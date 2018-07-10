БелАЭС: европейский прагматизм говорит «да»

Европейская группа регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) одобрила отчет о результатах стресс-тестов БелАЭС. При этом были сделаны рекомендации по усилению безопасность станции, которые Беларусь обещала обязательно выполнить.

Между тем Литва остается при своем мнении относительно белорусской «атомки». В частности, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сомневается в способности Минска сдержать слово и исполнить все предписания Еврокомиссии. За прагматизмом европейского правительства он видит «определенные процессы»: как осуществляется лоббизм в той же ЕК и тех же агентствах, которые оценивают ядерную безопасность.

В Литве некоторые политики понимают, что строительство Островецкой АЭС уже не остановить, а раз так, то стоит подумать как получить выгоду от нее.

А вот в Польше уже просчитывают возможные варианты. Варшава не собирается бойкотировать БелАЭС. В то же время Польша предлагает Литве поскорее «перерезать провода» и отключиться от ЭКБРЭЛЛ (Электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы). Энергетическую безопасность Вильнюса Варшава гарантирует веткой LitPol Link.

Однако некоторые эксперты предполагают, что в будущем, покупая дешевую электроэнергию с БелАЭС, поляки станут поставлять ее в Литву. Проверить, откуда электричество – с польских ТЭС или с Островецкой «атомки» невозможно. Поэтому не исключено, что дивиденды от энергетической независимости Литвы от Беларуси, достанутся Польше.

Источник: sputniknews.lt