Магазинам Италии могут запретить торговать по воскресеньям

Большинство торговых точек в Италии может перейти на шестидневный рабочий режим – вице-премьер и министр труда страны Луиджи ди Майо считает, что торговля по воскресеньям «разрушает итальянские семьи», поэтому ее следует ограничить, пишет «Сегодня» со ссылкой на The Local.

«Мы вновь должны перейти к регулированию времени закрытия и открытия магазинов», – сказал министр. В то же время он предлагает не закрывать все магазины, оставив около четверти из них. При этом, по идее министра труда, по воскресеньям магазины будут работать по принципу ротации (то есть примерно раз в месяц).

Не обойдет эта участь и крупнейшие магазины, но только в праздники.

Исключениями станут лишь магазины для туристов и декабрьская пора предрождественских распродаж.

Однако, несмотря на уверения министра в том, что его предложение окажет положительное влияние на работников сферы торговли, последние уверены, что это приведет лишь к одному итогу – массовым увольнениям.