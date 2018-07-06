Tendence 2018 - 2:0 в пользу инноваций и интернационализма

С 30 июня по 3 июля 2018 года во Франкфурте на Майне проходила международная специализированная выставка потребительских товаров Tendence 2018.

Более 20000 посетителей из 82 стран получили возможность установить новые контакты, заключить взаимовыгодные договоры и заказать новейшие товары для развития своего бизнеса. Около 20% посетителей прибыло из-за пределов Германии, в т.ч из Швейцарии, Нидерландов, Австрии, Франции, Италии, Китая, Бельгии, Вьетнама, Японии и Испании. Значительное увеличение числа посетителей, по сравнению с предыдущим годом, было зарегистрировано из европейских стран, особенно из Италии, Нидерландов, Австрии, Швейцарии и Испании.

В течение четырех дней в центре внимания были экспозиции 960 участников выставки, в которых были представлены предметы интерьера, товары для дома, мебель, ювелирные изделия, украшения, подарки, посуда, горшочные растения, домашний текстиль, аксессуары для новогодних праздников и Рождества, пасхальные атрибуты и многое другое.

В рамках выставки прошли специальные показы, демонстрации и семинары. Главная идея выставки Tendence 2018 - это креативность в стиле жизни.

На выставке так же можно было посетить популярные разделы - Talents (Свежие идеи. Талантливые дизайнеры-новички в сфере Loft и Carat) и Next (Поддержка молодых дизайнеров в сфере Loft и Carat), где молодые таланты представили весьма необычные новинки этого сезона.





Более подробный отчет читайте в печатной версии журнала "Директор" №7

Юлия Ягелло