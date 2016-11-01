Как обеспечить «подушку безопасности»

В республиканском смотре-конкурсе по содержанию и техническому состоянию жилищного фонда по итогам 2015 г. Ивацевичское ЖКХ заняло 1-е место в своей группе. С хорошими производственными показателями коллектив завершает и нынешний год. О секретах стабильных успехов мы попросили рассказать Александра КИСЕЛЯ, который уже 8 лет руководит одним из успешных предприятий отрасли Брестской области.

Александр КИСЕЛЬ, генеральный директор ГУПП «Ивацевичское ЖКХ»

Справка «Директора» ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» было создано в 1945 г. Сегодня многоотраслевое предприятие эксплуатирует жилищно-коммунальные объекты и предоставляет широкий комплекс жилищно-коммунальных услуг населению и юридическим лицам г. Ивацевичи, Коссово, г.п. Телеханы и сельских населенных пунктов района (обслуживаемая площадь - 3 тыс. кв. км). В состав предприятия входят: филиал «Телеханский», цех котельного хозяйства (Вольковский УКХ, Коссовский УКХ, Ивацевичский УКХ), участок водоснабжения и водоотведения, аккредитованная производственная лаборатория, 4 специализированных участка, аварийно-диспетчерская служба; гостиницы, бани, общежития, кладбища и другие объекты.

Передовики по праву

Высокое звание ко многому обязывает. Ведь мало завоевать передовые позиции, надо еще и удержать их, доказав, что успех был неслучайным. Следует отдать должное коллективу, специалистам и руководителям Ивацевичского ЖКХ. В непростых экономических условиях они сумели перестроиться, организовав четкую работу всех структурных подразделений. И пользуются почетом и уважением у населения района, что весьма непросто для работников ЖКХ, особенно в сельской местности.

«Наша основная задача - качественное оказание жилищно-коммунальных услуг и снижение затрат и себестоимости услуг на единицу продукции», - отметил генеральный директор ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» Александр КИСЕЛЬ. Крепкий хозяйственник, опытный руководитель с более чем 20-летним стажем, он приехал на Брестчину после окончания Белорусской сельскохозяйственной академии в 1982 г. Трудовой путь начинал заместителем директора совхоза, затем перешел в систему ЖКХ руководителем предприятия, где трудится и поныне.

Работать с рентабельностью

По мнению директора, сегодня вполне можно обеспечивать прибыльную работу и в такой, как принято считать, традиционно убыточной сфере как ЖКХ. Чтобы выйти на самоокупаемость и нормально работать самостоятельно, деньги надо зарабатывать. Поэтому стараются развиваться за счет собственных производств, оказания платных услуг. Хозяйский, рачительный подход стабильно обеспечивает рентабельность около 3%, которая и позволяет поддерживать «подушку безо­пасности» предприятия в непростых экономических условиях.

Коллектив Ивацевичского ЖКХ прилагает все усилия для выполнения установленных показателей экономического развития. За 9 месяцев 2016 г. выручка от реализации продукции, работ и услуг составила 107,8 млрд руб. (неденоминированных), или 160,2 млн в расчете на одного работника. Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых условиях - 15,1% (при плане 15%). Соотношение темпа роста производительности труда к темпу роста зарплаты - 1,08. Прибыль от производственно-хозяйственной деятельности - 1,9 млрд. Среднемесячная зарплата на предприятии - 511 рубл. (деноминированных).

За последние годы проведены серьезная модернизация, техническое переоснащение производства, значительно укрепилась материально-техническая база Ивацевичского ЖКХ. Компьютеризованы многие рабочие места. Оптимизация численности работников почти на треть позволила сэкономить значительные топливно-энергетические и финансовые ресурсы.

«В техническое перевооружение и модернизацию только за последнюю пятилетку вложены десятки миллиардов рублей. Конечно, это очень затратное, но нужное дело, - отметил Александр Иванович. - Так, введены в строй очистные сооружения с полной биологической очисткой, станция обезжелезивания воды в г. Коссово и др. Ведется активная тепловая реабилитация жилфонда».

Зима спросит строго

Отопительный сезон в Ивацевичском ЖКХ встретили во всеоружии, несмотря на довольно мягкую прошлую зиму. Сегодня из 55 котельных предприятия 13 работают в автоматическом режиме. Доля местных видов топлива в сельской местности достигает 37%, и это не предел. Например, в качестве топлива на ряде котельных несколько лет с успехом используются стержни кукурузных початков, что позволяет сэкономить за год более 4 тыс. куб. м дров.

Ежегодно на теплотрассах района производится замена старых изношенных труб более современными - предизолированными (ПИ-трубы), доля которых сегодня уже превышает 80%. Это дает возможность намного снизить потери тепла. Также значительную экономию ресурсов обеспечили внедрение пластинчатых теплообменников на центральных теплопунктах райцентра, замена старых котлов и насосного оборудования на водозаборах, в котельных.

Важность проведения мероприятий по энергосбережению в Ивацевичском ЖКХ понимают все: от генерального директора до сантехника. Так, в 2015 г. экономия топливно-энергетических ресурсов составила более 1 530 т условного топлива, или 400 тыс. руб.

Справка «Директора» ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» оказывает следующие виды платных услуг: - изготовление и установка окон и дверей из ПВХ профиля; - услуги цеха деревообработки (изготовление погонажных столярных изделий, половой доски, вагонки, дверных и оконных блоков, беседок для отдыха и т.д.); - транспортные услуги (автомобили МАЗ-ЮТ самосвал, МАЗ-20Т с полуприцепом бортовым, ГАЗ, УАЗ, Урал-375 лесовоз с гидроманипулятором, тракторы, в т.ч. с гидроманипулятором и лесовозной тележкой, автовышки, погрузчик и экскаватор); - прокладка водопроводных и канализационных сетей, ремонт внутренних сантехнических устройств, инженерных сетей и др.

Качество и комфорт гарантированы

Ивацевичи всегда приятно радуют чистотой и порядком, обилием зелени в весенне-летний период. Основная заслуга в этом, конечно же, принадлежит работникам ЖКХ. Сейчас предприятие обслуживает 292 жилых дома общей площадью 293,4 тыс. кв. м и их придомовые территории.

«Наш принцип - город без окраин. Люди должны чувствовать себя комфортно на работе и в быту, поэтому стараемся оказывать полный комплекс услуг в городах, поселках и сельской местности», - подчеркнул А.Кисель.

Планами на 2016 г. предусмотрены работы по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда на сумму почти 5 млрд руб. (неденоминированных). Работы выполняются собственными силами, без привлечения подрядных организаций, что позволяет увеличить их объем за счет экономии средств. В райцентре налажен раздельный сбор мусора, на новом полигоне устанавливается современное оборудование по сортировке, утилизации и переработке отходов. В результате работы с населением коммунальники смогли наладить раздельный сбор твердых бытовых отходов, доля которого сегодня превышает 55%. Это дает возможность направить усилия на выполнение плана по поставке для республиканских нужд отходов бумаги, картона и стекла.

Как считает генеральный директор, конкуренция в отрасли ЖКХ со стороны частного сектора появится не скоро. В условиях жесткого регулирования государством тарифов на ЖКУ больших дивидендов не заработаешь, особенно на селе. Потенциальные конкуренты коммунальников понимают, насколько это сложный и ответственный участок работы.

Новые возможности руководство предприятия связывает с предстоящим вводом в строй Белорусской АЭС, что позволит эффективно модернизировать ряд котельных и снизить затраты на выработку тепловой энергии.

Борис АЛЕКСЕЕВ

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