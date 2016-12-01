«Березка» - бренд известный

Продукцию ОАО «Березовский сыродельный комбинат» хорошо знают потребители и сторонники здорового питания не только в Беларуси, но и за ее пределами. Это предприятие с богатейшей историей, один из лидеров отечественной молочной отрасли с широким и разнообразным ассортиментом.

Владимир ПОПЕНЯ, директор ОАО «Березовский сыродельный комбинат»

Справка «Директора» Березовский молочный завод был основан в августе 1944 г. Первоначально все оборудование состояло из нескольких ручных сепараторов и деревянной маслобойки, а ассортимент включал только 3 наименования - масло, молоко и творог. Сегодня ОАО «Березовский сыродельный комбинат» производит более 180 видов продукции. Основные из них выпускаются под известным брендом «Березка»: сыры полутвердые, плавленые, колбасные, мягкие и брынза, цельномолочная продукция и сливочное масло, йогурты и кисломолочные напитки, творожные глазированные сырки и мороженое, майонез и сухие молочные продукты. Благодаря современным технологиям и оборудованию почти 70% продукции экспортируется в ближнее и дальнее зарубежье.

30 лет на капитанском мостике

Можно без преувеличения сказать, что именно такие компании формируют будущее нашей страны, задают стандарты ведения бизнеса, внедряют новые технологии, активно используя мировой опыт. Вот уже три десятилетия Березовским сыродельным комбинатом, который сродни большому океанскому лайнеру, управляет опытный капитан - Владимир Григорьевич ПОПЕНЯ. Ведь давно известно, что эффективность любого производства во многом зависит от его руководителя.

«В 1973 г. после армии я пришел слесарем на маслосырзавод, связав с ним всю дальнейшую жизнь. А в ноябре 1986 г. мне, 35-летнему инженеру-механику, который занимался комплектацией предприятия новым оборудованием, предложили должность директора, - поделился воспоминаниями наш герой. - Конечно, за прошедшее время пришлось пережить немало испытаний, связанных со становлением и модернизацией родного предприятия. Однако всегда старался уверенно вести его к высоким позициям в молочной отрасли вначале БССР, а затем и суверенной Беларуси».

В этом году Владимир Григорьевич отметил 43 года трудовой деятельности на Березовском сыродельном комбинате, из них 30 лет - директором. Он - опытный практик, прошедший все ступени профессионального роста от слесаря до директора и досконально знающий нужды производства, руководитель, умеющий работать на перспективу. Несмотря на возраст, он ведет здоровый образ жизни: регулярно посещает бассейн и катается на велосипеде на зависть молодым.

По случаю празднования Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса губернатор Брестской области Анатолий Лис тепло поздравил заслуженного руководителя со знаменательным событием и вручил благодарность министра сельского хозяйства и продовольствия республики.

В декабре 2016 г. в рамках международного экономического форума Союза Национальных бизнес-рейтингов в Москве прошла церемония награждения предприятий-лидеров экономики Беларуси. По результатам комплексного ранжирования, основанного на исследовании финансово-хозяйственных показателей компаний, Березовский сыродельный комбинат вошел в «золото рейтинга» и отмечен медалью и сертификатом «Лидер отрасли». А директор предприятия В.Попеня был награжден орденом «Гордость экономики» за выдающиеся заслуги в области государственного строительства, развитие экономики и укрепление международного авторитета Республики Беларусь.

На модернизацию средств не жалеют

«Коллектив неплохо сработал в уходящем году, хотя удержать лидирующие позиции на рынке было не просто, - отмечает руководитель комбината. - У нас сформировался стабильный коллектив, которому по плечу самые сложные задачи. Как говорится, кадры решают все. С каждым годом растут финансовые показатели, увеличиваются доходы предприятия и количество заключаемых договоров. Полученные средства активно вкладываем в развитие и модернизацию, одним словом, не стоим на месте, а движемся вперед».

Одним из крупных значимых проектов за последние годы стала модернизация сыродельного цеха, что помогло отказаться от ручного производства. Создание полностью автоматизированного производственного процесса позволило увеличить объемы и расширить ассортимент, повысить производительность труда и обеспечить рынок конкурентоспособной и качественной продукцией.

В декабре 2015 г. реализован проект строительства нового цеха по производству сухих молочных продуктов в г. Иваново. В результате специалисты предприятия совместно с сотрудниками РУП «Институт мясо-молочной промышленности» разработали технологию производства импортозамещающего продукта - сухого сывороточно-жирового концентрата, «Ультрафат», необходимого для выпуска заменителей цельного молока.

Раньше этот ценный продукт импортировался в нашу страну. Например, только Березовский комбинат ежегодно закупал жировой концентрат из Германии и Голландии на сумму до 800 тыс. долл. Успешная реализация Республиканской программы развития молочной отрасли в 2010-2015 гг. позволила организовать в Иваново производство сухих молочных продуктов.

По словам директора, много сил и средств вложено в новое производство, в результате удалось повысить технический и технологический уровень предприятия. Кроме того, проект предусматривал важную экологическую составляющую - переработку кислой сыворотки. Технологические возможности установленного оборудования позволили наладить производство концентратов сывороточно-жировых сухих, различных видов сыворотки - молочной сухой, сухой деминерализованной и обогащенной лактатами, молока сухого обезжиренного, сухих смесей для мороженого и других сухих продуктов. Потребности в сырье покрываются за счет собственной сыворотки и частично поставляемой из других молочных заводов республики. Новый цех в Иваново площадью 6 тыс. кв. м позволяет перерабатывать до 600 т сыворотки и выпускать около 30 т готовой продукции в сутки.

