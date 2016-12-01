Хранители новогодних традиций

Почти 40 лет игристая продукция этого столичного предприятия вместе с традиционным салатом «Оливье» непременно присутствует на новогодних столах белорусов.

Справка «Директора» В феврале 1978 г. на Минском заводе шампанских вин выпустили первые партии известного на весь Советский Союз напитка (2 тыс. бутылок) практически вручную. В 1982 г. на немецком оборудовании производилось уже более 5 млн бутылок в год. Сегодня мощности предприятия выросли в несколько раз, позволяя работать не только на отечественного потребителя. В 2015 г. завод увеличил экспорт по сравнению с прошлым годом на 167% - до 1,3 млн долл. Активно осваиваются новые рынки - Сингапур, Эстония, Чехия, продолжаются поставки в США, Израиль и Вьетнам.

В последние годы руководством предприятия сделано немало для увеличения ассортимента продукции, существенно расширен круг поставщиков. Например, в прошлогоднем конкурсе на поставку сырья приняли участие 15 новых компаний из Молдовы, Испании, Италии и ЮАР, которые представили более 90 образцов своей продукции.

Для приготовления известного напитка на заводе традиционно используется виноград сортов пино, шардоне, рислинг, совиньон, алиготе и фетяска из определенных регионов. Однако основным поставщиком по-прежнему остаются компании из Молдовы, хотя делаются закупки и в Испании, Франции, Италии.

Большое внимание на предприятии уделяется внедрению и совершенствованию систем менеджмента, соответствующих требованиям международных и национальных стандартов. Осуществлен переход системы менеджмента качества на новую версию госстандарта СТБ ISO 9001-2009, что позволило получить сертификат соответствия на систему менеджмента качества по новой версии стандарта.

На самых престижных международных конкурсах лучшие дегустаторы отмечают чистый, гармоничный, освежающий вкус белорусских игристых напитков. Минские мастера бережно хранят традиции классических технологий, используя только качественное сырье.

Хорошие перспективы открыло сотрудничество с известным французским дегустатором Жеромом Барре, который посетил Минск в прошлом году. Гость познакомился с процессом производства белорусского напитка - от анализа качества поставляемого сырья до готовой продукции. При этом особое внимание эксперт уделил вспомогательным материалам (пробкам и таре), изучил технологические процессы и, конечно же, продегустировал полученный результат. Он весьма положительно отозвался о качестве продукции, пообещав вернуться в Беларусь, чтобы поделиться секретами производства игристого напитка в известной французской провинции.

В последнее время белорусскому предприятию удалось отказаться от услуг посредников как при закупке сырья и материалов, так и при реализации продукции - завод стал работать напрямую с торговлей. Создано 50 новых рабочих мест во всех регионах республики. И потому на полках белорусских магазинов теперь можно найти не только традиционный игристый напиток, но и другие марки - «Радзивилл», PinotNoir, «Князь Витовт», «Золотое», «Гранд де Люкс», «Князь Левъ Голицынъ» и др.

Сегодня на предприятии активно развивают сеть фирменных магазинов. Открылись новые торговые объекты в Бресте, возле столичной станции метро «Малиновка», продолжает работать магазин при Минском заводе.

Не секрет, что на новогодний период приходится почти половина потребления этого игристого напитка. Существующие тенденции, амбициозные планы и верность традициям - вот что является залогом неизменного доверия потребителей к продукции отечественных производителей.

Алексей МАЛИНОВСКИЙ

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