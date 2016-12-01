Учимся зарабатывать… на спекуляциях

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Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2016

Рыночные «пузыри» и финансовые спекуляции могут нанести вред, или, наоборот, пойти на пользу белорусской экономике. А значит, надо научиться использовать возможности, которые предоставляет спекулятивный капитал. Кроме традиционных вариантов капитализации бизнеса, таких как кредит, акции или облигации, существует еще один способ - спекулятивные операции.

Владимир ТАРАСОВНесмотря на не самое «благозвучное» название, в экономическом термине «спекуляция» нет ничего криминального. Такие операции вполне законны и широко распространены в мировой экономике. Причем они затрагивают интересы населения и предприятий Беларуси в гораздо большей степени, чем это принято считать.

Опыт США

Примером спекулятивных операций являются события на американском рынке недвижимости в начале 2000-х гг. Американские банки тогда предоставляли жителям США почти неограниченное количество дешевых ипотечных кредитов, что привело к росту цен на рынке недвижимости, в результате чего там сформировался, как принято говорить, «ценовой пузырь». Но затем из-за роста ставки Федеральной резервной системы (ФРС) банковские кредиты подорожали, и многие люди не смогли их обслуживать. В 2007 г. цены на недвижимость рухнули, и «пузырь» лопнул. Хотя кредиты были застрахованы, выяснилось, что страховщики переоценили свои возможности и не смогли в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства. Поэтому многие держатели ипотеки были вынуждены продавать свои дома, получая убытки.

Но при этом люди, продавшие дома до падения цен, хорошо заработали, как и банки, которые вначале получали комиссионные и проценты по кредитам, а затем начали забирать дома у клиентов, которые больше не могли обслуживать кредиты.

Подобные события в США происходили много раз. Еще один из отцов-основателей этой страны Томас Джефферсон писал: «Если американский народ когда-либо позволит частным банкам контролировать эмиссию долларов, то сначала посредством инфляции, а потом - дефляции банки и корпорации, которые вырастут вокруг такого Центрального банка, будут отнимать у людей собственность до тех пор, пока их дети не проснутся бездомными на земле, которую завоевали их отцы».

Со времен Джефферсона борьба со спекулянтами в США шла с переменным успехом. Но в последние десятилетия спекулянты победили, и их операции приобрели глобальный характер. ФРС уже много лет предоставляет банкам кредиты почти под нулевые ставки, что приводит к росту цен на акции, недвижимость и некоторые товары, предоставляя широкие возможности для спекуляций и перераспределения собственности.

В связи с этим Дональд Трамп обрушился с критикой на главу ФРС Джаннет Йеллен в одном из своих предвыборных выступлений: «Вы знаете, кто страдает больше всего от политики «дешевых денег», Йеллен? Люди, которые прожили 40 лет и каждую неделю откладывали сотню долларов. Они работали всю свою жизнь, чтобы накопить, а сейчас получается так, что они вынуждены идти на инфляционный рынок и в какой-то момент вылетят в трубу».

Пока в США в основном дорожают услуги: за последние 20 лет стоимость обслуживания в кафе увеличилась примерно в 2 раза, услуг такси - в 2,3-2,7 раза, цены в гостиницах - в 2,5 раза, а проезд в общественном транспорте - в 3 раза. В среднем инфляция остается на низком уровне за счет снижения цен на импортируемые товары. Например, одежда в массовом сегменте подешевела за указанное время в 3-4 раза, мебель - примерно на треть, а цены на автомобили почти не изменились. Но за сдерживание инфляции с помощью импорта США расплачиваются увеличением государственного внешнего долга.

Кому это выгодно

Впрочем, возникновение «пузырей» в экономике нельзя объяснить только происками спекулянтов и банкиров. Одной из причин является то, что их появление выгодно многим слоям населения и правительствам. Например, бывший глава ФРС Алан Гринспен в своей книге «Age of Turbulence: Adventures in a New World» мотивировал решение ФРС удерживать ставки на низком уровне, что привело к ипотечному кризису 2007 г., самыми благими намерениями. Он отметил, что цены на вторичном рынке жилья в США в 2000-2002 гг. росли на 7,5% в год, строительство жилья приобрело рекордный размах, а число домов, которые сменили владельцев, было огромным. То есть многие люди, построившие дома, тут же продавали их, получая прибыль. По оценкам аналитиков, на которых сослался Алан Гринспен, 3-5% прироста стоимости жилья трансформировалось в повышение спроса на товары и услуги. Он считал это положительным явлением, ведь таким образом осуществлялось стимулирование экономики страны.

Учимся зарабатывать на спекуляциях

А. Гринспен также подчеркнул, что благодаря низким ставкам на рынке ипотечных кредитов, резко увеличилось число собственников среди испаноязычных и чернокожих американцев. Если в 1994 г. собственное жилье имели 64% американских семей, то к 2006-му эта цифра выросла до 69%. «Я считаю, что повышение доли собственников жилья сделало значительную часть населения кровно заинтересованной в будущем страны, а это способствовало сплочению нации», - писал Гринспен.

Рассуждения финансиста указывают на неоднозначность такого явления как «пузыри» активов и спекуляции. В некоторых случаях они приносят пользу отдельным группам населения и даже целым странам. И это отчасти объясняет терпимость многих стран к ценовым «пузырям», которые позволяют наращивать ВВП, увеличивать занятость, а иногда способствуют сплочению нации.

Беларусь и спекулятивный капитал

Хотя наша страна во всех смыслах находится далеко от США, но и она является игроком на возникшем благодаря действиям ФРС спекулятивном рынке - как производитель товара, на который возник спекулятивный спрос. В первую очередь - это продукты нефтепереработки и калийные удобрения.

В 90-х гг. прошлого века на рынке калийных удобрений наблюдалось перепроизводство, и цены на них находились в интервале 100-120 долл. за тонну. Но за 2003-2006 гг. цены поднялись до 170 долл. благодаря спросу на удобрения со стороны Индии, Китая и Бразилии, выросшему в связи с экономическим бумом в данных странах. А бум был в значительной степени вызван спросом на товары из этих стран в США, стимулировавшимся денежными вливаниями ФРС.

Позднее спрос на калийные удобрения увеличился в связи с ростом производства кукурузы и сахарного тростника, необходимых для выпуска биоэтанола, и в 2007 цены выросли уже до 210 долл. за тонну. Ну, а потом пришли спекулянты - и цены увеличились еще в несколько раз. Так, в 2012 г. средняя цена экспорта белорусских калийных удобрений составила 725,7 долл. за тонну, а выручка от их экспорта достигла 2,66 млрд долл.

В случае отсутствия масштабной эмиссии денег ФРС цены на удобрения находились бы, по-видимому, в интервале 120-170 долл./за тонну. Следовательно, спекулятивная и вызванная экономическим бумом составляющая в цене калийных удобрений в 2012 г. достигала более 500 долл. за тонну. То есть благодаря «пузырю» цен Беларусь только в 2012 г. получила около 2 млрд долл. Подобные, хотя и более низкие доходы наша страна имела на протяжении почти 10 лет, а общий доход, полученный за это время посредством спекулятивно раздутых цен, можно оценить величиной порядка 15 млрд долл.

Аналогичная ситуация наблюдалась с нефтепродуктами и нефтью. В 1985-1999 гг. средняя цена на нефть на мировом рынке была около 18 долл. за баррель, а затем на протяжении нескольких лет она превышала 100 долл. Оценить доход, полученный страной в нефтяной сфере, сложнее, чем на рынке калийных удобрений, но можно ожидать, что он сопоставим.

Владимир ТАРАСОВ 

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