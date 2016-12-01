Нобелевская премия по экономике: теория контрактов

В этом году премия по экономике памяти Нобеля присуждена Оливеру ХАРТУ из Гарварда и Бенгту ХОЛЬМСТРЕМУ из Массачусетского технологического института. Высокой награды они удостоены за развитие теории контрактов - комплексной основы для анализа ряда проблем, обусловленных выплатами высшему менеджменту, отчислений и доплат по страховке, вопросами приватизации государственного сектора экономики и др.

Теория контрактов, которая активно развивается с 1970-х гг., призвана объяснить целесообразность различных видов контрактов и ответить на вопросы, возникающие между работодателем и работником, прояснить акционерам предмет заключаемой сделки; исследует аспекты государственной и частной собственности относительно объектов социальной сферы - школ, больниц и тюрем.

2 урока от Бенгта Хольмстрема

Урок 1. Оплата труда менеджера должна зависеть не от общей прибыльности компании, а от его личного вклада.

Например, прибыльность компании на 5% зависит от труда менеджера и на 95% - от других факторов. Если в данном случае размер выплат обусловлен общей прибыльностью, то нет серьезных стимулов для повышения эффективности, так как сумма оплаты труда менеджера только на 5% зависит от деятельности компании.

Урок 2. Для того чтобы избежать концентрации работника на задачах, результаты которых легко определить, следует установить фиксированную зарплату.

Учитель в школе решает разные профессиональные задачи. Однако сложно оценить качество выполнения отдельных из них, например, уровень развития любознательности учеников. Но есть задачи, эффективность которых определить легко: это результаты централизованного тестирования. Если с учетом их установить размер выплат педагогу, то он не будет уделять достаточного внимания развитию любознательности. Фиксированная оплата труда уравнивает стимулы для выполнения различных задач.

2 урока от Оливера Харта

Урок 1. Интеграция фирм или независимое функционирование?

Например, фирма 1 выступает поставщиком фирмы 2, но в контракте между ними невозможно указать все возможные условия. Разрешение случая, не прописанного в контракте, будет более благоприятным для фирмы с большей переговорной силой.

Если фирма 1 покупает фирму 2, то ее переговорная сила увеличивается, а второй уменьшается. У нее будет большая определенность по поводу своих инвестиций, а у фирмы 2 наоборот. Таким образом, инвестиции фирмы 1 увеличатся, а приобретаемой снизятся.

В результате интеграция (покупка фирмой 1 (2) фирмы 2 (1) лучше, чем независимое существование обеих, если положительный эффект от увеличения инвестиций одной из них превосходит отрицательный эффект от уменьшения инвестиций другой.

Урок 2. Тюрьмы должны быть государственными, а вывозом мусора лучше заниматься частным компаниям.

У менеджера госпредприятия меньше стимулов улучшить качество и снизить издержки, так как он может быть уволен до получения всех выгод от приложенных усилий.

Приоритетная задача менеджера частного предприятия - уменьшение издержек, так как согласование более высокой цены за более высокое качество несет дополнительные затраты.

Таким образом, издержки и, как результат, цена будут ниже у частного собственника. Качество может быть выше как у частного, так и у госсобственника.

Потребители услуг тюрем - заключенные, которым сложно контролировать их качество. В результате менеджеры частных тюрем будут снижать издержки, пренебрегая качеством.

Потребители услуг по вывозу мусора, напротив, могут легко влиять на их качество, а цена будет ниже у частного собственника.