Экспортер с провинциальной пропиской

Увеличение динамики белорусского экспорта традиционно связывают с повышением конкурентоспособности на мировом рынке продукции, произведенной крупными предприятиями. Как при правильном бизнес-планировании для средних и малых предприятий открываются хорошие перспективы рассказал директор ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» Валентин БИЧ.

- Только за 11 месяцев мы экспортировали продукции на 3,3 млн долл., тогда как весь прошлогодний объем составил 2,8 млн., - с гордостью отметил директор предприятия. - Продаем крахмал в Россию, Китай и Казахстан. Причем китайский рынок становится все более определяющим в растущей динамике экспортного потенциала.

Вполне логично, что Белорусская торгово-промышленная палата признала ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» победителем конкурса «Лучший экспортер 2015 года». Удельный вес экспортной продукции предприятия за прошлый год достиг 61,4% общего объема производства, а в этом году - 75%.

Главная составляющая успеха - верная стратегия

В начале 2000-х гг. Беларусь испытывала дефицит картофельного крахмала. Согласитесь, что для страны, которая, по данным FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), занимает 1-е место в мире как по производству картофеля на душу населения (835,6 кг), так и по его потреблению (181 кг) - это явный просчет в экономическом планировании.

В итоге белорусам приходилось закупать дефицитный продукт за рубежом. И только благодаря реализации госпрограммы развития картофелеводства удалось справиться с проблемой. За счет инновационного фонда Гродненской области рядом с существующим предприятием решили возвести новое. Так, в 2011 г. появился современный завод и была введена в эксплуатацию технологическая линия шведской компании Larsson производительностью 4,5 - 6,5 тыс. т крахмала в сезон (в зависимости от крахмалистости картофеля).

Определяющим фактором при закупке технологии стала экономическая эффективность, поэтому выбор пал на признанного мирового лидера по производству оборудования для переработки картофеля на крахмал - заводы шведской фирмы Larsson действуют в 60 странах мира.

Хотя, как признается Валентин Николаевич, за это решение пришлось побороться, потому что изначально планировали закупить оборудование в Китае, которое было примерно на треть дешевле. Так и поступили на крахмальных заводах в Брестской и Могилевской областях. Но в ходе более детального изучения вопроса выяснилось, что китайцы, поставляя на экспорт технологические линии по производству картофельного и кукурузного крахмала, для собственных нужд закупают европейское оборудование.

Доводы руководства завода убедили тендерную комиссию, а верность решения подтвердила практика. На шведской технологической линии выход крахмала - 95-97%, а не 85-87% как у конкурентов использующих оборудование из Поднебесной. К тому же оборудование за счет рекуперации тепла позволяет экономить 30-40% энергоносителей.

При этом рентабельность по основному виду продукции - 18-19%. Это выгодно не только заводу, но и поставщикам сырья. За счет лучшей экономической эффективности картофель у производителей закупают по цене в 2-3 раза выше, чем остальные отечественные предприятия.

Сырьевая зона Рогозницкого завода охватывает 14 из 17 районов Гродненской области, также привозят картофель из Брестской и Минской областей. Сырье на переработку поставляют не только крупные специализированные сельхозпредприятия, но и фермерские хозяйства.

Цену определяет качество

- За счет передового оборудования и современных технологий получаем продукцию высочайшего качества, что влияет и на цену готового продукта, - подчеркнул В.Бич. - Сегодня на заводе до минимума сокращен ручной труд. Технологический процесс организован в автоматическом режиме, при этом производством управляет один оператор. Кроме того, используется оборотное водоснабжение, действует станция обезжелезивания и умягчения воды. Все это, конечно же, положительно сказывается на качестве продукции.

Хотя вначале, по словам директора завода, было трудно выйти даже на внутренний рынок. Пришлось на деле доказывать, что отечественная продукция не хуже, чем произведенная в Европе. На изменение инерции мышления как отечественных, так и зарубежных потребителей крахмала понадобилось 2-3 года.

- Сегодня психологический барьер преодолен, - отметил В.Бич. - Особенно радует выход на китайский рынок, куда направляется более половины экспорта. Следует особо отметить, что потребители из КНР весьма требовательно относятся к качеству, поэтому устойчивое присутствие в этом регионе одновременно является лучшим свидетельством правильно выбранной стратегии развития предприятия.

Продукция предприятия сертифицирована на соответствие требованиям белорусских и российских технических нормативных документов, на заводе внедрена система менеджмента безопасности пищевых продуктов HАССP на соответствие требованиям СТБ 1470-2012. Производственная лаборатория соответствует критериям национальной системы аккредитации Республики Беларусь, аккредитована на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025.

- Для нас очень важно качество сырья, - пояснил руководитель предприятия. - В среднем картофель поступает с содержанием крахмала 12-14%, а желательно - 18-20%. В этом случае при тех же затратах могли бы получать на 30-50% крахмала больше! Качественное сырье обеспечивает большую экономическую эффективность. Пока же в основном выращиваются продовольственные сорта картофеля, которые не обладают качественными характеристиками, необходимыми при производстве крахмала.

Больше продукции - меньше отходов

Сегодня предприятие выпускает как весовой, так и фасованный крахмал под торговой маркой «Крахмалыч» (в бумажных пакетах по 0,5 и 0,9 кг). На базе нового производства в д. Ляда изготавливается картофельный крахмал сортов «высший» и «экстра», но продолжает работать и старый завод в д. Большая Рогозница. Здесь установлена швейцарская линия фирмы Buhler по выпуску модифицированного картофельного крахмала, которая может переключаться на продукцию из кукурузного сырья.

Модифицированный крахмал дороже обычного и используется в металлообработке, фармацевтике, нефтепереработке и других отраслях. Модификация молекул нативного крахмала на производственных линиях ОАО «Рогозинский крахмальный завод» достигается методом физической экструзии, что делает более универсальным применение продукта.

И если раньше такой крахмал импортировался в страну, то теперь внутренний рынок обеспечен отечественной продукцией. Кроме того, появилась возможность поставлять его в страны Евросоюза. Первые партии уже экспортированы в Германию для использования на прокатных станах в металлургической промышленности.

- Единственный нерешенный вопрос, - подытожил Валентин Николаевич, - переработка отходов производства. Из картофельной мезги, остающейся после переработки сырья, можно извлекать клетчатку, которая пока импортируется. Но проблема в том, что ее производство экономически целесообразно при более масштабных объемах переработки картофеля - 100 и более тысяч тонн.

Конечно, технически возможно создание единого комплекса по извлечению клетчатки из мезги всех крахмальных заводов страны, но в этом случае транспортные расходы сделают ее неконкурентоспособной на рынке. Поэтому пока мезга отгружается сельскохозяйственным предприятиям как корм.

Александр ПЕРЕВЕРЗЕВ

