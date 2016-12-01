Колеса «свои» и «чужие»

В последнее время в белорусских независимых СМИ все чаще появляются статьи, предрекающие неминуемый и скорый крах одному из бывших лидеров белорусской индустрии - Минскому автомобильному заводу.

Основанием для столь пессимистических прогнозов служит тот факт, что по итогам I полугодия МАЗ сработал с чистыми убытком в 596 млрд руб. (порядка 30 млн долл.) и возглавил перечень самых убыточных белорусских предприятий. Это притом, что в 2014 г. чистый убыток МАЗа составил почти 150 млн долл., а в 2015 г. - около 60 млн. (по среднегодовому курсу).

Как считает руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук, в нынешнем виде предприятие обречено, так как привыкло к подачкам правительства, протекционизму и не готово работать в условиях конкуренции.

По его мнению, спасти гиганта белорусской промышленности можно только радикальными мерами: проведение аудита и подготовка плана приватизации, предусматривающего привлечение профессионалов и компаний, работающих на мировом рынке и знающих, как там продавать подобную продукцию. Не исключено, что МАЗ придется продавать по частям из-за того, что далеко не все сегменты предприятия еще можно спасти.

Несколько иной стратегии спасения отечественного автогиганта придерживается экс-руководитель центра общественных связей МАЗа Валентин Лопан. В связи с тем, что в мире существует переизбыток мощностей по производству грузовиков, нужно отказаться от претензий выпускать «много и всего, а следует сконцентрироваться на производстве тех машин и в таком количестве, которое будет реально востребовано рынком. Нужно заниматься изучением рынка и занять ту нишу, в которой мы будем в чем-то лучше других».

И, конечно, необходима обязательная диверсификация экспорта. Нельзя все время надеяться на российский рынок. Даже по прогнозам Минэкономики РФ, роста экономики этой страны не будет практически до 2030 г. И тем не менее совсем сдавать позиции нельзя. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 4,7 тыс. ед., что на 13,4% больше, чем год назад. Таким образом, положительный показатель наблюдается уже 6-й месяц подряд. Причина тому - бюджетное финансирование ряда инфраструктурных проектов государственного значения.

Лидером продаж грузовиков по-прежнему остается российский КамАЗ, на долю которого в сентябре пришлось более 35% общего объема. В количественном выражении - 1,7 тыс. ед. - на 17,2% больше, чем годом ранее.

За ним следует другой известный российский бренд - ГАЗ, продавший 565 автомобилей (+25,3%). Замыкает первую тройку МАЗ - 364 ед. (+13,8%). В пятерку лидеров наряду с ними входят шведская Scania - 320 ед. (+11,5%) и японский Isuzu - 268 ед. (+36,7%). При этом девять из десяти ведущих брендов по итогам сентября показали положительную динамику, в «минус» ушел только автозавод «Урал» (-26,9%).

В разрезе продаж по моделям лидером сентябрьского рейтинга стал КамАЗ-4311 (436 ед., что вдвое больше, чем год назад). Следом идет КамАЗ-6511 (368 ед.; -7,5%). В тройку лидеров также вошел ГАЗ Gazon Next, в июле и августе занимавший первую строчку рейтинга. В сентябре было продано 357 ед. этой модели, что вдвое больше, чем год назад.

На четвертой и пятой позициях модельного рейтинга вновь изделия Камского автозавода: КамАЗ-6520 - 315 ед. (+83,1%) и КамАЗ-5490 - 209 ед. (+93,5%). Лучший среди грузовых иномарок - Mercedes-Benz Actros - оказался лишь на шестой позиции общего рейтинга - 201 ед. (+34,9%). Эксперты также отметили, что три модели грузовиков иностранного производства (Scania G, Scania R и Isuzu Forward) в т.г. впервые попали в российский ТОП-10.

А вот итоги 9 месяцев 2016 г. оказались не столь впечатляющими: продажи новых грузовых автомобилей в России составили около 36 тыс. ед. - на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом лишь половина брендов из первой десятки показала положительную динамику: НефАЗ (+35,2%) КамАЗ (+17,2%), ГАЗ (+6,2%), Volvo (+5,9%) и MAN (+2,1%). МАЗ оказался среди отстающих - продал 2399 ед. против 2610 год назад, или -8,1%.

И все же можно найти аргументы в пользу того, что белорусский автопром начал постепенно выезжать (или, точнее, выползать) из кризиса. Об этом, в частности, говорят результаты экспортных поставок его продукции в январе-августе 2016 г.

Согласно данным Белстата, за этот период экспорт белорусских грузовых автомобилей составил 2 726 ед., что на 33,9% более по сравнению с январем-августом 2015 г. При этом поставки в страны СНГ выросли на 26,4% - до 2 314 ед. и достигли 80,45% всех загранпоставок, за пределы СНГ - на 100% - до 413 ед. (19,55%). Еще более существенно вырос экспорт отечественных седельных тягачей: на 45% - до 620 ед., в т.ч. в страны СНГ - на 53% - до 501 ед. (80,01% всего экспорта), вне СНГ - на 19% - до 119 ед. (19,92%).

Александр АЛЕСИН

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