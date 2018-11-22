Доля пессимистов среди российских финдиректоров достигла рекордного уровня

Доля пессимистов среди работающих в России финансовых директоров достигла максимума с 2015 года. Наибольшее негативное влияние на бизнес, по мнению опрошенных Deloitte финансистов, окажет рост НДС до 20%, второе место — у санкций.

Ожидания финансовых директоров в России относительно перспектив развития их компаний достигли рекордного уровня пессимизма с начала 2015 г., следует из опроса, проведенного международной аудиторско-консалтинговой компанией Deloitte во втором полугодии 2018 г.

Deloitte опрашивает финансовых директоров работающих в России компаний (из ключевых отраслей экономики с разным масштабом бизнеса) с периодичностью раз в полгода. Первое исследование было проведено в первом полугодии 2015 г. В последнем опросе приняли участие 80 финансовых директоров: 55% респондентов работают в российских компаниях, 45% — в иностранных, но имеющих локализованный бизнес. В ходе опроса финансовые директора оценивали перспективы своих компаний и сравнивали их с теми, что наблюдались полгода назад.

Доля пессимистов среди финдиректоров за последние полгода увеличилась почти в четыре раза и достигла 37% — рекордного показателя за все время исследований Deloitte. Предыдущий максимум 30% был зафиксирован в первом полугодии 2016 г. Больше всего пессимистов — в производственном секторе (доля 50%, рост в пять раз), в компаниях с выручкой до RUB 5 млрд и с численностью сотрудников до 100 человек. Финдиректора российских компаний в целом более пессимистичны, чем иностранные, работающие в России. К оптимистичным оценкам выше среднего склонны представители телекоммуникаций, медиа и технологий, а также компании с выручкой от RUB5 млрд до 25 млрд.

Доля пессимистов в нынешнем опросе впервые оказалась больше, чем доля оптимистов (31%) и выразителей нейтральных ожиданий (32%). В предыдущих опросах преобладали нейтральные оценки, а в 2017 году было больше всего оптимистов. Но в первом полугодии 2018 года оптимистичные оценки (36%) уступили первое место нейтральным (55%).

В ходе опроса финансовым директорам впервые был задан вопрос, как они оценивают предстоящее в 2019 году повышение ставки НДС с 18 до 20%. Согласно ответам 80% респондентов, именно это событие окажет наиболее негативное воздействие на бизнес их компаний. На втором месте по негативному влиянию идут антироссийские санкции — этот фактор считают значимым представители 70% компаний.

Топ-3 основных рисков, оказывающих наибольшее влияние на бизнес, по мнению финансовых директоров, выглядит следующим образом:

- снижение внутреннего спроса;

- стагнация в российской экономике;

- ослабление курса рубля.

Риск снижения внутреннего спроса волнует представителей крупного бизнеса больше всего. Это связано с такими последними событиями, как увеличение ставки НДС, повышение пенсионного возраста, введение торгового эмбарго, и их возможным влиянием на потребителей, написали авторы исследования. Опасения ослабления курса рубля появились в списке ключевых рисков, волнующих финансовых директоров, после более чем годичного перерыва (последний раз в топ он попадал в первом полугодии 2017 г., заняв первое место).

Источник: РБК