Ханойская торговая корпорации ищет партнеров в Беларуси

Национальный центр маркетинга МИД Беларуси приглашает отечественные предприятия обсудить перспективы сотрудничества с руководителями Ханойской торговой корпорации HAPRO CPB. Делегация вьетнамской корпорации посетит нашу страну в целях поиска стратегических партнеров для развития бизнеса в области торговли.

Особый интерес представители Ханойской торговой корпорации проявляют к белорусским торговым сетям, производителям и импортерам сельскохозяйственной продукции и продуктов ее первичной переработки. HAPRO заинтересована в развитии долгосрочных проектов по продвижению белорусской продукции на вьетнамский рынок.

Как сообщила Ирина Савченко, пресс-секретарь Национального центра маркетинга МИД Беларуси, встреча с руководителями HAPRO CPB состоится 14 сентября в Национальном центре маркетинга МИД. Для участия в мероприятии на бесплатной основе приглашаются руководители белорусских предприятий, заинтересованные в расширении рынков сбыта своей продукции.

Справочно

HAPRO – крупная государственная корпорация, товарооборот которой составляет около $400 млн, а экспорт осуществляется в более 70 стран мира. Основные направления деятельности компании включают импорт и экспорт пищевой продукции, инвестирование и строительство коммерческих зданий.