Почему в Украине никак не заработает Экспортно-кредитное агентство

Агентство по поддержке кредитования экспорта, или Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) может запустится уже в 2019 г. Однако в полноценную работу ЭКА в 2019-м не верят ни экономисты, ни бизнес-сообщество. Главная причина – недостаточное финансирование, пишет СЕГОДНЯ.ua.

«Его могут сделать в этом году, но денег не будет. Оно будет решать оргмоменты, [выдавать] рекомендации, методички. Но нужны деньги», – говорит доктор экономический наук, профессор Александр Шнырков.

Как известно, уставный капитал агентства – 200 млн гривен, в проекте госбюджета на 2019 г. под него прописано меньше 80 млн гривен. Такое финансирование не позволит оказать полноценную поддержку экспортерам.

«В том виде, в котором ЭКА сейчас планируется быть запущенным (его капитализация, другие структурные слабости) – оно будет иметь мало возможностей для маневрирования. Скорее всего, экспортные кредиты не будут достаточно дешевыми, а структура сконцентрируется больше на страховании рисков и предоставлении гарантий», – комментируют в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).

Агентства, поддерживающие экспортеров, существуют во всех развитых странах и действительно помогают нарастить экспорт, поясняют специалисты.

«Страхование экспортных кредитов от коммерческих и некоммерческих рисков – чрезвычайно выгодно и бизнесу, и государству. Это позволит диверсифицировать экспортные рынки (проще говоря – выйти туда, куда раньше боялись), увеличить долю малого и среднего бизнеса во внешней торговли. Так, в Германии национальное агентство Euler Hermes обеспечивает 12% роста экспорта ежегодно... В мире один доллар, который в среднем тратят на бюджет агентства, дает около 302 долларов прироста экспорта», – говорят в УСПП.

Каждая страна по-своему решает, где брать средства на выдачу льготных кредитов (с процентной ставкой ниже рыночной), на то, чтобы покрывать проценты по кредиту.

«Существуют три уровня страхования экспортных кредитов. Полностью частная – обычная страховочная схема, страхуют частные компании. В отдельных странах государство предоставляет государственные средства. Также есть смешанный вариант», – говорит Александр Шнырков.

Украинским экспортерам полностью положиться на государство не выйдет, считает он.

«У государства денег нет. Это может быть только частные или государственно – частные [средства]. Компании могут страховать, но процент будет большой…Лучше когда частные компании страхуют, но разницу погашает государство», – говорит экономист.

Впрочем, запустить агентство в любом виде нужно как можно скорее, затем – и постепенно расширять его возможности, считают в УСПП.

Напомним, профильный закон Верховная рада утвердила еще в конце 2016 г. В 2018 г. Кабмин утвердил необходимые учредительные документы. Запустить ЭКА планировали еще в 2018 г., однако этого не произошло.

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что агентство будет заниматься страхованием, перестрахованием и предоставлением гарантий по договорам, обеспечивающим развитие экспорта. Оно также будет участвовать в выполнении программ частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам и предоставлять консультации экспортерам.

Источник: СЕГОДНЯ.ua