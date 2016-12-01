Главная цель - инновационное развитие персонала

Углубление интеграции Беларуси в систему мирового промышленного производства и рост конкуренции предъявляют высокие требования как к руководству, так и к рядовым работникам промышленных предприятий страны. Что делается для этого в отрасли, - рассказывает ректор ГУО «Институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» Любовь СИВЧИК.

- Любовь Григорьевна, расскажите о работе института «Кадры индустрии» - чем и как вы можете помочь отечественной промышленности в решении стоящих перед нею проблем?

- Сегодня одним из главных условий решения стоящих перед промышленностью проблем является инновационное развитие персонала. Роль нашего отраслевого института в данном вопросе, конечно же, значима. Только за последние пять лет содержание образовательных программ повышения квалификации в нашем институте освоили 8 368 руководителей и специалистов отрасли, образовательных программ обучающих курсов (семинаров) – 14 822 работника, прошли переподготовку по профессиям рабочих прошел 341 работник промышленности.

Отдельно хочу остановиться на обучении современным тенденциям управления топ-менеджеров и линейных руководителей. Только за истекший период 2016 г. институтом проведено 8 обучающих курсов повышения квалификации, на которых новые знания и практические навыки получили свыше 200 руководителей. Кроме того, учитывая остроту проблемы повышения конкурентоспособности и продвижения товаров белорусских предприятий на внешние и внутренние рынки, в этом году нами было организовано свыше 40 обучающих групп по различным аспектам качества продукции для более чем 700 слушателей. А также - свыше 10 групп по особенностям маркетинговой деятельности, в которых проходили обучение около 150 человек.

- Как организован процесс обучения в институте? Какие программы при этом используются и как учитываются при их составлении потребности заказчиков - конкретных предприятий?

- Ежегодно Минпромом согласовывается план-график образовательных программ дополнительного образования в институте «Кадры индустрии». В нем определяются направления и темы, по которым проводят обучение, его продолжительность, должностные категории обучаемых, объем программ в часах. План-график доводится до сведения руководителей предприятий и служит основанием для планирования повышения квалификации персонала.

Образовательный процесс мы строим на современных программах обучения, которые имеют практическую направленность, позволяют изучать актуальные вопросы экономики, маркетинга, менеджмента, внешнеэкономической деятельности, современных технологий и оборудования, организации и планирования производства, охраны труда и промышленной безопасности. Они также способствуют углублению профессиональных знаний, совершенствованию деловых качеств руководителей и специалистов предприятий и организаций Министерства промышленности и других отраслей реального сектора экономики республики, непроизводственной сферы, физических лиц. Разработка учебно-программной документации осуществляется сотрудниками института с привлечением, при необходимости, ведущих специалистов органов государственного управления, других учреждений образования, опытных практиков. Назову несколько цифр: за истекший период 2016 года слушателям было предложено около 70 новых тем учебных программ по наиболее актуальным направлениям, приглашено свыше 500 преподавателей!

Учебные занятия мы организуем в различных формах: лекции, практические занятия, разбор конкретных ситуаций, деловые игры, тренинги, круглые столы. По индивидуальным заявкам проводится корпоративное обучение непосредственно в организациях, разрабатываются и апробируются учебные программы с возможностью выезда за рубеж для изучения современного производства и технологий, бизнес-планирования, управления. Важную роль в обучении руководителей различного уровня и специалистов новым современным методам организации производства, повышения качества и конкурентоспособности промышленной продукции играют определенные Минпромом базовые организации: ОАО «БелАЗ», ЗАО «Атлант», ОАО «Амкодор», ОАО «БелОМО - Минский механический завод им. С.И.Вавилова» и др. Возможности данных передовых предприятий активно используются нашими специалистами при проведении выездных занятий, включенных в учебные программы.

Хочу отметить, что наш институт располагает достаточной для проведения обучения слушателей материально-технической базой, состоящей из двух учебных корпусов, 20 аудиторий, в том числе, нескольких специализированных. Для обеспечения образовательного процесса широко используются современная информационная техника, наглядные пособия, видеофильмы и т.д.

Существующая практика планирования процесса обучения на ту или иную тему основывается на заявках предприятий и организаций, а также в соответствии с прогнозируемыми потребностями реального сектора экономики республики. Например, мы уделяем постоянное внимание обучению руководителей и специалистов инженерных служб предприятий. Так, за 2016 г. организовано более 50 групп повышения квалификации и обучающих курсов для руководителей и специалистов отделов главного энергетика, главного механика, главного метролога, главного технолога и других служб с участием свыше 600 слушателей - представителей предприятий республики.

Необходимо отметить особую важность последнего этапа профессионального обучения, а именно - оценки его эффективности. Традиционно мы применяем такие формы аттестации, как экзамен, зачет, собеседование, которые позволяют определить степень усвоения материала. Последующее анкетирование слушателей дает оценку лекторскому мастерству преподавателей и практической направленности полученной информации, а также качеству организации обучения. В соответствии с учебной программой повышения квалификации в институте существует практика проведения круглых столов, на которых происходит обмен опытом между слушателями. Все оценки, замечания и предложения слушателей анализируются и учитываются при разработке программ обучения и подборе лекторов.

