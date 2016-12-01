Проверка на надежность

Недалеко от Минска, в поселке Привольный находится Белорусская машиноиспытательная станция. Это уникальное предприятие, без положительного заключения которого ни одна сельскохозяйственная машина не может попасть на сборочный конвейер и тем более к потребителю. О том, как проходят испытания сельскохозяйственной техники, рассказал директор ГУ «Белорусская МИС» Александр ВАЩУЛА.

- Александр Владимирович, сегодня Белорусская МИС - единственная машиноиспытательная станция в стране, а в СССР когда-то их было несколько десятков. Расскажите, пожалуйста, об истории создания и основных функциях вашей организации.

- Действительно, в 80-е гг. в Советском Союзе было 33 машиноиспытатель­ных станции (МИС) и два научно-исследовательских института по испытаниям новой сельскохозяйственной техники. А решение о создании системы машиноиспытательных станций было принято еще 11 июня 1948 г., когда вышло Постановление Совета Министров СССР №2046, кстати, подписанное лично Сталиным, «О порядке проведения работ по проектированию, изготовлению опытных образцов и испытанию сельскохо­зяйственных машин, машин для механизации животноводческих ферм и машин для лесного хозяйства». В результате была создана система зональных машиноиспытательных станций, в том числе и Западная МИС, как изначально называлась наша станция.

При создании системы МИС преследовалось несколько целей. Во-первых, изучать передовой опыт и конструктивные особенности зарубежной техники с целью возможной ее адаптации к нашим условиям и организации собственного производства.

Во-вторых, по мере того как для производства отбирались те или иные модели, нужно было определить - на базе какого предприятия они будут выпускаться. Обычно для этого выбирали несколько заводов, которые должны были подтвердить, что способны производить такие машины с должным уровнем качества. Испытанием прототипов как раз и занимались зональные машиноиспытательные станции, а уже по итогам этих испытаний принималось решение: чья модель оказывалась наиболее удачной, то предприятие в дальнейшем и специализировалось на ее выпуске в масштабах Союза.

Наконец, третьей немаловажной функцией МИС была образовательная. Традиционно после испытаний образцы оставались на машиноиспытательных станциях и превращались, с одной стороны, в экспонаты постоянно действующих выставок, а с другой - в наглядные пособия. На этой базе проводилось обучение специалистов инженерных служб сельхозпредприятий.

Западная МИС занимала ведущие позиции в Советском Союзе. С 1948 по 1991 г. здесь было испытано около 5,5 тыс. образцов сельскохозяйственной техники.

- Как изменились функции организации после распада СССР?

- В начале 1990-х гг. перед белорусскими машиностроителями была поставлена задача: обеспечить агропромышленный комплекс сельскохозяйственной техникой соб­ственного производства, не уступающей по своим характеристикам лучшим за­рубежным аналогам. Она решается двумя способами: путем производства техники, разработанной конструкторскими организациями заводов-изготовителей, Центром по механизации НАН Беларуси, а также путем выпуска машин по документации ведущих иностранных фирм с достаточно высокой степенью локализации.

После обретения нашей страной суверенитета произошла структурная и организационная перестройка маши­ноиспытательной станции. Западная МИС была преобразована в ГУ «Белорусская МИС» и подчинена Министерству сельского хозяйства и продовольствия Рес­публики Беларусь. Сегодня основным видом деятельности нашей организации является прове­дение государственных испытаний сельскохозяйственной техники на предмет соответствия отечественным и международным стандартам, иным техниче­ским нормативным правовым актам в целях предотвращения поступления по­требителю технически несовершенной и конструктивно недоработанной техни­ки. А также - проверка соответствия сельскохозяйственной техники заявленному назначению, требованиям защиты здоровья потребителей и окружающей среды, предот­вращения причинения вреда имуществу потребителя.

Хочу подчеркнуть, что испытательный центр ГУ «Белорусская МИС» аккредитован Национальным органом по аккредитации Республики Беларусь на техническую компетентность и независимость. То есть мы не привязаны ни к какому конкретному производителю, что полностью устраняет возможность конфликта интересов при взаимодействии с разработчиками, изготовителями (поставщи­ками) и потребителями испытываемой сельскохозяйственной техники. Кроме того, мы аккредитованы как испытательный центр в рамках ЕАЭС, благодаря чему наши протоколы испытаний и сертификаты соответствия признаются во всех пяти странах-участницах Союза. Мы также имеем соглашения с органами сертификации ЕС, в соответствии с которыми наши протоколы испытаний признаются в Польше, Латвии и ряде других стран. Аналогичное соглашение действует и с Украиной.

- Какое количество сельскохозяйственной техники ежегодно проходит испытания в Беларуси? Чем отличаются разные виды испытаний - приемочные, периодические, квалификационные и т.д.?

- Начну с того, что в своей деятельности мы руководствуемся действующими государственными стандартами, в частности, СТБ 1578-2005 «Техника сельскохозяйственная. Разработка и постановка на производство». В соответствии с этим стандартом и применяются различные виды испытаний.

