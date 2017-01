Учимся зарабатывать… на спекуляциях

Рыночные «пузыри» и финансовые спекуляции могут нанести вред, или, наоборот, пойти на пользу белорусской экономике. А значит, надо научиться использовать возможности, которые предоставляет спекулятивный капитал. Кроме традиционных вариантов капитализации бизнеса, таких как кредит, акции или облигации, существует еще один способ - спекулятивные операции.

Несмотря на не самое «благозвучное» название, в экономическом термине «спекуляция» нет ничего криминального. Такие операции вполне законны и широко распространены в мировой экономике. Причем они затрагивают интересы населения и предприятий Беларуси в гораздо большей степени, чем это принято считать.

Опыт США

Примером спекулятивных операций являются события на американском рынке недвижимости в начале 2000-х гг. Американские банки тогда предоставляли жителям США почти неограниченное количество дешевых ипотечных кредитов, что привело к росту цен на рынке недвижимости, в результате чего там сформировался, как принято говорить, «ценовой пузырь». Но затем из-за роста ставки Федеральной резервной системы (ФРС) банковские кредиты подорожали, и многие люди не смогли их обслуживать. В 2007 г. цены на недвижимость рухнули, и «пузырь» лопнул. Хотя кредиты были застрахованы, выяснилось, что страховщики переоценили свои возможности и не смогли в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства. Поэтому многие держатели ипотеки были вынуждены продавать свои дома, получая убытки.

Но при этом люди, продавшие дома до падения цен, хорошо заработали, как и банки, которые вначале получали комиссионные и проценты по кредитам, а затем начали забирать дома у клиентов, которые больше не могли обслуживать кредиты.

Подобные события в США происходили много раз. Еще один из отцов-основателей этой страны Томас Джефферсон писал: «Если американский народ когда-либо позволит частным банкам контролировать эмиссию долларов, то сначала посредством инфляции, а потом - дефляции банки и корпорации, которые вырастут вокруг такого Центрального банка, будут отнимать у людей собственность до тех пор, пока их дети не проснутся бездомными на земле, которую завоевали их отцы».

Со времен Джефферсона борьба со спекулянтами в США шла с переменным успехом. Но в последние десятилетия спекулянты победили, и их операции приобрели глобальный характер. ФРС уже много лет предоставляет банкам кредиты почти под нулевые ставки, что приводит к росту цен на акции, недвижимость и некоторые товары, предоставляя широкие возможности для спекуляций и перераспределения собственности.

В связи с этим Дональд Трамп обрушился с критикой на главу ФРС Джаннет Йеллен в одном из своих предвыборных выступлений: «Вы знаете, кто страдает больше всего от политики «дешевых денег», Йеллен? Люди, которые прожили 40 лет и каждую неделю откладывали сотню долларов. Они работали всю свою жизнь, чтобы накопить, а сейчас получается так, что они вынуждены идти на инфляционный рынок и в какой-то момент вылетят в трубу».

Пока в США в основном дорожают услуги: за последние 20 лет стоимость обслуживания в кафе увеличилась примерно в 2 раза, услуг такси - в 2,3-2,7 раза, цены в гостиницах - в 2,5 раза, а проезд в общественном транспорте - в 3 раза. В среднем инфляция остается на низком уровне за счет снижения цен на импортируемые товары. Например, одежда в массовом сегменте подешевела за указанное время в 3-4 раза, мебель - примерно на треть, а цены на автомобили почти не изменились. Но за сдерживание инфляции с помощью импорта США расплачиваются увеличением государственного внешнего долга.

Кому это выгодно

Впрочем, возникновение «пузырей» в экономике нельзя объяснить только происками спекулянтов и банкиров. Одной из причин является то, что их появление выгодно многим слоям населения и правительствам. Например, бывший глава ФРС Алан Гринспен в своей книге «Age of Turbulence: Adventures in a New World» мотивировал решение ФРС удерживать ставки на низком уровне, что привело к ипотечному кризису 2007 г., самыми благими намерениями. Он отметил, что цены на вторичном рынке жилья в США в 2000-2002 гг. росли на 7,5% в год, строительство жилья приобрело рекордный размах, а число домов, которые сменили владельцев, было огромным. То есть многие люди, построившие дома, тут же продавали их, получая прибыль. По оценкам аналитиков, на которых сослался Алан Гринспен, 3-5% прироста стоимости жилья трансформировалось в повышение спроса на товары и услуги. Он считал это положительным явлением, ведь таким образом осуществлялось стимулирование экономики страны.

А. Гринспен также подчеркнул, что благодаря низким ставкам на рынке ипотечных кредитов, резко увеличилось число собственников среди испаноязычных и чернокожих американцев. Если в 1994 г. собственное жилье имели 64% американских семей, то к 2006-му эта цифра выросла до 69%. «Я считаю, что повышение доли собственников жилья сделало значительную часть населения кровно заинтересованной в будущем страны, а это способствовало сплочению нации», - писал Гринспен.

Рассуждения финансиста указывают на неоднозначность такого явления как «пузыри» активов и спекуляции. В некоторых случаях они приносят пользу отдельным группам населения и даже целым странам. И это отчасти объясняет терпимость многих стран к ценовым «пузырям», которые позволяют наращивать ВВП, увеличивать занятость, а иногда способствуют сплочению нации.

Беларусь и спекулятивный капитал

Хотя наша страна во всех смыслах находится далеко от США, но и она является игроком на возникшем благодаря действиям ФРС спекулятивном рынке - как производитель товара, на который возник спекулятивный спрос. В первую очередь - это продукты нефтепереработки и калийные удобрения.

В 90-х гг. прошлого века на рынке калийных удобрений наблюдалось перепроизводство, и цены на них находились в интервале 100-120 долл. за тонну. Но за 2003-2006 гг. цены поднялись до 170 долл. благодаря спросу на удобрения со стороны Индии, Китая и Бразилии, выросшему в связи с экономическим бумом в данных странах. А бум был в значительной степени вызван спросом на товары из этих стран в США, стимулировавшимся денежными вливаниями ФРС.

Позднее спрос на калийные удобрения увеличился в связи с ростом производства кукурузы и сахарного тростника, необходимых для выпуска биоэтанола, и в 2007 цены выросли уже до 210 долл. за тонну. Ну, а потом пришли спекулянты - и цены увеличились еще в несколько раз. Так, в 2012 г. средняя цена экспорта белорусских калийных удобрений составила 725,7 долл. за тонну, а выручка от их экспорта достигла 2,66 млрд долл.

В случае отсутствия масштабной эмиссии денег ФРС цены на удобрения находились бы, по-видимому, в интервале 120-170 долл./за тонну. Следовательно, спекулятивная и вызванная экономическим бумом составляющая в цене калийных удобрений в 2012 г. достигала более 500 долл. за тонну. То есть благодаря «пузырю» цен Беларусь только в 2012 г. получила около 2 млрд долл. Подобные, хотя и более низкие доходы наша страна имела на протяжении почти 10 лет, а общий доход, полученный за это время посредством спекулятивно раздутых цен, можно оценить величиной порядка 15 млрд долл.

Аналогичная ситуация наблюдалась с нефтепродуктами и нефтью. В 1985-1999 гг. средняя цена на нефть на мировом рынке была около 18 долл. за баррель, а затем на протяжении нескольких лет она превышала 100 долл. Оценить доход, полученный страной в нефтяной сфере, сложнее, чем на рынке калийных удобрений, но можно ожидать, что он сопоставим.

Владимир ТАРАСОВ

Продолжение читайте в печатной версии журнала.

Оформить подписку или купить номер всегда можно в редакции