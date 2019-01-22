Польша: острый дефицит работников

В Польше опубликован новый «Профессиональный барометр». Из ежегодного «Барометра» следует, что у соседей вырос спрос на все профессии.

В 2016 г. дефицитными считались 19 профессий, на нынешний год – 31. И если три года назад в стране еще существовали регионы, где вакансий не хватало, то теперь почти везде их больше, чем соискателей. Какие работники особенно нужны?

В Польше большой дефицит на строительном рынке. Нужны бетонщики и арматурщики, асфальтоукладчики, плотники и столяры, кровельщики и жестянщики, слесари-монтажники, каменщики и штукатуры, операторы и механики землеройной техники, отдельщики и собственно строители.

В производственной сфере не хватает операторов станков, деревообрабатывающих и столярных рабочих, сварщиков, слесарей, электриков, электромехаников и электромонтеров, портных и швейных рабочих.

В транспортной сфере нужны водители автобусов и грузовиков массой свыше 3.5 тонн.

В сфере общественного питания востребованы шеф-повара, повара, кондитеры и пекари. Еще нужны врачи – медсестры, врачи и акушеры. В сфере услуг дефицит на парикмахеров и косметологов. В финансовой сфере нужны бухгалтеры, притом по всем специализациям.

Напомним, минимальная зарплата в Польше составляет около 380 евро «на руки». Средняя же в 2018 г. составила около 800 евро после уплаты налогов. А польское правительство с прошлого года упростило трудоустройство для белорусов.

Источник: «Салідарнасць»