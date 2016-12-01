Стиль и качество жизни - на Ambiente

Одна из крупнейших в мире выставок потребительских товаров пройдет во Франкфурте-на-Майне 10-14 февраля 2017 г. Выставка Ambiente по праву считается одной из красивейших в мире. Ее тематику можно кратко охарактеризовать как «лучшее из того, что окружает человека в жизни».

Это дизайнерские товары для дома (как функциональные, так и чисто декоративные предметы интерьера), подарки, сувениры, ювелирные украшения, бижутерия и аксессуары. Ambiente собирает на своих площадях компании, которые идут в авангарде дизайнерской мысли, успешно сочетая в своих изделиях функцию и эстетику.

С конца 40-х гг. ХХ в. Ambiente ежегодно проходит в феврале, когда рождественско-новогодняя суета уже закончилась и можно спокойно готовиться к новому сезону. Традиционно выставка состоит из трех разделов: Living (дизайн интерьера), Giving (подарки, сувениры, личные аксессуары) и Dining (все, что связано с кухней и сервировкой стола). Последний раздел занимает более половины общей площади Ambiente. По сути, это не только одна из крупнейших выставок в области декорирования дома, но и самая обширная экспозиция кухонно-столовой тематики. Кроме того, целый 5-этажный павильон будет отведен под отдельный раздел Sourcing, цель которого - поиск новых зарубежных поставщиков.

Для удобства бизнес-посетителей на Ambiente используется специальная маркировка стендов. Так, компании, специализирующиеся на решениях для общественного питания и гостиничного хозяйства (HoReCa), а также подрядчики по комплектации крупных объектов под ключ (Contract Business) получили специальный статус: их стенды имеют соответствующую маркировку. Еще одна особо выделенная группа участников Ethical style объединена зеленым лейблом. Сюда входят производства и товары с высокими экологическими стандартами, связанные с переработкой вторсырья и использованием вторичных материалов, товары hand made, продукция с удлиненным жизненным циклом и др.

Традиционно в рамках Ambiente-2017 запланирован ряд интересных мероприятий и специальных экспозиций:

- German Design Award - немецкая премия в области дизайна;

- Design Plus - конкурс дизайна инновационных товаров;

- KitchenInnovation of the Year - конкурс самых интересных инновационных товаров в области кухонных аксессуаров и техники;

- Next - молодые креативные компании;

- Talents - экспозиция молодых дизайнеров. В отличие от Next, где будут представлены уже работающие бизнесы, участники Talents могут показывать только опытные образцы или прототипы.

География участников Ambiente чрезвычайно широка: в выставке ежегодно участвуют около 5 тыс. компаний из 90 стран. Под экспозицию задействованы огромные выставочные площади - более 300 тыс. кв.м в 23 павильонах Франкфуртского выставочного центра. Традиционно каждый год одна из стран становится специальным партнером выставки. В этом году страна-партнер - Великобритания. И это неудивительно, ведь британский дизайн - это проверенная временем классика.

Можно добавить, что выставка важна для всех, кого интересуют тенденции современного прикладного дизайна и окружающего жизнь человека пространства. Особенно важно участие в Ambiente для компаний-производителей, а также для торговых предприятий, работающих в этой сфере. Только здесь можно в одно время и в одном месте оценить модные тренды и понять, куда движется рынок.