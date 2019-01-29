В регионах Литвы создано рабочих мест больше, чем в столице

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что в регионах увеличивается количество рабочих мест и инвесторов.

Глава правительства рассказал, что лично посетил треть муниципалитетов страны и с уверенностью может говорить, что в прошлом году в регионах было создано больше рабочих мест, чем в Вильнюсе, пишет Sputnik Литва.

«Это свидетельствует об инициативности и успешной деятельности мэров», — цитирует слова Сквернялиса пресс-служба кабмина.

В ведомстве подчеркнули, что правительство поощряет участие инвесторов в партнерских проектах. По словам премьера, большая часть партнерских программ связаны с местными самоуправлениями. Были заключены соглашения в сферах спорта, туризма, управления отходами, отопления и других областях.

Если центральные власти реализуют всего четыре партнерских соглашения, то 28 самоуправлений имеют 44 контракта, заявили в кабмине.

Сквернялис также отметил, что одна из важнейших целей этого правительства — помощь регионам Литвы путем поощрения и привлечения инвестиций в промышленность, которые позволят создать больше рабочих мест.

В конце прошлого года литовские власти пообещали создать 26 тысяч рабочих мест до 2025 года. При этом премьер заявил, что это будет возможно благодаря проводимым реформам.

В апреле 2018 г. в республике инициировали структурные реформы, которые, по мнению руководства, должны увеличить доходы населения и снизить уровень бедности. Однако многие политики и эксперты критиковали изменения в сферах налогов, здравоохранения, образования, пенсий, инноваций и борьбы с теневой экономикой. Некоторые высказывали мнение, что реформы могут подтолкнуть население Литвы к эмиграции.

Источник: Sputnik Литва