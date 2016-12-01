Главный ориентир - качество

«В центре наших усилий - здоровье и качество жизни человека» - не высокопарные слова, а основная миссия белорусской компании «ФреБор». Почти четверть века эта фраза определяет не только основные направления ее деятельности, но и служит ясным ориентиром для каждого сотрудника.

«Сегодня в Беларуси только «ФреБор» выпускает изделия медицинского назначения для лечения больных с хронической и острой почечной недостаточностью, полностью обеспечивая потребности отечественного здравоохранения, - отметил руководитель предприятия Василий БУРГУН. - Значительный объем также занимают расходные материалы общемедицинского назначения, предназначенные для оказания необходимой помощи в отделениях интенсивной терапии, анестезиологии, урологии, учреждениях службы крови, акушерстве, гинекологии и др.

Обеспечение высокого качества выпускаемой продукции - основополагающие требования для всего производственного цикла. Для изготовления соответствующих современным международным требованиям изделий медицинского назначения внедрены многие современные инструменты управления и улучшения качества, обеспечивающие устойчивое развитие предприятия.

С 1995 г. на «ФреБоре» функционирует система менеджмента качества. В том же году был получен первый сертификат международной организации TÜV по сертификации систем управления качеством (Германия), подтверждающий соответствие требованиям ИСО 9002:1994 и ЕН 46002:1993 (впоследствии ИСО 13488:1996).

Справка «Директора» Производственное унитарное предприятие «ФреБор» было создано в 1992 г. как белорусско-германское СП «Фрезениус-Борисов-Диализотехник» (СП «ФреБор» ООО). Основные виды деятельности: выпуск изделий медицинского назначения однократного применения и их оптовая реализация. Ассортиментная линейка продукции включает более300 наименований. Производственные мощности позволяют выпускать до 4 млн диализаторов и 17 млн комплектов кровопроводящих магистралей в год. На предприятии трудится более 600 человек. Более 40% продукции поставляется в Германию, Кыргызстан, Азербайджан, Россию и другие страны. В 2015 г. объем экспорта превысил 11,6 млн. долл. С 2006 г. компанию «ФреБор» возглавляет Василий Игнатьевич Бургун - обладатель золотой медали «Брэнд персона» (2011), нагрудного знака «Лидер качества» в рамках конкурса премии правительства Беларуси по качеству (2012).

За внедрение высокоэффективных методов управления качеством и выпуск конкурентоспособной продукции в 2001 г. компании «ФреБор» была присуждена премия правительства Беларуси, которую она подтвердила в 2004, 2007 и 2012 гг.

Сегодня на предприятии действует интегрированная система менеджмента (объединяет системы управления качеством, окружающей средой и охраной труда), основанная на требованиях международной нормативной документации: ISO 9001:2008, ISO 13485:2012/АС:2012, СТБ ИСО14001:2005, СТБ ИСО 18001:2009, GMP-нормах, директивах ЕЭС (94/43 ЕЭС) от 14 июня 1993 г.

В 2012 г. Институт тестирования и сертификации» ITC (Чехия) компании «ФреБор» вручил сертификаты на право наносить СE-маркировку, которая служит пропуском для обращения продукции на большом и перспективном рынке Евросоюза.

Ежегодно проводится клиническая оценка выпускаемых предприятием медицинских изделий квалифицированными врачами страны в соответствии с требованиями директивных указаний Евросоюза по медицинским устройствам «Клиническая оценка: руководство для производителей и уполномоченных лиц» MEDDEV 2.7.1.

Продукция отечественная, качество европейское

«Инструменты менеджмента и лучшие практики позволяют эффективней использовать потенциал предприятия, способствуют более активному взаимодействию специалистов, их профессиональному росту и личной заинтересованности в успехах коллектива, что, безусловно, отражается на дальнейшем развитии производства, обеспечении качества и конкурентоспособности продукции, - сказала заместитель директора по качеству Алеся ПОПКОВА. - Это убедительно подтверждают многочисленные престижные белорусские и международные награды предприятия за достижения в области качества».

Справка «Директора» Компания «ФреБор» - член Клуба лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы (2015), обладатель сертификатов международной награды «Европейское качество» Европейской бизнес-ассамблеи (г. Оксфорд, 2012) и EFQM «Признанное совершенство 5*» (2014), ежегодной национальной премии «Компания №1. Надежный поставщик продукции и услуг»-2016 (Россия) и др. Международный турнир по качеству стран ЦВЕ организуется с 2005 г. по инициативе Украинской ассоциации качества, которую поддержали Всероссийская организация качества и ряд других национальных организаций по качеству центральных и восточно-европейских стран. Турнир проводится при поддержке Европейского фонда менеджмента качества (EFQM) для повышения уровня делового совершенства и конкурентоспособности организаций стран ЦВЕ в условиях глобализации мира. Европейский фонд менеджмента качества (EFQM) - некоммерческая организация, созданная в 1988 г. при поддержке Европейской организации качества и Комиссии Евросоюза (ЕС), с целью содействия конкурентоспособности европейской экономики путем распространения новых подходов к менеджменту, стимулирования к обучению его основам и создания возможностей признания успехов в этой области. С 2006 г. в Международном турнире по качеству участвуют и белорусские предприятия: ЧУП «КОМПО» (2006), БМЗ (2007 и 2008), ОАО «Институт «Гомельпроект» (2009), ОАО «Бабушкина крынка», Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (2010), РУП «Речицкий метизный завод» (2011) и ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» (2014).

Как отметила А.Попкова, компания «ФреБор» стала лауреатом 10-го Международного турнира по качеству стран ЦВЕ (2014) и была названа победителем 11-го турнира (2015).

Ассоциация объединит усилия

«Обеспечение соответствующих современным международным требованиям стандартов качества приобретает особое значение во всех сферах, а особенно при производстве изделий медицинского назначения, - подчеркнул В.Бургун. - К сожалению, не все отечественные руководители это понимают. Сегодня на повестке дня уже стоит не качество выпускаемой продукции, а качество процессов управления производством».

К сожалению, на рынке качество продукции нередко уходит на второй план. Решающую роль при закупках медицинской техники и оборудования играет более низкая цена, предлагаемая китайскими или индийскими компаниями. А как же тогда быть с призывом на высшем уровне поддерживать именно отечественных производителей? В том-то и вся проблема, что при проведении тендеров по закупке решающую роль играет цена предложения. А ведь речь идет не о закупке канцтоваров, а о повышении эффективности лечения и улучшении качества жизни пациентов.

Руководитель компании «ФреБор» считает, что сегодня остро назрела необходимость создания Белорусской ассоциации качества по примеру российских, украинских и европейских коллег. Причем членами общественной организации могут быть не только предприятия, выпускающие медицинскую технику и оборудование, а представители различных сфер народного хозяйства.

«Вопрос качества не ограничивается рамками одной отрасли, это государственная проблема, - подытожил В.Бургун. - А наша компания готова стать инициатором создания подобной ассоциации. Благо у «ФреБора» есть солидные достижения в области качества, многолетний опыт и хорошие контакты с зарубежными коллегами».

Леонид ВОРОБЬЕВ

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