Минск в первой десятке недорогих городов для экспатов

В «2018 Cost of Living Ranking» (Рейтинг стоимости жизни) вошли 209 городов планеты – самым дорогим оказался Гонконг, а самым дешевым – Ташкент.

Аналитическая компания Mercer составила рейтинг самых дорогих городов мира для иностранных специалистов. Чуть дешевле, чем в Гонконге, жизнь в Цюрихе и Токио.

Минск аналитики поместили на 202 место, сообщает mercer.com. Дешевле чем в столице Беларуси, жизнь для экспатов в бывших столицах союзных республик: Тбилиси, Бишкеке и Ташкенте. Самый дорогой город из бывших советских в этом рейтинге – Москва, которая занимает 17 место, Рига на 92 позиции, Вильнюс – на 148, а Киев – на 173.

В первую десятку дешевых городов для иностранцев вошли: Тунис, Блантайр в Малави, Карачи в Пакистане, столица Гамбии – Банжул.

Расчет относительной дороговизны уровня жизни компания ведет на основе цен на 200 разного рода товаров и услуг, в том числе стоимости жилья, еды, транспорта и одежды с учетом курса доллара к местной валюте.