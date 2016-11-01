Секреты мастерства

Поставский молочный завод практически с нуля наладил производство сыра и всего за три года стал одним из лидеров отрасли. Хотя заниматься сыроделием в Поставах начали еще в 1995 г., по-настоящему на рынок твердых сыров местный молочный завод вышел в 2013 г. - сразу после масштабной модернизации. Поставских сыроделов не смутило, что к тому моменту рынок был уже насыщен и поделен между несколькими крупными производителями.

Георгий Костень, директор ОАО «Поставский молочный завод»

И они оказались правы: сегодня удельный вес сыров в общем объеме производства предприятия составляет 75% причем, большинство этой продукции поставляется на экспорт, а оставшаяся часть успешно реализуется в Беларуси.

От идеи - к производству

Идея создания в Поставах крупного производства сыров принадлежит Ивану Юхно, который возглавил молочный завод в 2004 г. До этого на предприятии функционировал небольшой сыродельный цех, выпускавший наиболее распространенные виды полутвердых сыров, при этом использовался преимущественно ручной труд. В 2010 г. началось проектирование нового производства, а через год - строительные работы. 21 августа 2013 г. на новом производстве, оснащенном оборудованием чешской компании VPS, был изготовлен первый «настоящий» сыр, а уже через два месяца производство вышло на проектную мощность - 20 т в сутки. Случай - крайне редкий в любой отрасли, а тем более в сыроварении, где отладка оборудования и подготовка персонала зачастую длятся годами!

Нынешний директор ОАО «Поставский молочный завод» Георгий Костень принимал в этой работе непосредственное уча­стие - тогда еще в качестве главного инженера. Именно на его плечи легла работа по контролю за монтажом и наладкой оборудования, освоению технологических процессов, обучению сотрудников. Кстати, основной костяк коллектива нового цеха составили не «варяги», а местные сыроделы.

«Чешская производственная линия оказалась современной и удачной - с высокой степенью механизации, автоматизации и хорошим запасом надежности, - говорит Георгий Костень. - Если на старом оборудовании 9 человек за смену выпускали 1 т сыра, то новое производство, где занято 14 человек, позволяет изготавливать за тот же период времени 10 т. То есть при увеличении количества работающих в 1,5 раза объем производства вырос в 10 раз!»

Рецепт «правильного» сыра

Сегодня в Поставах выпускают около 20 видов твердых сыров. Лидеры продаж - «Пармезан Гранд», «Грюер», «Российский традиционный», «Голландский премиум», «Пошехонский особый». «Фирменным» сыром предприятия является «Тызенгауз». Он назван в честь графского рода Тызенгаузов, представители которого активно благоустраивали город, приглашали в Поставы италь­янских мастеров, открывали новые производства. У этого сыра - специфический сладковатый вкус и он «глазастый», что делает его особенно привлекательным для покупателей.

А уже в этом году на заводе прошли пробные варки совершенно нового сыра «Вильно». По словам директора предприятия, на этот раз поставским сыроделам удалось максимально приблизиться к международным стандартам. По своим потребительским качествам сыр «Вильно» будет по-настоящему элитным. Он созревает полгода, причем не в пленке, а в специальном латексном покрытии. Для его производства будет использоваться только самое качественное молоко, а также лучшие закваски и специальные ферменты, которые позволяют получить великолепный вкус.

Следует отметить, что на предприятии вообще очень щепетильно относятся к качеству сырья, которое используется при изготовлении сыров - прежде всего, никаких синтетических добавок и ароматизаторов! И, разумеется, только лучшее молоко сорта «экстра». Благодаря этому, поставские сыры отличает тот самый превосходный вкус, который так ценят потребители.

«На качество молока, которое используется в производстве сыров, влияет масса факторов, - рассказывает Георгий Костень. - Это и сезонность, и корма, которые используют сельхозпроизводители, и здоровье животных… Поэтому мы постоянно работаем с нашими поставщиками: выезжаем в хозяйства, следим за соблюдением санитарных и ветеринарных норм, проводим исследования молока на сыропригодность. Иногда даже приходится сортировать стадо, чтобы в него не попали больные животные, для лечения которых используются антибиотики. Кстати, благодаря гос­программе по строительству новых молочно-товарных ферм, качество молока в Беларуси заметно повысилось. Как правило, новые фермы автоматизированы, животные там находятся на стойловом содержании, их кормят качественными кормами».

Но сырье - это только половина дела при изготовлении сыра. Не менее важно соблюдение технологической дисциплины по всей цепочке производственного процесса. Благодаря современному оборудованию, практически все техпроцессы - отделение сыворотки, сгущение, нормализация и сепарирование - осуществляются в автоматическом режиме, что исключает возможность технологических отклонений и гарантирует стабильно высокое качество продукции. Постоянные покупатели знают, что заявки следует направлять на завод не менее чем за два месяца, поскольку для созревания сыра нужно время. Например, голландский сыр созревает около 45 сут, классический «Российский» - 60, а премиальные сыры - от 90 до 180 сут. Жертвовать качеством в ущерб своей репутации предприятие не собирается.

В приоритете - качество

Кроме сыров под уже хорошо известным потребителю брендом «Поставы городок» предприятие производит весь «классический» ассортимент цельномолочной продукции. В сутки ее здесь выпускается порядка 60 т. Важными статьями продаж являются также масло, сыворотка и заменители цельного молока для телят.

65% продукции Поставского молочного завода поставляется на экспорт - в основном в Российскую Федерацию. Еще одним перспективным рынком является Казахстан, куда уже сделаны первые отгрузки. В Беларуси основной объем продаж приходится на торговые сети («Корона», «Евроопт», «Виталюр», «Бигз», «Грин», «Соседи» и др.), с которыми предприятие старается выстраивать долгосрочные партнерские отношения. Собственные торговые точки функционируют в Минске и Поставах.

Изучение спроса показало, что потребители все чаще предпочитают покупать фасованную продукцию. Для производителя это тоже выгодно, поскольку такой товар имеет устойчивый спрос и обеспечивает большую добавленную стоимость. Поэтому в ближайших планах предприятия - приобретение нового оборудования по нарезке и упаковке сыра. Параллельно будут модернизироваться действующие производственные мощности с целью наладить выпуск насыпных сыров не только в круглых, но и в квадратных формах - опять же для удобства их нарезки и фасовки. Наконец, время диктует необходимость расширения цельномолочного производства, где планируется, кроме прочего, возродить производство творожной продукции.

Возвращаясь к вопросу качества, можно добавить, что еще в начале 2000-х завод внедрил систему менеджмента качества ИСО-9001-2001, а в 2005 г. - систему управления безопасностью и качеством продукции (НАССР). Наконец, в конце прошлого года продукция предприятия получила право использовать на маркировке знак «Натуральный продукт».

«Высокое качество - лучшая реклама и двигатель продаж для любого бренда, - уверен Георгий Костень. - Цена, конечно, тоже важный аргумент, но потребитель, скорее, все-таки будет покупать не то, что дешевле, а то, что вкуснее».

Николай ЗАГОРСКИЙ

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