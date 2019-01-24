Литва: ненадежных налогоплательщиков – в «черный список»

Государственная налоговая инспекция (VMI) Литвы начала регистрировать правонарушения физических и юридических лиц, которые не платят налоги, нелегально нанимают на работу сотрудников, а также получают административные взыскания, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на LRT.

Список ненадежных налогоплательщиков начали составлять в этом году. Он будет публичным. В первую очередь в списке могут оказаться те, кто имеют штраф в размере 1500 евро или неучтенный доход в размере 15 тысяч евро.

«Оглашение — это предоставление информации об этом человеке другим людям. Клиентам, контрагентам, конкурентам, бизнес-партнерам <…>. И хотела бы проинформировать, что летом мы начнем предоставлять еще больше публичных данных», — сказала директор юридического департамента VMI Раса Вирвилене.

Граждане республики и предприятия, вошедшие в «черный список», не смогут участвовать в госзакупках. Кроме того, они могут потерять статус бенефециара. Также, согласно VMI, желательно, чтобы ненадежным налогоплательщикам банковские кредиты обходились дороже.

Бизнес называет список «доской позора», которая может серьезно навредить тем, кто нечаянно ошибся, в то время как эксперты утверждают, что попасть в этот лист по ошибке невозможно.

Источник: Sputnik Литва