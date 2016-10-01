Белгосстрах - 95 лет вместе!

Декабрь - особый месяц для отечественного страхового рынка. В этом году так совпало, что сотрудники Белгосстраха в один день отметили профессиональный праздник и 95-летие образования своей компании. Эти события стали поводом, чтобы подвести итоги уходящего года и узнать о дальнейших планах лидера отечественного страхового рынка.

- Родоначальником Белгосстраха принято считать Управление государственным страхованием в составе Наркомфина Белоруссии. Именно ему декретом Совнаркома ССРБ от 3 декабря 1921 г. была поручена организация государственного имущественного страхования. За прошедшее время наше предприятие прошло непростой путь: по его истории можно проследить всю 95-летнюю судьбу Беларуси, настолько они созвучны и едины.

- Нынешний год был достаточно непростым для всей финансовой системы страны, в том числе и для страхового сектора.

- Вы правы. Гарантией платежеспособности страховщика и основой его финансовой устойчивости служат страховые резервы и собственный капитал. На начало т.г. размер страховых резервов Белгосстраха превысил 330 млн руб., или около 54% резервов, сформированных страховыми организациями республики по иным видам, чем страхование жизни.

За последние 5 лет собственный капитал компании увеличился более чем в 5 раз, составив 41% суммарного собственного капитала страховых организаций республики. Его размер позволяет нам принимать на страхование крупнейшие риски (в сумме ответственности по одному договору - до 114 млн руб.).

Справка «Директора» В структуру Белгосстраха входят 8 филиалов и 118 представительств, дочерние предприятия «Стравита» и «Полиграф». Общая численность работников - более 6 тыс. человек. Белгосстрах предоставляет юридическим и физическим лицам более 100 вариантов услуг по 87 видам добровольного и обязательного страхования. Уставный фонд Белгосстраха составляет 410 млн руб., собственный капитал - 570,8 млн руб. (на 01.10.2016 г.). С января 2012 г. Белгосстрах возглавляет Сергей Леонидович Якубицкий. В 2000 г. он окончил Белорусскую политехническую академию, в 2010 г. - Белорусский государственный экономический университет. В системе государственного страхования проработал более 20 лет: с 1995 г. - в представительстве Белгосстраха по Минской области, с 2007 г. - в центральном аппарате, в том числе 5 лет заместителем генерального директора.

- Сергей Леонидович, несмотря на серьезную конкуренцию, Белгосстрах по-прежнему остается лидером на отечественном рынке страховых услуг. Поделитесь секретами стабильного успеха.

- По сложившейся традиции мы удерживаем лидерство в большинстве направлений страхования, занимая более 50% отечественного рынка. Экономические показатели отражают поступательное развитие страховой и финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2010-2015 гг.: увеличение объема страховых взносов в 5,8 раза по всем видам и в 6,2 раза - по добровольным видам страхования. Среднегодовые темпы роста - более 140%.

Сегодня сеть продаж страховых услуг Белгосстраха превышает 6 тыс. точек продаж по всей стране, причем некоторые работают круглосуточно. Наши специалисты постоянно разрабатывают и внедряют новые страховые продукты. Неслучайно девиз компании - «Наслаждайтесь спокойствием!»

- Какие изменения за последнее время произошли в сегменте страхования физических и юридических лиц?

- Страховой рынок можно назвать индикатором экономического состояния страны. Рост экономики, изменение соотношения государственного и частного секторов, привлечение иностранных инвестиций для реализации крупных проектов обеспечивают устойчивый спрос на страховые продукты.

Развитие бизнеса, увеличение объемов его кредитования с использованием инструментов залога обусловили расширение практики страхования залогового имущества как эффективного инструмента защиты имущественных интересов собственников бизнеса и их кредиторов.

Востребованности страховых услуг также способствует увеличение количества случаев причинения вреда имуществу предприятий и граждан ранее нехарактерными для Беларуси природными факторами: ливневыми дождями, градом и ураганным ветром. Так, на страховые выплаты по этим видам в 2016 г. было выделено более 3,2 млн руб.

- С какими новыми предложениями вы вышли на рынок в 2016 г. и что собираетесь предложить клиентам в будущем?

- Линейка предлагаемых Белгосстрахом видов страхования достаточно широка. Страховые продукты, разработанные для юридических лиц, позволяют охватить практически все сферы деятельности. Кроме классических видов мы обеспечиваем страховой защитой и эксклюзивные объекты: космические риски, ответственность разработчиков лекарственных средств и при проведении клинических испытаний, исполнение гарантийных обязательств при строительстве и др.

Активно развивается такое направление, как страхование строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных работ. Этому во многом способствуют внесенные в законодательство изменения, позволяющие включать страховые взносы по таким видам в затраты на производство и реализацию продукции.

- Кто из клиентов, на ваш взгляд, сегодня лучше адаптируется к новым реалиям?

- Субъекты хозяйствования более восприимчивы к изменениям в экономике, поэтому быстрее прогнозируют возможные проблемы для своей прибыльности и платежеспособности. И именно поэтому, адаптируясь к новым реалиям, устанавливают новые требования к объемам и качеству предоставляемых страховых услуг.

Необходимо отметить, что финансовые трудности подвигли руководство предприятий к пересмотру системы ценностей. Многие юридические лица (мы сотрудничаем с более чем 400 организациями различной формы собственности) сделали акцент на поддержке трудовых коллективов путем заключения договоров страхования от несчастных случаев (сегодня - 208 тыс. работников) и добровольного страхования медицинских расходов (108 тыс. человек) за счет своих средств. К слову, мы тоже обеспечиваем своим сотрудникам хороший соцпакет.

- Не секрет, что Белгосстрах активно поддерживает социальные проекты, белорусский спорт. В футболе - это БАТЭ, в биатлоне - Дарья Домрачева... Видимо, это связано с вашим спортивным прошлым?

- Дружба со спортом и людьми, которые его представляют, для нашей компании совсем не случайна. Во-первых, в Белгосстрахе всегда любили спорт, а во-вторых, моя жизнь тесно связана с физкультурой и спортом. В детстве начал заниматься борьбой, позже переквалифицировался на футбол.

Белгосстрах успешно сотрудничает не только с БАТЭ, но и с минским «Динамо» - футбольным и хоккейным клубами. Наши давние партнеры - многие клубы и команды по другим видам спорта, в том числе и детские. Например, охотно откликнулись на предложение Вадима Девятовского поддержать проект «300 талантов для Королевы», направленный на поиск юных талантов для легкой атлетики.

- Сергей Леонидович, что пожелаете коллегам в связи с 95-летием компании?

- Хочу поздравить со знаменательным событием работников и ветеранов Белгосстраха, пожелать всем здоровья, благополучия и профессиональных успехов. Стабильности и процветания, здоровой конкуренции - нашим коллегам и партнерам.

Алексей ВЛАДИМИРОВ

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