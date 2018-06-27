Кто идет на смену фирмам-однодневкам в России

Доля подставных фирм в России в 2018 г. упала до 7% от общего числа всех компаний. Основной вклад в борьбу с однодневками внесли изменения правил регистрации юрлиц и усиление контроля.

При По данным ФНС, в 2011 г. число фирм-однодневок составляло 1,8 млн (40,1%). На начало 2016 г. их было порядка 1,6 млн. В 2017 году насчитывалось 1,2 млн фиктивных компаний, в начале этого года – всего лишь 528,2 тыс.

Создаются такие фирмы для того, чтобы налогоплательщик мог искусственно включить их в цепочку хозяйственных связей с целью снижения налоговой базы, а также использовать для обналичивания денежных средств, хищения НДС, вывода денег за рубеж, подставных тендеров, выводов активов из банкротящихся предприятий и т.д.

Снижение интереса к однодневкам в налоговых схемах обусловлено в первую очередь внедрением системы АСК НДС-2 (автоматизированная система контроля за возмещением НДС). Она позволяет в реальном времени сопоставлять сведения о покупках и продажах и выявлять расхождения в декларациях по НДС и, соответственно, разные серые схемы и их участников.

За первый квартал 2018 г. без проведения проверок при помощи АСК НДС-2 удалось дополнительно собрать в федеральный бюджет 12 млрд руб., что в 1,8 раза больше соответствующего периода прошлого года.

Что касается обналичивания средств, то сейчас эта схема стала невыгодна, так как в 2013 г. цена ставки за обналичивание денег в России была меньше 3%, а сейчас она выросла до 17%.

Снизить число фирм-однодневок позволили изменения в законе о госрегистрации, открывающие налоговым органам больше возможностей по исключению организаций из ЕГРЮЛ.

Правоприменительная практика, ужесточающая ответственность за налоговые нарушения контрагентов, а также соответствующие решения судов делают невыгодной и очень рискованной любую работу с фирмами-однодневками. «При этом суды нетерпимо относятся к схемам, где участвуют однодневки. Настолько, что под фирмы-однодневки иногда подпадают абсолютно надежные налогоплательщики», – говорит в комментарии РБК партнер KPMG Михаил Орлов. Потенциально к категории однодневок могут быть отнесены и структуры малого бизнеса, которые просто оказались неуспешны в своих начинаниях.

Между тем, далеко не все готовы отказаться от серых схем. Теперь в них все чаще включают не однодневки, а внешне пристойные компании, которые оказались в предбанкротном состоянии. «Использование традиционных однодневок с массовым директором и массовым адресом стало бессмысленным, такие компании даже не смогут открыть счет в банке, их время ушло, – говорит директор «Интерфакс-ЛАБ» Илья Мунерман. – Мошенники теперь отыскивают юридические лица с историей, ищут номинальных директоров среди социально незащищенных граждан и обманывают уже не столько государство, сколько банки и других предпринимателей. Такие компании – тоже фактор риска».

Источник: rbc.ru