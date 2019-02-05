Главы центробанков обсудили твининг-проект

Вопросы сотрудничества центральных банков Беларуси и Литвы обсуждены на встрече в Друскининкае во время рабочего визита в Литву делегации Нацбанка.

В ходе переговоров стороны во главе с Председателем Правления Нацбанка Беларуси Павлом Каллауром и Председателем Банка Литвы Витасом Василяускасом обсудили экономические и финансовые события в двух странах, особенности реализации денежно-кредитной политики центральными банками и перспективные направления сотрудничества между ними. Также были рассмотрены вопросы, связанные с опытом Литвы в части регулирования деятельности компаний, оказывающих финансовые услуги на цифровых платформах (финтех-компании).

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями о ходе реализации твининг-проекта Европейского союза «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь». Проект реализуется консорциумом банков: Немецким Федеральным банком, Национальным банком Польши и Банком Литвы.

Справочно: Твининг – инструмент Европейского союза, направленный на поддержку прямого взаимодействия между государственными органами стран ЕС и стран-партнеров или бенефициаров. Твининг-проекты предполагают совместное использование экспертного потенциала органов государственного управления стран ЕС и стран-бенефициаров в целях достижения конкретно оговоренных обязательных практических результатов посредством реализации мероприятий на основе равноправного сотрудничества. Начиная с 2004 года данный инструмент стал доступен для ряда стран южного и восточного соседства ЕС. Страны европейского соседства к востоку от ЕС: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина.

Источник: Национальный банк Беларуси (http://www.nbrb.by)