Всплытие откладывается

Из-за сжатия евродолларовой системы рецессия в экономике Республики Беларусь будет продолжительнее, чем ожидалось. Сжатие евродолларовой* системы, которая наряду с ФРС США устанавливает процентные ставки, и дефицит американской валюты в мировой финансовой системе - вот новые парадигмы мирового финансового рынка.

Они оказывают самое непосредственное влияние на мировую торговлю и уже привели к падению цен на нефть, а в контексте экономики Республики Беларусь - к снижению объемов экспорта и оттоку капитала.

В результате рынок нефти стал «засасывать» капитал, прежде всего, из резервных фондов развивающихся и нефтедобывающих стран (Россия, Норвегия, Казахстан, Саудовская Аравия и др.). Этот капитал идет на рефинансирование долга нефтяных компаний через дефициты бюджетов нефтедобывающих и развивающихся стран, в конечном счете, рециркулируясь на мировых финансовых рынках. К примеру, по данным Национального банка Беларуси, международные резервные активы нашей страны за последнее время уменьшились на 4 млрд долл.

Чтобы противостоять оттоку капитала, Центробанки развивающихся стран поднимают процентные ставки. Однако при этом регуляторы, возможно, недооценивают будущий рост курса доллара, который ведет к ужесточению кредитно-денежной политики в масштабах всей мировой экономики, особенно когда она имеет более 10 трлн долл. (+70% с 2008 г.) офшорного евродолларового долга! Последнее приводит к оттоку капитала практически из всех развивающихся стран. Так, из Китая только в январе 2016 г. отток капитала составил 150 млрд долл. Следует отметить, что суммарные золотовалютные резервы (ЗВР) развивающихся стран также равны 10 трлн долл. Поскольку накопление ЗВР развивающихся стран связано с дисбалансом в их экономиках и в целом в мировой финансовой системе, то в настоящее время мы видим процесс закрытия этих дисбалансов. По-видимому, процесс оттока капитала из развивающихся стран будет продолжаться до тех пор, пока эти дисбалансы не закроются.

Как показывают наши исследования, дефицит долларов в мировой финансовой системе и сжатие евродолларовой массы могут сохраняться до 2020 г. И ровно столько же в экономике Республики Беларусь будет продолжаться рецессия, так как сжатие евродолларовой системы провоцирует падение белорусского экспорта и отток капитала. Чтобы противостоять этому в условиях высокой долговой нагрузки национальной экономики (валовой внешний долг Беларуси сегодня оценивается в 40 млрд долл.), финансовые власти нашей страны проводят жесткую денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, которая… не даст в будущем экономике расти за счет внутреннего спроса. А из-за того, что в белорусской экономике не отлажен механизм перевода сбережений в инвестиции (до сих пор инвестиции у нас создавались практически на 100% за счет внешних источников, т.е. опосредованно за счет внешних заимствований), будет продолжаться сокращение притока инвестиций. Уже сейчас валютные ресурсы идут в основном на погашение внешнего долга, и от этого прежде всего страдает строительство, бывшее до того драйвером экономического роста.

* Евродоллары - долларовые депозиты в банках за пределами США.

Леонид ЖЕЛТОНОГА, зав. кафедрой «О и АПП» ИПК и ПК БНТУ, профессор

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