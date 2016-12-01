2017-й - год сложных решений

При первом приближении, с экономической точки зрения, 2016 г. практически ничем не запомнился. Белорусские власти продолжали политику, направленную на сохранение статус-кво. Отдельные реформы были не столь ощутимыми, чтобы кардинально изменить сложившуюся ситуацию, которую вполне можно назвать застоем.

Прогнозы - дело неблагодарное

На этом фоне следующий год станет более богатым на события. Ведь он не обременен политическими кампаниями, а значит, есть время для более глубоких преобразований. Да и сложившаяся ситуация в Беларуси подталкивает к принятию сложных решений.

Прогнозировать развитие отечественной экономики несколько лет назад было намного проще. Если внешние условия благоприятствуют (в первую очередь наличие договоренностей по цене на газ и нефть с Россией), то параметры прогноза социально-экономического развития страны на ближайший год в основном будут выполнены. Директивное планирование и централизованное управление при внешней поддержке давало свои результаты. Правда, для такой системы всегда был свойственен ряд недостатков, один из которых - ограниченный период существования.

Именно этот этап выбранной Беларусью модели развития можно наблюдать сегодня. Под воздействием внешних факторов - кризиса на внешних рынках - был брошен вызов устойчивости внутренней структуре нашей экономики. Оказалось, что без внешней поддержки она не способна конкурировать с сильными мира сего. Кратковременные интервенции со стороны монетарных властей позволили отодвинуть спад ВВП с политически важного 2010 г. на несколько лет вперед. Однако уже сегодня за эти решения приходится расплачиваться продолжительной рецессией. При этом сами по себе внешние факторы не являются ее причиной в Беларуси. То, что они оказали и продолжают оказывать влияние на нашу хозяйственную систему, - бесспорно, однако причина падения ВВП определенно не в них.

Даже простые расчеты показывают, что замедление темпов роста отечественной экономики началось за несколько лет до того, как было зафиксировано падение цен на нефть, сокращение внутреннего спроса в России и еще целый ряд других экзогенных факторов. Поэтому Президент Александр Лукашенко был прав, упрекнув в середине т.г. Совмин: «Складывается впечатление, что вразрез с принятой программой на пятилетку правительство реализует инерционный сценарий развития. То есть пассивно плывет по течению, ссылаясь на неблагоприятные внешние факторы и не стремясь мобилизовать все силы и ресурсы для экономического подъема».

Инерционный сценарий развития - это и есть политика сохранения статус-кво. Отказаться от него можно только в случае, если будет стратегический план развития экономики на ближайшие годы. При этом он должен ответить не только на вопрос «Куда мы движемся?», но и «Как достигнуть пункта назначения?» Придерживаться плана должны все министерства и ведомства, в ином случае - бессистемность может привести к еще более удручающим последствиям.

В любом случае, в следующем году Беларусь останется на плаву в бушующем море неопределенности. Попробуем зафиксировать внешние и внутренние факторы, чтобы в упрощенном виде представить картину развития ситуации в краткосрочной перспективе.

Экзогенные факторы

Во-первых, основным внешним фактором воздействия на белорусскую экономику остается РФ. Отсутствие действенной политики по диверсификации отечественной хозяйственной системы в предыдущие периоды привело к тому, что корреляция динамики основных показателей развития России и Беларуси очень высока. При этом существующую зависимость не устранили за время текущего кризиса, хотя, согласно официальным документам, ежегодно планировались десятки различных мероприятий, направленных на достижение этой цели. Однако по некоторым направлениям Беларусь только усилила зависимость от восточной соседки. Поэтому в 2017 г. страна останется под влиянием российских трендов.

Согласно прогнозам международных организаций, в России в следующем году ожидается прирост ВВП от 0,3 до 1,1%. При этом ставка делается на восстановление экономического роста за счет двух факторов: увеличение объемов экспорта и сокращение импорта; вклад частного потребления и инвестиций останется на минимальном уровне. Таким образом, прогнозы строятся на наличии благоприятной конъюнктуры на рынках сырьевых товаров, в первую очередь - нефти. Так, согласно макрообзору Евразийского банка развития, цена на «черное золото» в следующем году прогнозируется на уровне 49,6 долл. за баррель, а в 2018 г. - 52,6 долл.

С середины 2016 г. цены на нефть частично восстановили утраченные ранее позиции (средняя стоимость в июле-сентябре была ниже 45 долл. за баррель). При этом страны ОПЕК совместно с Россией не могут согласовать позиции по заморозке объемов добычи сырья. Это не добавляет уверенности в том, что нефть останется надежным активом в ближайшем будущем. Особенно на фоне готовности ФРС США повысить ставку рефинансирования уже в конце 2016 г., что изменит ситуацию со стороны потребительского спроса в крупнейшей экономике мира.

Во-вторых, нельзя полностью полагаться на экономический прогноз, основанный только на восстановлении сырьевых рынков. Это не оставляет пространства для маневра в случае непредвиденных изменений в дальнейшем.

Есть и внешние факторы, усложняющие ситуацию Беларуси: состояние калийного рынка, который переживает не лучшие времена, геополитическая напряженность в регионе, отпугивающая инвесторов, медленное разрушение концепции ЕАЭС как перспективного экономического интеграционного объединения, привлекающего объемом внутреннего рынка, и др.

Надо отметить, что мы не смогли выработать механизмы минимизации внешних рисков для национальной экономики. Поэтому остается только смириться с этим в следующем году и действовать по ситуации, внося коррективы в проводимую политику, исходя из динамики внутренних факторов.

Антон БОЛТОЧКО, эксперт ОО «ДАС Либеральный клуб»

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