. выборами в еврозоне и ростом популистских настроений. В этих условиях экономические проблемы были бы совсем некстати. При такой политике ЕЦБ евро может продолжить ослабление, учитывая предстоящий цикл ужесточения монетарной политики ФРС.

14 декабря ФРС США повысила базовую ставку до 0,5-0,75% впервые за этот год. Предыдущее повышение с уровня 0-0,25% произошло в декабре прошлого года, а близкой к нулю ставка была установлена в марте 2010 г. «В свете действительных и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции Комитет по открытым рынкам принял решение поднять коридор для базовой процентной ставки по федеральным фондам до 0,5-0,75%. Позиция в отношении денежно-кредитной политики остается аккомодационной, что позволит поддержать дальнейшее укрепление на рынке труда и возврат к двухпроцентной инфляции», - говорится в сообщении ФРС. Кроме того, в пресс-релизе ФРС отмечается, что экономическая активность в США усилилась с середины текущего года, также укрепился рынок труда в стране. Зафиксирован небольшой рост инфляции, но она по-прежнему не превышает 2%.

Повышение процентной ставки ведет к укреплению доллара и, при прочих равных, к соответствующему ослаблению сырьевых цен, включая нефть. Нефтяные котировки находятся в обратной зависимости от американской валюты, т.е. чем сильнее доллар, тем слабее черное золото, так как мировые контракты на нефть номинируются именно в долларах. В следующем году политика ФРС продолжит быть жесткой, заявила председатель ФРС Джанет Йеллен после объявления о повышении ставки. Экономический план Дональда Трампа предполагает три увеличения базовой ставки в следующем году.

По итогам решений двух ведущих Центробанков, пара EUR/USD снизилась с 1,08 до 1,04, обновив минимумы с начала 2003 г. С момента заседания ЕЦБ эта пара находится в нисходящем канале, сопротивление - на отметке 1,0870, поддержка - на 1,0365. Наиболее вероятный сценарий - продолжение снижения евро к доллару, пробитие поддержки и движение в направлении паритета к 1 долл. за евро.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари

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