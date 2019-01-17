В Лондоне рассказали как государство и бизнес реконструируют М-10

В штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития, находящейся в Лондоне, состоялась инвестиционная конференция (роуд-шоу), посвященная презентации первого пилотного проекта государственно-частного партнерства по реконструкции участка дороги М-10, а также Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».

С обзором макроэкономической ситуации, стратегических целей и инвестиционного климата нашей страны на конференции выступил министр экономики Дмитрий Крутой. Он заявил, что сегодня Беларусь максимально открыта для инвесторов и реализует политику стимулирования частных инвестиций. Глава ведомства подробно остановился на преференциальных режимах инвестирования в Беларусь: создание компаний в сельской местности и малых городах, свободные экономические зоны, Индустриальный парк «Великий камень», Парк высоких технологий, заключение инвестиционного договора с Республикой Беларусь. Отдельное внимание Дмитрий Крутой уделил вопросам развития инфраструктуры в нашей стране. Он подчеркнул, что основная цель в проводимой по данному направлению работе – это обеспечение высокого уровня услуг для населения и функционирования бизнеса. Для достижения данной цели Правительством Беларуси ведется активная работа по внедрению альтернативных механизмов финансирования, таких как государственно-частное партнерство.

Также на конференции выступили министр финансов Максим Ермолович, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко и заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц. Они представили обзор бюджетной и денежно-кредитной политики Беларуси, состояния и перспектив развития инфраструктуры транспортного сектора.

Отдельная панель была посвящена презентации первого пилотного проекта ГЧП по реконструкции участка автомобильной дороги М-10, которую открыл министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Консультанты проекта со стороны ЕБРР подробно представили технические, правовые и финансовые особенности реализации проекта.

Справочно: Государственно-частное-партнерство (ГЧП) – это модель сотрудничества государства и бизнеса, которая позволяет реализовать важные социальные проекты с помощью инноваций, капитала и ресурсов частного бизнеса, без перегрузки бюджета. В самом общем виде, контракт ГЧП предполагает, что частный партнер создает и в течение оговоренного контрактом срока (обычно 10-20 лет) обслуживает инфраструктурный объект, при этом возврат вложенных инвестиций может быть обеспечен за счет платы пользователей либо бюджета, либо сочетания этих двух источников. По истечении срока контракта актив, как правило, переходит в собственность государства (муниципалитета).

В 2018 г. Межведомственный инфраструктурный координационный совет одобрил первый пилотный проект ГЧП «Реконструкция автомобильной дороги М-10: граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, км 109,9 – км 195,15», инициатором которого выступает Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Реализация проекта М-10 осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 ноября 2018 г. № 461, которым установлены условия реализации проекта. Государственным партнером выступит Министерство транспорта и коммуникаций. Частный партнер, определяемый по результатам конкурса, будет отвечать за проектирование, реконструкцию (в течение 2 лет), финансирование, содержание и техническое обслуживание (в течение 18 лет) участков автодороги М-10.

Источник: Министерство экономики