Так, приемочные испытания касаются прототипов новых моделей сельхозтехники. Они позволяют оценить, насколько данная конструкция позволяет осуществлять возложенные на нее функции, может ли она обеспечить выполнение тех или иных видов работ. Квалификационные испытания - это уже второй этап. Им подвергается техника, которая успешно прошла приемочные испытания и вышла на конвейер. То есть это испытания первой партии серийно выпущенных изделий с целью подтверждения их соответствия требованиям утвержденных технических условий. Далее каждые 5 лет вся производимая серийно техника должна проходить периодические испытания. Их цель - подтвердить, что ТУ соблюдаются и система организации производства по-прежнему соответствует установленным требованиям. Наконец, типовые испытания проводятся в случае внесения производителем в серийное изделие существенных технологических изменений. Отдельный вид испытаний - испытания на безопасность работающих с этими машинами людей и экологическую безопасность.

В Беларуси испытания проходит вся производимая в стране сельскохозяйственная техника, а также импортируемые в нашу страну сельскохозяйственные машины и оборудование. Ежегодно на Белорусской МИС испытывается около 200 единиц техники, так сказать, по полной программе, и еще примерно столько же - на безопасность.

- Сколько времени занимают испытания новой сельскохозяйственной техники, насколько это дорогостоящее мероприятие? И как это происходит на практике?

- В отношении машин, производимых в Республике Беларусь, ситуация следующая: испытания нового комбайна длятся примерно 1-3 года, трактора - 3-4 года, средний срок испытаний остальной техники - один агротехнический сезон.

Вначале проводится экспертиза машины, т.е. мы убеждаемся в том, что это именно та машина, которая упоминается в сопроводительной документации, и что она соответствует тому классу, в котором заявлена производителем. Сразу после этого проводятся испытания на безопасность. Здесь очень много критериев, но основные - это шум, вибрация, наличие защиты в местах крепления опасных элементов, анализ угла устойчивости, работоспособность тормозной системы, безопасность электрооборудования и др.

Далее машина направляется в сельхозорганизацию, с которой мы сотрудничаем и где есть специалисты соответствующего профиля. Там, уже в режиме реальной работы, идет проверка ее работоспособности и соответствия заявленным производителем стандартам. На данном этапе нужно ответить на несколько вопросов: качественно ли техника выполняет свои функции, надежна ли она, насколько затратной является ее эксплуатация? По итогам этой работы мы стараемся выявить все возможные недоработки - конструктивного характера, недостатки отдельных узлов и агрегатов, заводской брак, какие-то производственные проблемы, из-за которых могут возникать дефекты, и т.д. Вся эта информация оперативно направляется производителю, который по мере испытаний устраняет обнаруженные недостатки.

То есть фактически мы помогаем предприятию довести их изделие до серийного производства и потребителя в максимально сжатые сроки. Разумеется, это очень трудоемкая и сложная работа, требующая использования сложного оборудования и высочайшей квалификации сотрудников. Поэтому стоят испытания недешево: в зависимости от вида машин и оборудования - от 4 до 50 тыс. руб. Но в конечном счете это окупается, так как выпуск на рынок не доведенной до надлежащего уровня надежности техники обходится для предприятиям в значительно большие суммы, связанные с необходимостью гарантийного ремонта или замены механизмов.

- Вы упомянули, что такие испытания требуют высокой квалификации сотрудников и наличия сложного современного оборудования. Расскажите о персонале и технической оснащенности Вашей организации.

- Общая численность работников в ГУ «Белорусская МИС» - около 180 человек. Однако основа, на которой базируется наша работа - это инженеры-испытатели. Кроме того, у нас есть специализированные лаборатории, где занимаются только измерениями - в первую очередь, лаборатория безопасности, а также лаборатория оценки функциональных показателей. Метрологическим обеспечением занимается отдел главного метролога, в котором имеется собственная калибровочная лаборатория. Понятно, что такие работники, образно говоря, - штучный товар, поэтому для нас очень важно обеспечить безболезненный процесс смены поколений, когда наставники могут передавать свой опыт молодежи. До сих пор, в том числе благодаря работе предыдущих руководителей нашей организации, у нас не было провалов в кадровом вопросе.

Оборудование, которое используется в нашей работе (испытательные стенды, измерительные приборы и др.), тоже по-своему уникально. Ведь каждый наш параметр должен быть измерен поверенным метрологически аттестованным прибором! Мы очень плотно работаем с Белорусским государственным институтом метрологии (БелГИМ), и благодаря этому сотрудничеству нами был создан республиканский эталон единицы измерения «расход топлива». Сейчас он находится у нас, на Белорусской МИС, и здесь поверяются все счетчики расхода топлива, в том числе наших партнеров из БелНИИТ «Транстехника», Института машиностроения и других организаций. Это совместная работа, и я хочу сказать, что такие дорогостоящие узкоспециализированные проекты лучше всего реализовывать силами всех заинтересованных сторон, включая производителей сельскохозяйственной и автомобильной техники. В качестве примера можно привести опрокидывающий стенд для определения угла поперечной устойчивости. Это тоже уникальное оборудование - 24-метровая платформа грузоподъемностью 120 т. Ее создали наши коллеги из Института машиностроения и разместили у нас. Теперь мы испытываем на этом стенде сельскохозяйственную машины, а Институт машиностроения - автомобили, автобусы, троллейбусы, военную технику…

Поэтому сегодня мы тесно сотрудничаем как научными и государственными учреждениями, так и с испытательными центрами крупнейших белорусских производителей: Минского тракторного завода, предприятия «Амкодор», завода «Гомсельмаш» и др. От такого взаимодействия все только выигрывают.

Николай ЗАГОРСКИЙ

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