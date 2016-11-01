Здоровая экономика - здоровые банки

Стресс-тестирование банковской системы показало, что в целом она работает стабильно, однако состояние дел в ключевых отраслях национальной экономики может оказывать непосредственное влияние на устойчивость работы банков.

Устойчивое функционирование банковской системы является важным фактором экономического развития любой страны. Возникновение проблем в финансовой системе провоцирует негативные тенденции в других экономических секторах. Ярким примером этого утверждения является мировой финансовый кризис 2007-2008 гг., который постепенно трансформировался в мировой экономический кризис. Поэтому национальные правительства ряда стран пересмотрели подходы к определению обязательных нормативов для банков.

Республика Беларусь - не исключение. Национальный банк проводит постоянный анализ результатов функционирования банковской системы, идет работа над совершенствованием финансового законодательства. Этот процесс необходим для адаптации нормативных актов к современным реалиям.

Одной из мер по обеспечению устойчивости банковского сектора является оценка рисков посредством стресс-тестирования. Данная методика подразумевает анализ работы банка при возрастании негативных рисков в результате гипотетического возникновения определенных неблагоприятных факторов.

Большинство кредитных организаций самостоятельно проводят стресс-тестирование. Чаще всего при этом оценивается подверженность банка основным рискам - таким как процентный и валютный риски, риск ликвидности и кредитный риск. В свою очередь центральные банки большинства стран проводят стресс-тестирование всей банковской системы на подверженность наиболее распространенным рискам. В данном случае оценивается состояние не каждого финансового института в отдельности, а анализируется работа всей банковской системы в случае реализации негативных сценариев.

С целью определения потенциальных угроз для конкретных кредитных структур центральные банки выступают инициаторами индивидуального стресс-тестирования по единому сценарию для всех (или определенной доли) банков страны. В данном случае рассматривается устойчивость каждого отдельного банка. Так, например, на Украине в 2014 г. было проведено стресс-тестирование 35 крупнейших банков. По результатам исследования оказалось, что 18 банковских структур нуждаются в докапитализации. В странах Европейского союза за 2013-2014 гг. было оценено качество активов 83 самых крупных банков.

В июле 2016 г. в нашей стране была завершена оценка качества активов (далее - ОКА) 9 крупнейших банков, доля активов которых в банковской системе составляет более 90%. Причем особое внимание при стресс-тестировании было уделено кредитному риску. Необходимость именно такого анализа продиктована ухудшением ситуации с активами банков. Дело в том, что с начала года в банковской системе наблюдался быстрый рост проблемных активов. Их доля в общем объеме активов банков увеличилось с 6,83% на 1 января 2016 г. до 13,41% на 1 июля 2016 г.

При этом доля населения в совокупном объеме проблемных активов составила менее 1,3%, а основная часть плохих активов сформировалась вследствие предоставления кредитов юридическим лицам. Это стало результатом ухудшения финансового состояния предприятий, в том числе - увеличения доли убыточных организаций. У ряда субъектов хозяйствования возникли трудности со своевременным погашением кредитов, что и привело к ухудшению показателей банковской статистики.

Доля проблемных активов в общем объеме активов банков, %

Источник: данные Национального банка Республики Беларусь.

ОКА позволила оценить возможность конкретных банков противостоять дальнейшему усилению негативных тенденций. Необходимо подчеркнуть, что стресс-тестирование проводилось по международной методике, а для контроля правильности оценки были привлечены международные аудиторские организации.

В результате исследования выявлено, что 6 банков (ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «БанкБелВЭБ», ОАО «АСБ Беларусбанк», «Приорбанк» ОАО, ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)», ОАО «Белгазпромбанк») обладают достаточным размером капитала при реализации негативных сценариев. В то же время 3 банка (ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк» и ЗАО «Альфа-Банк») имеют потенциально низкий уровень достаточности капитала для стабильной работы в случае ухудшения ситуации с кредитным портфелем.

Следует подчеркнуть, что данный анализ свидетельствует не о плохом состоянии конкретных банков на данный момент, а о возможном возникновении проблем в будущем при реализации негативных сценариев. Таким образом, стресс-тестирование является предупредительной мерой и направлено на выявление потенциально негативных факторов и их нивелирование.

Анастасия ЛУЗГИНА, кандидат экономических наук, Центр экономических исследований «БЕРОК»

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