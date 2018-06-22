В какие страны опасно ехать в отпуск

Британская страховая компания Endsleigh составила рейтинг из 10 самых опасных стран для путешествий, а возглавил список Таиланд.

Именно в Тайланде за 2017 г. было составлено почти четверть страховых претензий (23 %). Второе место разделили Чили и США, в каждой из которых было по 15% от общей суммы страховых претензий.

По 8% в рейтинге опасных для отпуска стран у Испании, Германии, Непала и Перу. Чуть отстает от них Франция – 7%. Здесь, как и в Испании, туристы больше всего страдают из-за карманных краж.

Замыкают список опасных для путешественников мест Багамские острова и Бразилия – они набрали по 4%.

Специалисты рекомендовали туристам, которые планируют поездку в эти страны, быть внимательнее к личным вещам.

Источник: lenta.ru