«Антикризисные советы» для руководителя

По мнению многих бизнес-консультантов, нынешний кризис - один из самых сложных в их практике. Он оказался настолько длительным и изматывающим, что даже у закаленных жизнью руководителей сдают нервы. Как справиться с психологической нагрузкой и найти в себе силы для эффективной работы в таких условиях рассказала директор «Кадрового центра «Статус» Наталья ЧАЙЛЫТКО.

Под грузом ответственности

«Жизнь, которая не испытывает, недостойна называться жизнью». Эту фразу Сократа стоит чаще вспоминать руководителям предприятий, которым уже несколько лет приходится работать в условиях практически непрерывного экономического кризиса.

Груз ответственности за судьбу компаний и людей, которые в них работают, сейчас, как никогда, тяжел. Белорусские управленцы находятся в условиях перманентного стресса, так как угроза разорения для многих бизнесов в Беларуси стала вполне реальной. Ряд компаний (например, в строительной сфере) были вынуждены ликвидироваться, и статистика банкротств становится все более угрожающей. Другие - существенно сократили штат сотрудников, третьи - пока работают, с трудом выходя «в нуль» или с минимальной прибылью. Директорский корпус крупных промышленных предприятий хотя и избавлен от риска личного разорения, тоже оказался в сложной психологической ситуации. Помимо угрозы увольнения, им трудно видеть, как предприятие, которому они отдали десятки лет жизни, медленно идет ко дну.

Общаясь с бизнес-консультантами, белорусские руководители задаются риторическими вопросами: «Почему в этот кризис мы бьемся как рыба об лед, хватаем ртом воздух и при этом иногда чувствуем себя кретинами и полными развалинами?», «Если так пойдет и дальше, то придется задуматься: не сменить ли мне работу или даже страну», «Почему после стольких лет работы я должен остаться на бобах»?

Для многих руководителей жизнь заканчивается там, где начинается зона дискомфорта. Синдром «аварийной службы» сжигает их творческий потенциал. Им кажется, что в их жизни все рушится. У многих сдают нервы и, не имея возможности справиться с проблемой самостоятельно, они бегут к психотерапевтам, которые «подсаживают» их на успокоительные таблетки, даже не пытаясь оказать полноценную помощь или хотя бы поговорить с ними...

«Как не попасть в такой переплет?» - спросите вы. Во многом это зависит от личного «запаса прочности». Но если вы все-таки в него попали, то нужно искать рациональный выход. И, разумеется, он заключается не в таблетках. В крайнем случае, выбирайте психологические консультации, неважно - групповые или индивидуальные, а лучше - тренинги системных бизнес-расстановок и психодраму.

И обязательно посещайте бизнес-встречи - они действуют как «клуб анонимных алкоголиков»! Там вы убедитесь, что этот кризис коснулся не только вас и что вы не одиноки в своих проблемах. Говорят, что горе бывает двух видов: своя беда и чужое счастье. Так подумайте о том, что у других дела не лучше. В конце концов, мир не поверит в вас до тех пор, пока вы сами не поверите в себя. А для этого главное - взять себя в руки и усилием воли начать мыслить позитивно. В любой проблеме, даже в этот кризисный период, есть свет в конце туннеля. А пессимизм, если с ним не бороться, - верный путь к неврозу...

Полезные техники

На самом деле главная проблема - не в выборе того, что лучше для вашего бизнеса, а, скорее, в незнании - что для него сейчас лучше. Не стоит рассчитывать на то, что просто наняв большее количество менеджеров по продажам, вы сможете резко повысить продажи. Может быть, стоит прибегнуть к банальному приему: взять лист бумаги и написать - что у вас лучше всего получалось в жизни и какое занятие доставляло вам удовольствие? Именно после такого анализа многие руководители часто открывают дополнительные направления бизнеса, которые оказываются для них «спасательным кругом».

Перед лицом неприятностей у одних людей вырастают крылья, а другие надевают на себя непосильное ярмо. И хотя фразы: «закрыть свой бизнес» или «ликвидировать компанию» звучат пугающе, порой целесообразно это сделать до того, как вы оказались в долгах как в шелках. Ведь постоянные переживания и бессонные ночи не добавляют ни здоровья, ни сил.

Если вы - наемный руководитель и вас уволили или сократили, то будьте готовы к тому, что, возможно, какое-то время вам придется занимать более низкие должности, уменьшить запросы по зарплате или рассматривать работу в менее крупных и известных компаниях. В конце концов, жизнь на этом не заканчивается, и не все пути ведут прямо и вверх. Может оказаться, что «временное отступление» на самом деле станет ступенькой к новому карьерному и личностному взлету.

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