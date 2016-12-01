Аксессуары для настоящих мужчин

Чтобы разбавить консервативный мужской гардероб, собранный из готовых решений, которые предлагают предприятия легкой промышленности, журнал «Директор» составил методичку-конструктор по мужским аксессуарам. В фокусе внимания перед Новым годом и Рождеством оказались белорусские, российские и украинские дизайнеры и их штучные работы.

Галстук

Минский дизайнер Дмитрий Заболотный уже давно работает в сфере sartorial tailoring (то, что по-русски хочется назвать высоким портновским искусством и обозначает сшитый на заказ мужской гардероб). Шить в подарок костюм или сорочку сложно (хотя можно вручить подарочный сертификат на пошив у Заболотного), а вот подарить галстук - вполне уместно, и у дизайнера есть немало особенных вещей. Это галстуки в 7 сложений, где отсутствуют внутренние элементы.

Как правило, в галстуке есть внутренний слой более жесткой и грубой фактуры, что позволяет ему держать форму, но в конструкции Заболотного ткань, сложенная семикратно, армирует сама себя и позволяет галстуку не терять форму даже в случае стирки. В студии Дмитрия их шьют вручную из шерсти или шелка в разных цветовых вариантах. Любопытный факт: на сайте tieknots.johanssons.org можно найти генератор «случайных узлов», который содержит схемы завязывания. Сколько их там - точно неизвестно, но при разработке кода ученые выяснили, что существует более 177 тыс. вариантов узлов, хотя не все из них применимы в реальной жизни.

Портфель

Минский дизайнер Виталина Гордиевска уже давно работает с кожей и недавно была замечена в сотрудничестве с российским дизайнером Вячеславом Зайцевым. В ее коллекциях советуем обратить внимание на классический портфель Navajo из натуральной кожи. Эта модель выглядит весьма респектабельно за счет выверенных строгих линий и неизменной классической формы, но градус чопорности снижает нескучный цвет - сине-сизый. Виталина считает, что главное в кожевенном деле - функциональность, поэтому в ее работах нет бессмысленных украшательств. Безусловные достоинства портфеля Navajo: эргономичность, вместительность, надежно закрепленные ручка и плечевой ремень, 3 секции внутри и большой наружный карман под крышкой-клапаном. Помимо «крупных форм», в коллекциях бренда Vita Gordievska много мелких, но важных и удобных аксессуаров: монетницы, зажимы для денег, папки для документов, картхолдеры, ремешки для часов и др.

Запонки

Необязательный, но выразительный аксессуар, который демонстрирует, что его владелец - приверженец красивых классических традиций. Российский ювелирный дизайнер Татьяна Якищик (бренд Yakischik) создала прекрасный пример минимализма для архаичной конструкции - легкие запонки из серебра с покрытием из рутения (темный драгоценный металл платиновой группы). Это выверенная геометрия и плавная форма, напоминающая обтекаемые формы дорогих футуристичных автомобилей и задающая игру мягких бликов на матовой поверхности, благородный темно-серый цвет и легкость (масса одной запонки - 5 г). Изделие идеально на каждый день для офиса и деловых встреч. Запонки продаются в именном футляре, дизайн которого разработан специально для этой коллекции, что делает их уместным бизнес-подарком.

Шарф

Зима - время для всего теплого. Автомобиль - не панацея от простудных заболеваний, а вот шарф - вполне. У Оксаны Виноградовой (белорусский бренд ручного ткачества Heartiness) есть коллекция мужских шарфов под названием Insight. Тепло этих аксессуаров обеспечивают натуральные материалы (шерсть альпака, шелк и кашемир), а за статусность отвечают эксклюзивность и особый смысл ручной работы. Палитра цветов мужская, но не тусклая: помимо универсальных черного, оливкового и серого, здесь есть акцентные красный, лазурный и фиолетовый. Heartiness использует современные станки: ни по форме, ни по техническим характеристикам они не отличаются от традиционных белорусских, которые называли «кроснами». Разница лишь в том, что в современных станках некоторые детали выполнены из металла, таким образом, оборот «сочетание традиций и современности» в их случае действительно обретает глубокий смысл.

Брелок

Среди проектов рекламно-дизайнерской «Студии Яна Карпова» есть особый - Metalloobrabotka. Мы выбрали брелок-фляжку (во всех отношениях полезная вещь). Центром дизайнерской композиции стало тиснение на фронтальной части дуката времен Великого княжества Литовского (Moneta Magni Ducatus Lithuania). Такой подарок придется по вкусу вашим друзьям и коллегам, которые интересуются историей или нумизматикой, а заодно станет символом финансового процветания: как помните, в ВКЛ велась оживленная торговля. Заграничные партнеры тоже оценят подобный подарок с историческим акцентом. К слову, аналогичное изображение реализовано в запонках и булавке для лацкана пиджака: можно подбирать подарочные сеты «брелок и запонки» или «брелок и булавка».

Шляпа

Украинская дизайн-студия «Шапелье» начиналась с 800 долл. стартового капитала, а сейчас это вполне уверенный бизнес, и специализируется бренд на шляпах - женских и мужских. Шляпа «Чикаго» модели трилби (с круто загнутыми вверх полями) глубокого коньячного оттенка сделана из пухового фетра (это нетканый материал, изготовленный способом валяния из шерсти и пуха, в «Шапелье» используют пух кролика и дикого зайца). Поэтому ее фактура мягкая и слегка ворсистая, передающая приятные тактильные ощущения и переливы цвета в зависимости от того, как падает свет. Помните, что шляпы в тон костюму или пальто не носят: это убивает ее индивидуальность. Зато уместно подбирать их под цвет глаз. Кстати, шляпы-трилби отлично сочетаются и с официальным гардеробом, и с casual-вариантами - поэтому экспериментируйте.

Уверены, что любой из представленных аксессуаров сможет многое рассказать о владельце и его стиле. Мы же искренне желаем, чтобы жажда новых горизонтов и открытий, честные и блестящие победы в бизнесе и надежная репутация всегда были неотъемлемой частью вашего делового имиджа.

Ирина ЖУКОВА

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