Пособие по безработице: право нужно заслужить

В Беларуси в последнее время особую актуальность приобрел вопрос о необходимости защиты работников от безработицы. Это обусловлено растущей напряженностью на рынке труда в связи с обострением финансовых и экономических проблем в экономике. Для этого планируется повысить пособие 2 категориям безработных, а также внедрить систему социального страхования от безработицы.

Потенциальный безработный - каждый пятый

Безработица в стране в 2012-2014 гг. фиксировалась на уровне статистической погрешности - 0,5% экономически активного населения. Однако в конце сентября т.г., согласно данным Минтруда и соцзащиты, уровень зарегистрированной незанятости почти удвоился - 0,9%. Но в министерстве проблему с занятостью не драматизируют.

По статистике, численность зарегистрированных безработных в Беларуси на конец сентября составляла 40,3 тыс. человек, а в 2015 г. на это же время - 43,7 тыс., отметил начальник управления политики занятости Минтруда и соцзащиты Олег Токун в ходе панельной дискуссии на «Кастрычніцкiм эканамічным форуме» (KEF-2016).

На снижение количества безработных повлияла конкретная работа: обучение, устройство на работу и выдача субсидий на свое дело. На 1 ноября 2016 г. центры занятости предлагали безработным 30,2 тыс. свободных рабочих мест - это на 2 700 вакансий больше, чем месяцем ранее.

Между тем для рынка труда Беларуси сегодня одна из главных проблем - даже не безработица, а вынужденная неполная занятость. «Это так называемая скрытая безработица - люди, которые остались бы без работы в случае, если бы их работодатели приняли более решительные меры», - отметил О. Токун. Согласно оценкам Минтруда, избыточная занятость на предприятиях всех форм собственности по итогам января-сентября составляла 5,4%. Чтобы они заработали эффективно, не обойтись без реструктуризации и оптимизации численности работников, а значит, необходимы мероприятия по усилению социальной защиты безработных.

В то же время на рынке труда в Беларуси в последнее время проявилась новая тенденция: изменение структуры зарегистрированных безработных, в частности, рост численности длительно - более 1 года - неработающих граждан. «В 2015 и 2016 гг. мы увидели немало тех, у кого последняя запись в трудовых книжках была 10, 15 и более лет назад», - сказал О. Токун. На 1 октября 2016 г. длительно неработающие граждане составляли почти 24% всех безработных.

Еще одна большая группа незанятых - уволенные по соглашению сторон и другим уважительным причинам.

Минтруда прогнозирует, что к концу текущей пятилетки уровень зарегистрированной безработицы в стране не должен превысить 2%.

Как отметила академический директор Исследовательского центра BEROC Екатерина Борнукова, согласно методике Международной организации труда (МОТ), безработица в Беларуси уже достигла 4-5%: «Мы не знаем точно, сколько у нас безработных: рынок труда - черный ящик».

Показатели неполной занятости и простоев работников в 2015-2016 гг., тыс. человек

В Минтруда считают, что в перспективе Беларусь столкнется с более серьезной проблемой, чем безработица, - дефицитом рабочей силы. «Сейчас проблема не только в уменьшении количества вакансий, но и в демографии. Поэтому через 5-10 лет работать уже будет некому», - подчеркнул О. Токун.

Пока демографические проблемы в Беларуси особо не проявляются из-за роста среди работающих доли людей старше трудоспособного возраста.

Пособие повысят 2 категориям безработных

Несмотря на относительно низкий уровень безработицы в стране, правительство пытается принять опережающие меры, чтобы избежать обострения ситуации на рынке труда.

Определенные превентивные меры уже приняты в рамках подготовки новой редакции закона о занятости населения. В частности, в документе впервые появилось понятие «работники, находящиеся под угрозой увольнения», благодаря чему наниматель получил право на компенсацию расходов по их опережающему обучению. «Это делается для того, чтобы сотрудник не выходил на рынок труда, а плавно и безболезненно либо остался работать у этого нанимателя по другой профессии, либо перешел к другому, которому нужны такие кадры», - пояснил О. Токун.

Первый заместитель министра финансов Беларуси Максим Ермолович в ходе дискуссии отметил, что с учетом наметившихся тенденций задача для правительства сейчас абсолютно понятна: «необходимы оценка рынка труда, выстраивание упрощенных процедур мобильности кадров и поддержка уровня доходов тех, кто оказывается без работы в течение какого-то времени». По его словам, нужно также иметь подготовленную инфраструктуру, чтобы обеспечить социальную защиту безработного и возврат к трудовой деятельности в максимально короткие сроки.

По его мнению, решение номер один - увеличение размера пособия по безработице до уровня бюджета прожиточного минимума (БПМ). В этом случае система государственной адресной социальной помощи (ГАСП) не будет перегружаться.

Сейчас на рассмотрении в правительстве находится проект указа о повышении пособия по безработице 2 категориям граждан. Согласно ему, до 100% БПМ (с 1 ноября т.г. - 174,52 руб.) в среднем на душу населения планируется увеличить пособие по безработице тем, кто уволен в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия, в размере 50% БПМ - уволенным по объективным уважительным причинам, среди которых, например, истечение срока контракта.

Вместе с тем, отметил заместитель министра финансов, некоторые категории граждан, став безработными, будут обращаться за ГАСП и после повышения размера пособия по безработице, исходя из дохода и критериев нуждаемости. «Необходимый уровень выплат имеется и будет сохраняться», - сказал М. Ермолович.

«Наша задача в том, чтобы человек, потерявший работу по объективным причинам, получал достойное пособие по безработице на протяжении определенного периода времени», - добавил О. Токун.

Татьяна МАНЕНОК

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