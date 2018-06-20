В столице Литвы вводят туристический налог

С 1 июля туристы в Вильнюсе будут платить новый налог, который поможет городу улучшить инфраструктуру для туристов и укрепить конкурентоспособность литовской столицы на международной арене.

Размер налога установлен в сумме 1 евро. От уплаты этого налога освобождаются несовершеннолетние туристы и инвалиды, а до начала следующего года и организованные группы туристов. Согласно подсчетам, за счет налога городская казна в 2019 г. пополнится на 2 млн. евро.

Ответственными за сбор налога являются владельцы объектов размещения туристов: отели, хостелы, частные квартиры. Налог не входит в стоимость проживания и оплачивается отдельно. Ежемесячно объекты размещения обязаны переводить налог на счет администрации Вильнюсской мэрии.

Налог должны платить все гости литовской столицы, которые зарегистрируют свой приезд с 12.00 ч. 1 июля. Те, кто приехал раньше, от уплаты налога освобождены. Очевидно, что и гости Вильнюса, совершающие однодневные поездки по торговым центрам, не будут платить налог «на подушку», так как находятся в городе меньше суток.

Туристы платят налоги во многих столицах Европы: Амстердаме, Берлине, Риме и т.д. В некоторых городах он составляет 7 евро.

Источник: ru.delfi.lt