Госпредприятия: реформировать нельзя оставить?

На конференции «Реформы для вовлекающего роста» в рамках Кастрычнiцкага экономiчнага форума эксперты разошлись во мнениях о времени и способах реформирования госпредприятий. Приведем два противоположных взгляда на проблему.

Ян Чул КИМ, глава представительства Всемирного банка в Беларуси:

- Ваша страна обладает высококвалифицированной рабочей силой, развитой инфраструктурой. Проведение приватизации позволит белорусской экономике легче адаптироваться к мировым шокам, значительно улучшит инвестиционный климат. У Беларуси большие возможности, нужно только выбрать правильный путь.

Внутренние дисбалансы говорят о необходимости реформ. Сокращение в стране в январе-июле т.г. объема промышленного производства на 2%, экспорта товаров на 18,6% и инвестиций на 20,6% - признаки рецессии, которая продолжается уже второй год.

Реальные доходы населения падают, в середине года началось снижение объема депозитов в банковской системе. Потребление сокращается и уже не может служить источником промышленного роста. Сужается география поставок продукции, заблокирован оборотный капитал, не расширяется производство. Некоторые белорусские предприятия перешли на 4-дневную рабочую неделю.

Алексей ЯКОВЛЕВ, генеральный директор ОАО «Белшина»:

- Беларусь должна учитывать опыт других стран: КНР, Швеции, Кореи, но наши экономические условия существенно отличаются. Государственные градообразующие предприятия обеспечивают высокий уровень социальной стабильности и нельзя в угоду достижения большей эффективности экономики их слепо реформировать. Необходим глубокий анализ, основанный на индивидуальных подходах, с выработкой решений по каждому конкретному случаю.

У нас есть эффективно работающие госпредприятия, проведенная реконструкция позволила им расширить экспорт и выйти на дальние рынки. Радикальная их трансформация приведет к массовым сокращениям, малые и средние организации пока не так развиты, чтобы поглотить высвобождающиеся кадры и снизить социальную напряженность.

Надежда КОВШ

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