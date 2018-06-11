Благотворительный проект «ДЕТИ – НОМЕР ОДИН»

Стартовал благотворительный проект "ДЕТИ – НОМЕР ОДИН" в поддержку одарённых детей от 12 до 16 лет.

В 2018г. в проекте принимают участие исполнители инструментальной музыки.

Победителю проекта присуждается денежная премия от агентства Expert Event и ценные подарки от генерального партнера проекта - компании Royal Sky, а именно:

- 1 месяц индивидуального изучения английского языка с носителем;

- 20% скидка на каникулы в детских лагерях Cambridge Edication Group;

- Скидка 50% на услуги по подбору учебного заведения за рубежом.

До 20 июня организаторы проекта "ДЕТИ – НОМЕР ОДИН" собирают видеозаявки с выступлениями юных дарований.

Победитель будет приглашен на торжественную церемонию награждения победителей премии «Номер один» вместе с представителями бизнеса, артистами и СМИ.

Организаторы готовы предоставить финансовую и консультативную поддержку талантливым детям с целью поощрения лидерских качеств и стремления к совершенству и самореализации, ведь на приобретение инструментов, на подготовку и участие в международных конкурсах уходит много сил и средств.

Мы восхищаемся достижениями участников и победителей проекта премии «Номер один» и всех призываем увидеть и поддерживать прекрасное в себе, в окружении и, конечно, в детях!

Подробная информация по телефону + 375 29 606-70-80 и на сайте проекта «ДЕТИ – НОМЕР ОДИН»