- Существуют ли сложности с финансированием обучения и переподготовки сотрудников у белорусских предприятий? С чем они связаны и какие пути решения проблем, препятствующих массовой и качественной подготовке руководителей и сотрудников в белорусской промышленности, вы можете предложить?

- Сложности, несомненно, есть, и их причины известны. Мы ощущаем их на себе. Максимум количества слушателей в институте - 12 693 человека, достигнутый в 2012 г., пока перекрыть не удается. В 2015 г. у нас прошел обучение 10 221 человек. В этом году ожидается примерно столько же. Сохраняется проблема отмены групп из-за низкой наполняемости.

Эти вопросы, а также серьезная конкуренция на рынке образовательных услуг, заставляют нас внимательно относиться не только к маркетингу и рекламе, но и к стоимости обучения. Это - и гибкая система скидок при оплате стоимости обучения, и увеличение количества корпоративных групп на базе предприятий, где затраты заказчиков существенно ниже, и включение одно- и двухдневных семинаров в программу пятидневных курсов повышения квалификации, что уменьшает затраты на оплату труда лекторов, и т.д. Однако для кардинального решения этой проблемы, на наш взгляд, было бы правильным на государственном уровне принять постановление об освобождении от налогообложения средств, направляемых предприятиями на обучение персонала, как это делается во многих странах. А также разрешить Министерству промышленности использовать определенную долю инновационного фонда на повышение квалификации и стажировку управленческих кадров, особенно за границей.

- В 2011-2015 гг. на предприятиях Минпрома действовала программа «Кадры». Каковы итоги ее реализации, была ли эта программа полезной для отрасли и планируется ли принятие такой программы на новую пятилетку?

- Основной целью этой утвержденной Коллегией Минпрома отраслевой комплексной программы и аналогичных программ предприятий являлось совершенствование системы управления кадровым потенциалом отрасли, подбор, расстановка и инновационное развитие профессионально подготовленных, инициативных руководителей, специалистов и рабочих. Анализ ее выполнения, в частности, показал определенное улучшение качественного состава персонала отрасли. Удельный вес работников с высшим образованием в общем количестве вырос с 21% в 2011 г. до 24,4% в 2015 г. В том числе, рабочих - с 3,8 до 4,8%, специалистов - с 64,9 до 72,5%, руководителей - с 63,2 до 67,1%.

В то же время процесс старения всех категорий персонала отрасли продолжается. Количество руководителей, специалистов и рабочих в возрасте до 29 лет уменьшилось как в абсолютных, так и в удельных показателях, а в возрасте свыше 50 лет - увеличилось в удельных показателях. Отток молодых кадров объясняется, прежде всего, тем, что в условиях падения спроса на основных рынках сбыта на многие виды машиностроительной и металлургической продукции в отрасли произошло снижение объемов производства и соответственно реальной заработной платы.

Программа «Кадры» способствовала также повышению эффективности работы по замещению вакантных руководящих должностей всех уровней управления. Сегодня в отрасли около 10 тыс. человек состоят в кадровом резерве на более чем 6 тыс. должностей руководителей. Высшее образование имеют 87% сотрудников, состоящих в резерве, остальные - среднее специальное. Возраст более чем 90% кандидатов на должности руководителей различного уровня управления организаций - менее 50 лет. Наличие в кадровом резерве подготовленных специалистов позволяет любой организации существенно снизить затраты на подбор и адаптацию новых сотрудников, выстроить систему инвестиций в развитие персонала. Кроме того, внимательное отношение нанимателя и кадровой службы к планированию и построению служебной и профессиональной карьеры своих сотрудников значительно повышает нематериальную мотивацию работников и в немалой степени способствует их закреплению на предприятии.

Важную роль в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, состоящих в резерве на руководящие должности, играет отраслевой институт «Кадры индустрии». За последние пять лет у нас прошли повышение квалификации на тему «Современные требования и тенденции в управленческой, технологической и экономической деятельности предприятия» свыше 300 работников отрасли, включенных в список резерва. Наряду с повышением квалификации активно используется недельная стажировка резервистов на базе передовых промышленных предприятий. За время действия Программы ее прошли свыше 100 работников отрасли, состоящих в резерве на должности руководителей предприятий. Эффективность системы работы с резервом подтверждают и следующие факты: в 2015 г. из 20 назначенных руководителей организаций Минпрома 14 человек, или 70%, состояли в резерве на должность руководителя. На ряде предприятий отрасли эти цифры еще выше. Так, в ОАО «Белорусский металлургический завод» - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» в 2015 г. из 140 назначенных руководителей 115 (82%) были в резерве на эти должности.

Основная проблема на многих предприятиях в работе с резервом - это использование неэффективных кадровых технологий и слабое представление о требованиях, предъявляемых к управленцам вообще и к данной руководящей должности в частности. Учитывая, что не все цели, поставленные Программой на прошедшую пятилетку, достигнуты, на всех предприятиях отрасли, в том числе и в нашем институте, были разработаны и утверждены комплексные программы «Кадры 2016-2020 гг.».

Константин ШИШКИН

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