Руководство Березовского сыродельного комбината много внимания уделяет обновлению технологического оборудования. Не стал исключением и минувший год: на предприятии реализованы три проекта на сумму более 2 млн руб. Необходимые средства направлены на модернизацию технологического оборудования цеха по производству сухого обезжиренного молока, приобретение локальных очистных сооружений контейнерного типа для Ивановского цеха и другие проекты.

Слагаемые успеха

Заботливо сохраненные традиции производства молочной продукции, сплоченный коллектив, постоянное совершенствование производственной базы, современные технологии и высокосортное сырье - главные составляющие стабильного успеха березовских сыроделов. К слову, они перерабатывают все молочное сырье, поступающее от хозяйств Березовского, Ивановского и Ивацевичского районов Брестской области.

Объем экспорта предприятия за январь-ноябрь 2016 г. достиг почти 59 млн долл. Продукция под торговой маркой «Березка» широко представлена не только на отечественном, но и на зарубежных рынках. Среди постоянных партнеров - торговые компании России, Украины, Молдовы, Казахстана и др.

Специалисты отдела внешнеэкономической деятельности комбината внимательно изучают новые рынки и возможности реальных поставок за рубеж. Проведены переговоры с трейдерами из Азербайджана, Ирана, Казахстана, Украины, Чехии и Польши. Отправлены коммерческие предложения на поставку молочной продукции в Корею, Вьетнам, Грузию, Азербайджан, Таджикистан, Китай и другие страны. В этом году отгружена продукция на новые рынки (Турция, Армения, Узбекистан).

Справка «Директора» Только на березовской площадке могут производить ежедневно до 70 т сыра, а производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до 1 000 т молока в сутки. В 2012 г. комбинат одним из первых в Беларуси получил сертификат о соответствии системы менеджмента безопасности пищевых продуктов требованиям международного стандарта FSSC 22000 на производство полутвердых сыров. В том же году постоянный комитет Евросоюза по пищевой цепи и здоровью животных разрешил поставку молока и молочной продукции в страны ЕС.

Не останавливаются на достигнутом

Березовский сыродельный комбинат - победитель самых престижных международных и национальных конкурсов, где заслуженно становится обладателем золотых и серебряных медалей. Так, по итогам конкурса «Выбор года» в 2012-2015 гг. предприятие признано лидером в номинации «Производитель полутвердых сыров №1». Его продукция получила высокую оценку в конкурсах «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации» и «Лучшие товары Республики Беларусь». В конкурсе «Сто дорог экспорта» в номинации «Имиджмейкеры страны» за энтузиазм в работе и высокий уровень профессионализма, личный вклад в создание успешных продуктов и брендов безоговорочную победу одержал директор предприятия В.Попеня.

В рамках Белорусской агропромышленной недели пастеризованное молоко (3,6%-ной жирности) из Березы удостоено Гран-при в конкурсе «Чемпион вкуса», а по итогам участия в Международном форуме-выставке деловых контактов «Брест-2016» комбинат награжден дипломом.

Продукция березовских сыроделов завоевала Гран-при «За стабильно высокое качество выпускаемой продукции» и 7 дипломов победителей на ежегодном республиканском общественном конкурсе «Лучшая продукция года-2016». Высоких наград удостоены сыры «Голландский брусковый» и «Беловежский» копченый, масло «Крестьянское белорусское», молоко, кефир и бионапитки кисломолочные под торговой маркой «Березка», спортивное питание «Атлет» под торговой маркой ProСпорт, которая активно завоевывает рынок. Недавно начал работать новый сайт www.prosport.by, на котором можно найти информацию не только об этом продукте, но и узнать, где его купить.

Очередной успех Березовский сыродельный комбинат снискал на выставке «Продэкспо» и по итогам премии «Народная марка» в Минске. Так, предприятие удостоено высокого звания бренда-призера премии потребительского признания «Народная марка», а торговая марка «Березка» заняла лидирующие позиции по результатам голосования в Брестской области в номинации «Производитель сыров твердых».

Предприятие активно сотрудничает со спортивными организациями и поддерживает спортивные мероприятия НОК, Белорусской федерации бодибилдинга и фитнеса… Регулярно отмечаются дипломами и грамотами спортивные и профессиональные достижения коллектива. Например, команда из Беларуси (в ее составе выступал представитель предприятия) заняла третье общекомандное место в международном конкурсе сварщиков в Китае. Фирменная торговля предприятия по итогам участия в выставках и ярмарках также неоднократно отмечалась грамотами и благодарностями. Однако это не все награды в копилке предприятия - впереди новые достижения.

Руководство комбината проводит активную социальную политику, являясь организатором международного фестиваля «Славянский венок». Инвестиции в развитие социальной сферы здесь рассматривают как долгосрочные капиталовложения, которые не только способствуют формированию гармоничного общества, но и создают основу для устойчивого развития.

«Мы дорожим каждым покупателем и гордимся репутацией надежного поставщика натуральных продуктов, приготовленных из свежего белорусского молока. Уверены, что каждый кусочек сыра, глоток питьевого йогурта и ложка творога, произведенные на нашем предприятии, подарят потребителям здоровье, хорошее самочувствие и улыбку», - подчеркнул В.Попеня.

Борис Алексеев

Продолжение читайте в печатной версии журнала.

Оформить подписку или купить номер всегда можно в редакции